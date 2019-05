Tres mujeres y cuatro hombres luchan por la Alcaldía de Plasencia Paqui García (CS), Javier Francisco (VOX), Raúl Iglesias (PSOE), Mavi Mata (Unidas Podemos), Fernando Pizarro (PP), Abel Izquierdo (PeC) y Esther Sánchez (UCIN). / A. Solé Solo dos de los siete candidatos en liza repiten en una convocatoria en la que cinco concurren por primera vez ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 10 mayo 2019, 09:00

Se convirtieron ayer no solo en foco de las miradas de muchos, sino también en objetivo de las cámaras de los teléfonos móviles de otros. Porque protagonizaron, sin duda, una imagen nada habitual que, casi con toda seguridad, no volverá a repetirse.

Convocados por HOY las tres mujeres y los cuatro hombres que quieren gobernar la ciudad a partir del próximo 26 de mayo se dieron cita ayer en la Plaza Mayor, a las 14 horas. Fueron todos puntuales, pacientes siguiendo las indicaciones del fotógrafo Andy Solé, y eligieron vaqueros y tonos oscuros para salir en una foto que la mayoría de ellos ya tienen en su particular álbum y que pasará a formar parte de la historia de Plasencia. Porque ellos son los siete candidatos a la Alcaldía: Fernando Pizarro (PP), Raúl Iglesias (PSOE), Abel Izquierdo (Plasencia en Común-PeC), Francisca García (CS), Mavi Mata (Unidas Podemos), Javier Francisco (VOX) y Esther Sánchez (Unión de Ciudadanos Independientes-UCIN). Tres menos que los que concurrieron a las últimas elecciones municipales.

De los siete solo dos repiten como candidatos, Fernando Pizarro y Abel Izquierdo, y además se conocen de sobra y mantienen, fuera del debate político, una relación cordial. No en vano llevan más de cuatro años juntos en el Ayuntamiento.

Esa cercanía, o más bien conocimiento, se notó ayer. De la misma forma que fue evidente la excelente sintonía que el candidato de PeC mantiene con Esther Sánchez, unidos en la defensa de algún asunto que otro en los últimos meses. Fueron los primeros en llegar a la cita y los últimos en abandonar la Plaza Mayor, se mantuvieron juntos en todo momento y compartieron palabras y miradas.

Ella no es nueva en la cosa pública, de hecho lleva cuatro años al frente de la entidad menor de San Gil, tras ganar las pasadas elecciones liderando una lista del PP. Pero sí se estrena en Plasencia y, además, de la mano de una nueva formación, con la que concurre por primera vez a ambas alcaldías. Quizás, por eso, por la ruptura con el partido, el saludo con Fernando Pizarro, aunque se produjo, fue más protocolario que deseado por ambos.

33.028 placentinos elegirán a sus 21 concejales el próximo 26 de mayo

De la misma forma que la cercanía faltó entre Abel Izquierdo y Mavi Mata, candidata de Unidas Podemos, formación que por primera vez y en coalición con IU concurre a las elecciones municipales en Plasencia. Posiblemente porque son rivales directos en estos comicios, porque ambos buscan el voto de la izquierda, intercambiaron pocas palabras más allá del saludo.

Como tampoco lo hicieron Fernando Pizarro y Raúl Iglesias. El candidato socialista es otro de los rostros nuevos en la batalla por la Alcaldía, pero su designación fue la primera en conocerse en la ciudad y, por tanto, las críticas y rifirrafes entre ambos hace tiempo que comenzaron. De ahí que la cordialidad fuera ayer estrictamente la precisa.

Llegar al salón de plenos

Ni afinidad ni lejanía se atisbó con los otros dos candidatos que participan y se estrenan también en la carrera electoral en esta ocasión. Especialmente porque algunos los conocieron ayer por primera vez. Y no solo porque hasta ahora no han liderado ningún partido ni han sido su cabeza visible, sino porque como es el caso de la candidata de Ciudadanos, Francisca García, Paqui en realidad, apenas acaba de iniciar su trayectoria política. No es el caso de Javier Francisco, porque ya formó parte de la candidatura de VOX en las últimas elecciones, pero ahora es la primera vez que encabeza la candidatura de esta formación. Quizás por eso fueron, probablemente, los que con mayor tranquilidad se mostraron ayer y los que más se atrevieron a comentar en grupo. Incluso a hacer vaticinios.

Un coche aparcado delante de la fachada principal del Ayuntamiento podía estropear la fotografía. Alguien preguntó entonces: ¿A qué hora se acaba la carga y descarga alcalde? Y fue Javier Francisco el que comentó con tono de broma: «Alcalde, por ahora». Pero nadie más siguió el juego. Posiblemente porque la mayoría estaban ya centrados en los objetivos que quieren alcanzar en la contienda que acaba de empezar y tenían claro que los que ayer estaban a su lado, a los que Andy Solé pidió en más de una ocasión que sonrieran para la foto, son sus contrincantes. Aunque los objetivos de unos y otros, a pesar de que todos quieran conseguir la Alcaldía, son bastante diferentes.

Fernando Pizarro, el alcalde y sin duda alguna por eso el más conocido de todos, no quiere solo ganar y continuar siendo el alcalde de Plasencia. Quiere seguir siéndolo con mayoría absoluta, por tanto conseguir que por tercera vez consecutiva los placentinos le den con sus votos, al menos, 11 concejales. No solo evitarlo, sino además lograr su sillón, es el objetivo de Raúl Iglesias. Tras ocho años de gobierno del PP, el candidato del PSOE quiere que el partido que gobernará España y que las encuestas dicen que lo hará en Extremadura, lo haga también en Plasencia.

Paqui García busca aumentar la presencia de Cs en una Corporación en la que hoy cuenta con un solo concejal. Abel Izquierdo, cuando menos, mantener el edil que PeC consiguió en las últimas elecciones. Y los otros tres candidatos por VOX, Unidas Podemos y UCIN, también como mínimo, estar en el salón de plenos del Ayuntamiento. Ese espacio noble cuya puerta, en la fachada principal, ayer permaneció cerrada mientras se hicieron las fotos a los siete candidatos, casi todos interesados, por otra parte, en situarse en el centro de la imagen.

Su presencia en ese salón, su ubicación y el número de sillones que ocupen lo decidirán los votos. Tienen hasta el 26 de mayo para convencer a sus vecinos de que son la mejor opción para el presente y futuro de la capital del norte extremeño. 33.028 placentinos están llamados a las urnas, a las que regresarán el mismo día para elegir también a los dirigentes autonómicos, apenas un mes después de haber votado en las elecciones generales.