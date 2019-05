Algo más que un tren digno Nuevo puente del AVE sobre el río Tajo, junto a la carretera y el ferrocarril convencional. :: hoy Infraestrucutras, turismo y cultura Aumentar el gasto en inversiones, destinar más dinero a conservación y acometer proyectos pendientes copan los programas electorales | Las principales formaciones piden mejoras para la red ferroviaria regional JUAN SORIANO Viernes, 24 mayo 2019, 08:30

Si hay una cuestión que ha marcado la legislatura en Extremadura es la situación del tren. Las imágenes de vehículos ardiendo, pasajeros con sus maletas campo a través, retrasos interminables, mejoras que no llegan y plazos que se aplazan han encendido a una región que toma este asunto como un ejemplo de abandono secular.

Como no podía ser menos, las referencias al tren aparecen en todos los programas electorales, a pesar de que (o quizá precisamente por eso) no es una competencia regional. Donde tiene mando la Junta es en las carreteras, con una red consolidada de casi 4.000 kilómetros que tiene como principal reto su mantenimiento. Sin olvidar las grandes obras que no solo mejorarían la movilidad, sino que supondrían un impulso a la creación de empleo, como las rondas de Badajoz y Cáceres.

También está sobre la mesa la necesidad de mejorar la depuración de aguas residuales, una exigencia de la Unión Europea a la que Extremadura llega tarde. Ya hay en marcha un proyecto con las diputaciones para cubrir esa carencia.

La preocupación por el abastecimiento y depuración de aguas se refleja en los partidos

Las infraestructuras juegan un papel fundamental en la equiparación de servicios, lo que se presenta como pieza clave para combatir la despoblación. Cuestiones como la renovación de las anticuadas y deficitarias concesiones de autobús y la dotación de medios para las zonas rurales también marcarán la próxima legislatura.

El PSOE quiere mantener el Pacto del Ferrocarril para exigir al Gobierno un tren digno. También propone aumentar el presupuesto para conservación de carreteras y culminar la A1 de Moraleja a Portugal, convertir en autovía el tramo Badajoz-Olivenza y construir un nuevo puente en Alcántara. Para transportes, sugiere un plan que aúne la mejora de líneas ferroviarias con las nuevas concesiones de bus. En transporte aéreo propone incrementar las frecuencias a Barcelona, aumentar la capacidad de los aviones a Madrid y buscar rutas estacionales a otros destinos. Y en gestión de aguas una ley que garantice el acceso al consumo de agua potable y el cumplimiento de los objetivos de depuración.

El PP se compromete a destinar el 10% del presupuesto regional a inversiones. Con ello, plantea actuaciones como la finalización de la autovía de Moraleja a Portugal, la construcción de la autovía Zafra-Jerez, la duplicación de la EX-328 entre Montijo y la A-5, la conclusión de las rondas de Badajoz y Cáceres, el acondicionamiento de la avenida Martín Palomino en Plasencia y la duplicación de la N-630 en Mérida. También el nuevo puente de Alcántara y la mejora de las carreteras de Badajoz a Olivenza y de Cáceres a Miajadas. Además, quiere una ley de aguas para desarrollar actuaciones en la materia, un plan de transportes y un aeródromo en Cáceres. Y exigir la finalización del AVE en 2023.

Para Unidas por Extremadura el Pacto por el Ferrocarril debe abrirse a la participación de colectivos sociales. También quiere reabrir la Ruta de la Plata y negociar con Renfe una bonificación de un 20% a los billetes. Asimismo, aspira a reducir en un 25% el consumo de carburante por persona en cuatro años. Y quiere un organismo único que se encargue del mantenimiento de las carreteras autonómicas, provinciales y locales. Además, se compromete a aumentar un 10% anual las inversiones hasta llegar a 100 millones en 2023 y concluir la autovía entre Moraleja y Portugal.

Ciudadanos y Vox

El tren es prioritario para Ciudadanos, que quiere impulsar los corredores atlántico y del suroeste y recuperar la Ruta de la Plata, así como exigir el AVE y las conexiones con Lisboa. Como hacen otros partidos, reclama la autovía entre Cáceres y Badajoz, la mejora de la N-430, la autovía entre Zafra y Jerez de los Caballeros la autovía a Huelva. Y plantea una agencia independiente de evaluación de proyectos y dotar adecuadamente las partidas para conservación y mantenimiento.

Vox recoge en su programa reclamar al Gobierno más inversión para mejorar la red ferroviaria regional. En materia de carreteras, coincide en contemplar el impulso de la conversión en autovías de la N-430 (Badajoz- Ciudad Real), la N-432 (Badajoz-Córdoba) y la N-435 (Badajoz-Huelva). También quiere un plan de mejora de la gestión del agua con especial incidencia en el campo.

Algunas propuestas PSOE Más presupuesto para conservación de carreteras. Plan para unificar líneas ferroviarias con servicios de autobús. Ley que garantice agua potable y mejora de la depuración. PP Destinar el 10% del presupuesto regional a inversiones. Ley de aguas para impulsar abastecimiento y depuración. Exigir el AVE para 2023. Unidas por Extremadura Reabrir la Ruta de la Plata y 20% de bonificación en billetes de tren. Organismo único para mantener las carreteras de la región. Subir un 10% anual las inversiones hasta 100 millones en 2023. Ciudadanos Recuperar el tren Ruta de la Plata y las conexiones con Lisboa. Agencia independiente de evaluación de proyectos. Más dinero para conservación. Vox Más inversiones para el tren. Pedir que sean autovías la N-430 (Ciudad Real), la N-432 (Córdoba) y la N-435 (Huelva).