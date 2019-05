Consolación López: «No vamos a rescindir contratos a las empresas; no estamos locos» Consolación López Balset, en la Plaza Mayor. Aunque no es especialmente amiga de las fotos, aceptó hacerse dos en 30 minutos con HOY: una para la entrevista y otra con el resto de candidatos. / L. C. Consolación López Balset | Candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Cáceres Avanza que no habrá apoyo ni abstención para que gobierne de nuevo el PP y plantea definir un modelo de ciudad a 20 años vista MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Martes, 14 mayo 2019, 08:44

Habla despacio y con tono didáctico, pero lo que más sorprende de ella es el volumen al que lo hace, tan bajo que a veces cuesta escucharla. Consolación López Balset (Cáceres, 1964) no es un política al uso. Huye de la trifulca y le cuesta sentirse cómoda en la foto. Cuatro años de experiencia en el Ayuntamiento le dan para repetir como candidata de Unidas Podemos a la alcaldía. Diplomada en Magisterio, especializada en temas sociales y madre de dos hijos, tras el 26-M se ve gobernando.

-¿Por qué repite como candidata?

-Me presento por aprovechar la experiencia. Cuando empezamos en 2015 el proyecto todos éramos nuevos en política en Cáceres, gente que veníamos de la sociedad civil. Decidimos entre todos que la experiencia acumulada por Ildefonso Calvo y yo debía ser aprovechada y nos presentamos a las primarias.

-Al contrario que en otros partidos, su figura ha suscitado unanimidad.

-No ha habido controversia. Hemos trabajado en equipo. Ha sido una decisión de consenso. Eso me ha animado. Desgaste personal sí ha habido, desgaste físico. Es difícil compaginar el Ayuntamiento con la vida personal. Dentro de mi grupo me he sentido muy arropada, lo que también me ha impulsado a dar el paso.

-¿Por qué debería un cacereño medio votar a Unidas Podemos?

-Esta ciudad necesita un giro a un proyecto progresista. Como decía Rosa Montero, Cáceres es una ballena varada. Ese giro es necesario y la opción lógica es Unidas Podemos.

-Dígame algo concreto. Por ejemplo, qué medidas ve prioritarias.

-Lo primero es hacer un proyecto de ciudad entre todos. No el modelo que quiera Podemos, el que queremos todos. Pero no a corto plazo sino a 15, 20 años. Hay que contar con la ciudadanía, sentarnos y hacer ese proyecto con los grupos políticos y agentes sociales. Hay que ver las potencialidades: I+D+i, energías renovables, turismo sostenible que evite la gentrificación. Apostamos por el sector primario. Cáceres es el municipio más extenso de España y está desaprovechado. También hay que apostar por la administración pública. Debe contribuir al desarrollo económico. De ahí debe salir un pacto por el empleo, sentarnos todos. No se puede funcionar a base de ocurrencias. Hacer una campaña por el comercio local, por ejemplo, y que dure un mes.

-¿Su principal aportación municipal ha sido el plan de rescate?

-No se ha cumplido para nada en su totalidad. Se ha duplicado el importe de las ayudas y se ha puesto en marcha la ordenanza de esas ayudas. Se daban de forma indiscriminada sin regularse. Pero ahora seguimos igual. Estamos en cabeza en pobreza infantil con el 54%, por delante de Badajoz; en cabeza del paro, del desempleo juvenil, los que menos damos en ayudas sociales... El plan de rescate fue un avance, pero no la solución. Cáritas, Cruz Roja y otras oenegés siguen desbordadas.

-Acuerdos como ese, ¿son reflejo del diálogo incluso con el PP?

-Nunca hemos llegado a acuerdos con el PP. Ni siquiera puntuales. Hemos votado a veces lo mismo, pero no por acuerdo, sino por sentido común. No todo es ideología.

-Cuando han votado sus propuestas, ¿se han cumplido?

-De nuestras mociones aprobadas no se ha llevado a cabo ninguna.

-¿Qué opina del cambio de Elena Nevado como candidata?

-Es una demostración más de las formas del PP. Sean los que sean los motivos, las formas no han sido las adecuadas. Era candidata hace meses, estaba trabajando... Descabalgarla así, no son formas. Más allá de lo que yo opine de su gestión.

-¿A Mateos lo ve más cercano?

-Con Rafa Mateos es más fácil hablar. Pero recordemos que es del sector que apoyó a Pablo Casado, que se ha derechizado. Ideológicamente nos separa de él un abismo.

-Llegado el caso, ¿una abstención de UP permitiría la investidura de Mateos como alcalde?

