Semana de pasión en el PP de Cáceres Monago, Casado, Mateos y Nevado, en el centro, en Cáceres. / L. Cordero Igual que los clubes de fútbol despiden a sus entrenadores, el partido sacrificó a la mujer que lo encumbró a la cima de 16 concejales MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 26 abril 2019, 08:07

El martes 16 de abril Cáceres ya estaba metido de lleno en su Semana Santa, uno de los acontecimientos del año. El paso de Jesús del Perdón protagonizó el primer desfile de la jornada. La alcaldesa dejó un mensaje en las redes sociales ese mismo día. Arrancaba así: «Conmocionados por el incendio (...)». Aunque solo unas horas después se cayó del cartel electoral y en una decisión de emergencia dejó de ser la candidata a la alcaldía, Elena Nevado no estaba haciendo un anticipo de la crisis interna del PP cacereño en su Facebook. Tod o era más sencillo. Se refería al fuego que asoló la catedral de Notre Dame y que también recordaron en la Hermandad de los Ramos en su procesión. Para el PP la semana de pasión no había hecho más que comenzar.

«No se merece una salida por la puerta de atrás. Es una trabajadora nata». Las personas más próximas a Nevado, incluso más que ella misma, se han movilizado para trasladar la imagen de una mujer sacrificada, que ha hecho renuncias profesionales y personales para llevar al PP a sus mejores resultados electorales en 2011 con 16 concejales. No consideran justo que se la haya dejado caer. El día de Jueves Santo, poco después de la medianoche, el Diario HOY avanzó la noticia. «Nevado, descabalgada». De puertas afuera ha sido un sacrificio personal de la alcaldesa, un último servicio. Quienes la aprecian hablan de un final desproporcionado e injusto con quien solo ha tenido agenda política y municipal en los últimos ocho años, dedicada en exclusiva a la gestión y sin poder dedicar el tiempo que quería a su familia.

Sin embargo, más allá de la versión oficial del partido sobre el 'sacrificio' que ha hecho la alcaldesa para permitir un posible gobierno local por el supuesto veto personal de Ciudadanos, la realidad se ha impuesto. Y pasa por la decisión casi a la desesperada de relevarla para aupar a la única y a la vez más firme alternativa que tenía el PP con vistas a las municipales: Rafael Mateos.

El PP local está abocado a la renovación interna con cambios en los próximos meses en su dirección

Abandonada a su suerte como suele ocurrir en el fútbol cuando llegan los malos resultados y es despedido el entrenador, el adiós de Nevado podría haberse vendido en noviembre como el resultado de una planificación minuciosa, una sucesión tranquila entre la mujer que protagonizó el cambio y que daba paso a un supuesto delfín. Entonces se impuso la línea dura, por mucho que la decisión inicial de apostar por Nevado estuviese más bien lejana. Ya en junio fue el propio secretario general, Fernando Manzano, quien deslizó una advertencia que ahora resulta reveladora: «Ser alcalde no garantiza ser candidato».

En agosto la alcaldesa decía que faltaba poco para saber si continuaba o no. Pero pasaron meses. Y en medio surgieron nombres como los de Rafael Mateos, el portavoz tranquilo; la superconcejala de Economía, María Guardiola; y hasta el hombre de confianza de Nevado, Pedro Muriel, como alcaldables. Ninguno prosperó. Guardiola y Mateos, de hecho, estaban dispuestos a no ir ni en la lista. Ahora son el 1 y el 2. Muriel, lejos del ala moderada y con claros desencuentros con la oposición, es uno de los damnificados. Si Nevado lo quería a su lado y en un puesto claramente de salida, ahora cae hasta el nueve en una lista de aliño en la que se mezclan nombres que han ido surgiendo con fichajes como Elena Manzano, con sello del nuevo candidato.

Crisis abierta

El PP se sumergió entre el Miércoles y el Jueves Santo en una vorágine interna en la que altos cargos del partido hablan de conversaciones que iban y venían, puertas cerradas y hasta gritos que escuchó algún auxiliar y de los que luego se supo. Días antes, el Comité Ejecutivo regional debía haber dado los candidatos a la asamblea de Extremadura. No hubo fumata blanca. Tampoco preguntó nadie los motivos, revela uno de sus miembros. La crisis cacereña estaba ya abierta aunque todavía no había explotado. A Nevado no se le dieron plenos poderes con la lista y ella, mujer de carácter, optó por plantarse. Para el partido fue la excusa perfecta. La salida a un cambio que además necesitaba para insuflar ánimos a la tropa. También era la oportunidad de recuperar un valor más o menos seguro como el de Rafael Mateos, junto a Guardiola, el concejal más valorado en la oposición.

La versión oficial era otra. Nevado se sacrificaba, se iba y renunciaba por el partido. «Elena es una ganadora», dijo Monago. Mateos apareció muy próximo a Nevado. Lanzó el mensaje la continuidad en la gestión pero empezará a dejar su particular huella en cuanto le dejen. Cuenta con el apoyo de Laureano León, presidente provincial. Que Guardiola vaya como número 2 y las posiciones más de cola de algunos de los fichajes de Nevado como Pedro Cabezas o Jesús Bermejo resuelven el puzzle. «Máximo respecto a la decisión de la dirección provincial», vino a decir Pablo Casado. El jueves 18 de abrir aterrizó en Cáceres y la noticia era que el PP cambiaba de caballo a mitad de carrera: Mateos por Nevado.

«No quiero ser un estorbo», dijo la alcaldesa. Su discurso final sigue colgado en Facebook. Dio las gracias a Sonia, Guadalupe, Reme, Pepe, Julia y Pedro. Este en mayúsculas. El del concejal de Educación y secretario general local del PP, Pedro Muriel, era uno de los rostros más serios ese día. Reflejaba que había pasado algo grave en el partido y que traerá consecuencias. Las primeras se verán el 26-M. Las siguientes, más adelante, con la probable salida del propio Muriel y Nevado de los órganos de dirección local. Será la resaca a largo plazo de una gran semana de pasión, la que vivió PP en Cáceres.