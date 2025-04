La silenciosa labor alrededor de las urnas

L a tecnología ha irrumpido en este siglo XXI en el proceso electoral, por eso los datos fluyen prácticamente en tiempo real para que en ... la jornada de votación los ciudadanos tengan datos de participación al momento y, antes de irse a acostar, sepan quiénes han ganado y quiénes han perdido. Esto es posible gracias a un ejército de miles de funcionarios que, como hormigas silenciosas, van recabando información atendiendo a un protocolo que marca el Ministerio del Interior como organizador de las elecciones.

En estos comicios municipales y autonómicos Andrés Martín, funcionario de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, de 39 años, debuta como 'personal de la Administración' que trabaja este domingo 28 de mayo. Como él, en total habrá 830 (455 en Badajoz y 375 en Cáceres) de las más de 19.000 personas que movilizarán estas elecciones solo en Extremadura, según datos la Delegación del Gobierno.

«Me llamaron del Ayuntamiento por ser funcionario. Me han asignado un colegio electoral en Badajoz y mi misión es a las 8 de la mañana presentar mi credencial al presidente de la mesa, constatar que se han constituido las mesas electorales y reportarlo a la Delegación del Gobierno. Después lo mismo con los datos de participación a las dos de la tarde y un segundo avance a las seis de la tarde. A las ocho, cuando cierren los colegios electorales, debo pasar los votos contados ya con los resultados por cada candidato y una foto del acta que también he de enviar a través de una 'tablet' siguiendo las instrucciones que me han dado, ya que hemos hecho un curso par a esto», explica Martín.

La 'tablet' la devuelven al día siguiente y por la tarea perciben 270 euros brutos. En realidad, este personal de la Administración controla la participación y el escrutinio de manera provisional, datos que van desde el Ministerio del Interior a la empresa Indra que se encarga de la parte informática del proceso electoral. Estos datos son los que luego se ven en los medios de comunicación, pero no son los oficiales, que estarán listos cinco días después cuando se contabilice el voto Cera (Censo Electoral de residentes ausentes que viven en el extranjero).

«Acepté esta tarea porque me lo pidieron desde un sindicato y por lo visto no había demasiados voluntarios. Como nunca lo había hecho y además nunca formé parte de ninguna mesa electoral sentía curiosidad por cómo funciona este proceso. Además, al trabajar en domingo, la Administración lo remunera bien. Una vez haces la formación y ves la responsabilidad que vas a tener y esto hace que te sientas parte del proceso democrático», explica Andrés Martín.