-No se me pasa por la cabeza. No. No nos gustan las políticas del PP. No es que no nos guste Rafael Mateos. Nosotros queremos gobernar con nuestros proyectos. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones, pero estamos lejísimos de ese apoyo...

-Con los resultados del 28-A tendrían tres concejales. ¿Lo firma?

-No es un resultado bueno ni para nosotros ni para la ciudad. Ha habido mucho voto útil al PSOE de quienes quieren un cambio. El objetivo ha sido parar un gobierno de las tres derechas. Hay votos que pueden retornar a Unidas Podemos el 26 de mayo. La gente no vota igual. No lo firmo. Voy a por todas.

-¿Sacarán partido de las confluencias? En 2015 por separado lograron casi 9.500 votos, pero solo dos concejales...

-Tenemos un espectro mucho más amplio para que esa gente que quiere el giro se sienta representada en esta coalición de Equo, IU, Podemos... y pueda votar.

-¿Pactarán gobernar con el PSOE si salen las cuentas?

-Apoyaríamos un gobierno progresista que cambie la dirección de la ciudad. Sería lo mejor para Cáceres.

Me preocupa que gobierne la derecha con Vox.

-¿Pactaría con el partido de Abascal?

-No hemos acordado nada con el PP. Hemos votado porque hemos coincidido. Pero acuerdos no. No los habrá tampoco con Vox.

-Podemos cae a nivel nacional y baja en Extremadura. ¿Está desgastada o desprestigiada la marca?

-No estoy de acuerdo. Hemos sacado algo más de un millón de votos menos. Una parte se ha ido, pero otra que va al voto útil para evitar a la derecha. Podemos se ha mantenido y quienes han ido solos han perdido esos votos. Parecía que nos hundíamos y son casi cuatro millones de votos.

-¿Qué balance hace de su labor de oposición con CáceresTú?

-Con dos concejales de 25 parece que no hemos hecho mucho. Ni con el PSOE ha sido posible sacar acuerdos. Pero el esfuerzo realizado es para estar orgullosos.

-¿Es el Ayuntamiento lo que pensaba cuando llegó en 2015?

-El Ayuntamiento es una maquinaria que necesita engrasarse. Funciona muy lenta. Falta la auditoría de servicios para ver cuáles de ellos hay que reforzar o aligerar.

-Entonces, ¿remunipalizarán servicios si entran en el Gobierno?

-No es política ficción. Se está haciendo en España y Europa. No inventamos nada. Desgraciadamente en Cáceres estamos a la cola de todo. La remunicipalizacion la defiende la Unión Europea. Hay servicios más eficientes si se llevan desde la administración. Valladolid y París han remunicipalizado el agua. Hay un ahorro considerable. No vamos a remunicipalizar servicios con contrato en vigor, vamos a estudiar qué se puede hacer. Sin estudio previo no lo podemos saber. Madrid ha remunicipalizado el servicio funerario Con Ana Botella era ruinoso y ahora tiene superávit.

-¿Romperían el contrato, por ejemplo, con la empresa del agua?

-Es imposible hacer eso. Habría que pagar indemnizaciones y saldría mucho más costoso. No estamos locos. Eso sería más caro. Lo que hay que hacer es analizar los contratos que cumplen y ver qué es más beneficioso para la ciudad. Con Parques y Jardines vimos que hubiera sido más barato remunicipalizarlo.

-¿Cree que los concejales deben estar liberados y cobrar sueldo?

-Esto es algo personal. Creo que el desconocimiento que se tiene desde fuera no hace justicia al trabajo de los concejales. Es mucho mayor del que nos imaginamos. Creo que para que el equipo de Gobierno funcione bien tiene que contar con liberados. Es imposible conciliar. Pero, ¿cómo lo explicas? No es una medida que se venda bien. Parece que los políticos vivimos de la política y hay que tener claro que en el caso de los concejales compatibilizamos el trabajo y la concejalía. Tengo gente cercana que pensaba que yo no trabajaba, que vivía del Ayuntamiento.

-¿Prohibiría usted los toros?

-No sé si legalmente se podría aprobar por ordenanza su supresión. Tendríamos que ver si es legal.

-¿Dónde se ve a partir de junio?

-Me veo en el Gobierno. Espero que mi grupo gobierne.

PERFIL Personal Cáceres, 1964. Vive con su pareja y tiene dos hijos. Pone el ejemplo del que ha tenido que irse de Cáceres para trabajar. Profesional Diplomada en Magisterio. Trabaja en un centro de menores de la Junta. Político Concejala de Podemos entre 2015 y 2019. Propuesta para repetir, arrasó en las primarias.

Resultados. Votos que obtuvo MAYO 2015 4.448.