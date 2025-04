Unidas por Madroñera, salvo sorpresa, gobernará en minoría

Javier Sánchez Pablos Miércoles, 31 de mayo 2023, 08:09 Comenta Compartir

Las elecciones del 28-M han provocado que el mapa político en Madroñera cambie y, a priori, sean necesarias, al menos, las conversaciones para conformar gobierno. No obstante, a pesar de que ningún partido político tiene mayoría absoluta, parece claro que Unidas por Madroñera, que fue la lista más votada, con 4 concejales, gobernará en la localidad en solitario. Por ahora y salvo sorpresa, es poco previsible que haya otro tipo de acuerdos o pactos. Si se cumplen esas previsiones, en la oposición quedará el PSOE, que ha tenido el gobierno hasta ahora y ha sacado también 4 concejales, pero con menos votos que Unidas por Madroñera. PP volverá a tener representación municipal, con 3 ediles.

El líder socialista y alcalde en funciones, Antonio Campo, apunta que la idea inicial es pasar a la oposición y dejar gobernar a la lista más votada. No obstante, matiza que todo ello se decidirá en una reunión que estaba prevista ayer por la noche. Por su parte, el número 1 del PP, Jonás Recio, asegura que está pendiente de un encuentro con los responsables de Unidas por Madroñera para decidir su voto. Señala que ya tuvo un primer contacto en la noche electoral y ahora está a la espera de que esta coalición celebre su asamblea, para retomar esas conversaciones. Por parte del PSOE no ha recibido ninguna llamada. A pesar de ello, reconoce que los dos últimos años de esta última legislatura, con los socialistas en el Gobierno, «han sido muy difíciles en la oposición», Por tanto, salvo sorpresa, los populares no tienen intención de dar su apoyo al PSOE.

Con este planteamiento y salvo cambios de última hora, el 17 de junio, será nombrada alcaldesa de Madroñera María José González, de 28 años de edad y arquitecta de profesión. En la actualidad, trabaja en un estudio de arquitectura en Cáceres y está a caballo entre la capital cacereña y su municipio. González confía en que el resto de formaciones respete a la lista más votada para gobernar. «Nuestra idea es gobernar solos» y llegar a acuerdos puntuales con el resto de formaciones políticas, señala.

Esta joven reconoce que siempre ha estado vinculada con temas sociales y, sobre todo, las relacionadas con su municipio. «Se dio la posibilidad de formar un grupo joven y comprometido y eso es lo que me hizo lanzarme a encabezar el proyecto », añade.