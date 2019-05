«A tenor de mi experiencia, el PP es mentirosete negociando» «Al PSOE y al PP le exigiríamos acabar su régimen de favoritismos». :: l.c. A.T. Martes, 21 mayo 2019, 07:58

-Ha dicho antes que su objetivo en estas elecciones es Fernández Vara. ¿Pero por si no lo logra pretende al menos alzarse con el título de jefe de la oposición?

-Yo creo que José Antonio Monago tiene ya suficientes problemas en su casa como para que venga yo y le meta el dedo en el ojo. El Partido Popular está en una situación muy complicada. Muchísimos extremeños han perdido la confianza en ese partido. No soy quién para meterme en su casa, pero sí quiero liderar el cambio político en Extremadura. Más allá de dónde nos pongan los votantes, mi ilusión es que la transformación de esta región pase por Ciudadanos.

-También ha dicho antes que Ciudadanos no viene a bloquear las instituciones. ¿Ante una negociación con PSOE o PP qué considera innegociable?

-Tanto al PP como al PSOE le diríamos que ni siquiera intenten sentarse con nosotros si es para mantener el régimen que han construido y que sirve para mantener su chiringuito.

-Concrete, por favor. ¿Pondría líneas rojas?

-Nuestras líneas rojas son el desarrollo de Extremadura y el compromiso de que se ha acabado el régimen de favoritismo y de colocar a los suyos.

-Le pregunto por las líneas rojas porque hace cuatro años, la candidata de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, sí las ponía y decía que no se sentaría con nadie que no hubiera sido elegido en primarias. Si eso rigiera todavía, Monago no lo cumpliría.

-Probablemente hace cuatro años Ciudadanos no era la única alternativa al socialismo, pero ahora ya lo somos. Que Monago no ha sido elegido en primarias, pues bastantes problemas tiene, como decía antes, como para venir yo a echárselo en cara. Allá cada cual en su partido.

-¿Cómo se lleva con Vara?

-Tenemos una relación cordial. La que debemos tener dos personas que encabezamos dos proyectos políticos para la región.

-¿Y con Monago?

-También correctamente. Es diferente porque cada uno es diferente, pero con la mayor corrección del mundo.

-¿Diría que uno es más fiable que otro a la hora de pactar?

-No he pactado todavía con ninguno de los dos. Sólo puedo hablar por experiencia propia por las negociaciones en los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres. Mi conclusión en ambos casos es que el Partido Popular es bastante mentirosete. Ni Elena Nevado, en Cáceres, ni Francisco Fragoso en Badajoz, cumplieron lo que firmaron. Con el PP que ha gobernado estos años Badajoz y Cáceres no iría ni a la vuelta de la esquina.