Vara se adentra en el Tarteso para arrancar su campaña

Los candidatos ya están en campaña y se miran de reojo. Si al PP el 13 de diciembre lo vino a ver una borrasca feroz que provocó un agujero de aspecto apocalíptico en mitad de la carretera entre Cáceres y Badajoz, socavón donde concentraron este viernes todas sus quejas al Gobierno socialista; a Vara, candidato del PSOE, el 18 de abril otro agujero, este en forma de yacimiento, le brindó la oportunidad de encontrar otro símbolo donde proyectar su discurso de que Extremadura va bien.

El presidente de la Junta se presentó este viernes en El Turuñuelo, máximo exponente arqueológico en la región ahora mismo y que aún no había visitado. «Bajando las escaleras he sentido cosquillas en la barriga», reveló cuando ya puso los pies sobre el suelo polvoriento de lo que se supone fue una casa notable, quizás palaciega, que hace 2.500 años se cree que acaparó todo el poder de la zona, hoy tierras de regadío sin mayor trascendencia en el término de Guareña.

Aunque el yacimiento cerró a finales de abril y ahora sus trabajadores están en modo laboratorio, los directores Sebastián Celestino y Esther Rodríguez le hicieron a Vara un 'tour' que terminó concentrando en el interior de este angosto y delicado agujero a más de veinte personas para desasosiego de los dos arqueólogos, temerosos de que la mochila o trípode de algún cámara deterioraran lo que llevan desenterrando centímetro a centímetro desde hace nueve años.

Por los hallazgos recientes ya se sabe que este es el epicentro de la cultura tartesia, pero bien podría ser hoy el despacho de Presidencia de la Junta. Vara comentó levantando las dos cejas que aquí se guardaban el grano y las herramientas para trabajar en toda la zona, indicio evidente de poder político que tiene a los expertos locos para poner en pie el contexto de lo que se traen entre manos desde 2014.

Ampliar Piezas únicas. Vara vio este viernes por primera vez las máscaras tartesias. Javier Cintas

En uno de los pasillos excavados bajo tierra el candidato a la reelección habló de este tipo de patrimonio como estrategia, de un turismo de sostenibilidad, no de aluvión, y que, aunque es costoso mantener determinadas ruinas y seguir recuperando otras, él lo ve como una «inversión», así que prometió seguir por este camino en su primer día de campaña. Habló esperanzado del centro de interpretación que se quiere hacer en Guareña –«esto no solo hay que verlo, hay que explicarlo y entenderlo», dijo–, también de que sentará a hablar a las administraciones para ampliar al fin el Museo Arqueológico de Badajoz y cuando salió, ya en tono informal, siguió comentando y preguntando. Como forense no pudo evitar explicar que por el tamaño del fémur se puede saber la edad del único esqueleto humano que hasta ahora ha aparecido en el yacimiento y los expertos le explicaron cómo estos restos y los de las de nueve vacas, cuatro cerdos, un perro y 42 caballos sacrificados en el patio ya están estudiándose en laboratorios de toda España. Lo que más le gustó es que algunos de los equinos están en siendo analizados en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, otro punto a favor de quien lleva trece años gestionando Extremadura.

Y luego llegó la sorpresa, una especie de postre delicioso para el presidente servido en cuatro táper sobre unas mesas de camping en mitad del campo: las máscaras.

Se trata de las representaciones de cuatro caras talladas en piedra calcarenita con sus correspondientes adornos. Esto ha demostrado que los tartesios, antes que los griegos, ya veneraban figuras humanas, lo que obliga a reescribir la historia, como se dijo cuando se divulgó este hallazgo hace menos de un mes. Se pensaba que estas valiosas caras ya estaban en Madrid en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) siendo analizadas antes de que vuelvan definitivamente a Extremadura, pero no. Justo este viernes por la mañana fue cuando el Director General de Patrimonio firmó la orden para que viajaran a la capital, curiosa casualidad que permitió que antes las viera Vara de cerca ante las cámaras.

Con alcaldes de la zona

Las historias que le contaron Celestino y Rodríguez alrededor de este yacimiento de El Turuñuelo son apasionantes por lo que revelan. También las escucharon los alcaldes de la zona, que acompañaron al presidente y candidato del PSOE. Estaban, junto a algunos de sus concejales, el regidor de Medellín, Jesús Pozo; el de Manchita, Juan Carlos Velarde; y el de Guareña, Abel González. Todos están deseando que aparezcan más vestigios tartesios a a su alrededor que pongan a su pueblo en el mapa. O romanos, o fenicios. El de Medellín ya tiene un buen camino realizado y mucha historia que mostrar, y dijo que esa misma mañana había echado una solicitud para intentar conseguir dos millones y medio de euros de fondos europeos con los que seguir desenterrando restos de culturas pasadas. Como Vara, Jesús Pozo se presenta a la reelección en su pueblo, donde gobierna con seis de once concejales. «Solo faltaba que si saliera otro alcalde ahora le tocara ese dinero al siguiente y no a mí», decía.

Hubo un tiempo en que las promesas sobre modernas carreteras centraban las campañas electorales. Esta campaña ha arrancado con desvelos sobre piedras y piezas con más siglos que Jesucristo, recursos patrimoniales convertidos en atractivos turísticos que Vara concretó. Habló de que pueden llegar a representar el 8,5% del Producto Interior Bruto de la región y generar hasta 35.000 empleos, cifras que servirán para reanimar la economía de muchos pueblos extremeños más allá de la agricultura y la ganadería.

Ampliar En Montijo. Vara este viernes por la tarde durante el primer mitin de esta campaña. HOY «No suelo hablar de los adversarios tan mal como ellos de mí» Feijóo pegó la noche antes sus primeros carteles del PP en la localidad pacense de Montijo, y el PSOE sintió que debía borrar cuanto antes la huella que pudo dejar allí el presidente nacional del partido rival. Poco antes de las ocho, sonó una nueva versión del 'Aria de la rosa', himno socialista que estrenó este viernes en campaña una nueva versión de Acetre. El primer mitin de Vara como candidato por el PSOE lo dio junto al Ayuntamiento de Montijo, donde gobiernan. Tras abrir el acto la concejala Charo Moreno, el alcalde, Manuel Gómez, expuso la situación del municipio y dio paso a Vara, que criticó a quienes prometen bajadas de impuestos y subrayó los «años difíciles» de los que venimos por culpa del Covid. Destacó medidas como los ERTE, ayudas a empresas y lo que él calificó como «una sanidad de primera división», dijo antes de recordar los pésimos datos de empleo que heredó en 2015 y declarar que «yo no suelo hablar mal de los adversarios tanto como ellos hablan de mí».

