Vara adelanta «la Extremadura de la prosperidad»

Nada más electoral que un mitin, que según la Academia, es «una reunión donde el público escucha los discursos de algún personaje de relevancia política ... y social». Podrían los académicos plantearse añadirle a la definición un párrafo que aclarara que el público lo integran convencidos. Afiliados, simpatizantes, cargos, familiares, amigos… Estos actos de campaña son reuniones de gente que ya sabe a quién va a votar. Da lo mismo el partido. El de la tarde noche del sábado del PSOE reunió a un centenar de personas en Navalmoral de la Mata, que en este momento, mayo de 2023, no es cualquier sitio.

Es la localidad que le ha dado a Extremadura su mejor noticia en años: la gigafactoría de beaterías para coches eléctricos que construirá Envision. Anuncia 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Y esto, además de una extraordinaria noticia para Extremadura en general y Navalmoral y su zona en particular, es también una bicoca electoral. Si le juntas otros proyectos relacionados con las energías renovables, se entiende por qué Vara anunció este sábado la creación de 35.000 empleos en la comunidad autónoma de aquí al año 2025, y avanzó el regreso de muchos de los jóvenes que se fueron, y adelantó que vendrán a la región más proyectos ligados a las renovables…

«Vamos a convertir el Campo Arañuelo en una de las comarcas más prósperas de Europa»

«Vamos a convertir la comarca de Campo Arañuelo en una de las más prósperas de España y de Europa», prometió Vara este sábado en Navalmoral, ante los suyos. Entre ellos, Rosario, 78 años, valenciana de Jarafuel (Valencia, cerca de la central nuclear de Cofrentes), que con 18 años emigró a Francia, se casó con un portugués y luego se instaló en Navalmoral de la Mata porque aquí vivía un hermano. ¿Por qué viene al mitin? La respuesta es la esperada: «Porque soy socialist». «Me lo inculcó desde pequeña mi padre», cuenta la mujer. «A él -explica Rosario- le llevaron a combatir en la Guerra Civil por la fuerza. Vinieron a por él y le obligaron a irse. A él y a sus dos hermanos. Uno de ellos murió. Y a mi padre, una bala le atravesó la cara y le provocó una herida en la boca. No le dieron la paga hasta que murió Franco».

Todo eso está en la memoria de Rosario, que dice que Vara le parece bien. «Sí, me gusta», dice antes de matizar que oye, sí, es socialista, y va a votar al PSOE para las autonómicas y para las locales, pero que ojo, que bueno está lo bueno, que ella no se conforma con cualquier cosa. «A ver qué prometen, que luego no siempre lo cumplen», dice la mujer, en una frase que no parece casi nada y es muchísimo.

El motor de las campañas

Las promesas de las que habla Rosario son el motor de las campañas electorales, que cambian con los tiempos pero mantienen ingredientes. Por ejemplo: que entre el público siempre hay alguien, la excepción que confirma la regla, que se entretiene poniendo a caldo al que habla. Igual luego le vota, pero en lo que dura el mitin, se harta a insultarle por lo bajini. A cada promesa, el joven apoyado en la farola, justo tras la mesa de la prensa, se aliviaba: «¡Pero será…! Pero y este tío…!!». En fin, la campaña misma. Otro clásico de ellas son los himnos de los partidos. El socialista que sonó este sábado tarde en Navalmoral es curioso. Es reconocible, pero tiene un aire a 'Juego de tronos' con reminiscencias flamencas.

Bajo esos acordes modernizados entró Fernández Vara a la plaza de Rafael Medina, dedicada a la memoria de la actual alcaldesa. Lo normal es que el candidato socialista hubiera sido el último en hablar, pero fue el segundo de tres para coincidir con el informativo de la televisión autonómica. Lo explicó él, antes de meterse en harina, resaltar lo mucho bueno que se le viene a la región gracias a las renovables. Y adelantó cuál será su primera medida si gana. «Lo primero que aprobaremos será un plan extraordinario de Formación Profesional, para las nuevas industrias». «Porque tenemos que tener a los jóvenes formados en tres años. Estamos ya trabajando con los centros en esto. Hay que meter la empresa en la escuela y la escuela en la empresa». Y remató anunciando «la Extremadura de la prosperidad». Dicho queda.