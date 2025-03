Seis Méridas en una urna

Seis candidatos con opciones de representación municipal compiten en Mérida. El alcalde Osuna busca su tercer mandato. Parte con mayoría absoluta y es favorito en ... todos los foros políticos de la ciudad. Presenta un modelo de ciudad marcado por el despegue definitivo de la capital. Un puente más sobre el Guadiana y más inquilinos en Expacio Mérida.

Debuta en el PP Santi Amaro. La Mérida que ha diseñado el candidato popular dista mucho de la del alcalde. Comercio, reforzar el polígono y bajar impuestos. También convertir Ifeme en un centro de emprendimiento.

Luego está Miguel Valdés. Con XMérida presenta una ciudad que aspire a ser la capital que a su juicio nunca le han dejado ser. Más universidad, mejor comunicación en trenes, un nuevo centro de salud en el centro, cerrar por fin la brecha en Bodegones y uso real de los edificios públicos en desuso.

Marta Garrido es la candidata de Vox. Su batalla es la reducción fiscal. Y la limpieza.

Por Unidas por Mérida, Óscar Fernández. Su Mérida es una ciudad con autobuses gratis de forma permanente, zona azul libre durante una hora y transparencia en la gestión municipal.

Andrés Humánez repite por Ciudadanos. Ha diseñado una ciudad con menos trámites burocráticos, menos zona azul y menos deuda municipal. También bonificaciones para empresas que se instalen en la ciudad.

Antonio Rodríguez Osuna Candidato del PSOE a la alcaldía «Mérida ha pegado un cambio sustancial, está como nunca»

El prometedor candidato socialista del 15 que enterró el ciclo Acedo en Mérida se doctoró con mayoría absoluta en el 19. Ahora va a por la reválida. Aspira a sentarse en la misma mesa que Pizarro (Plasencia) o Gallardo (Villanueva), con quien muchos trazan líneas paralelas que algún día puedan cruzarse. En quince minutos de conversación le cuesta más ejercer de candidato que de alcalde. Camisa arremangada, montaña de documentación que revisar y agenda al milímetro.

–Lo primero es preguntarle por el balance de la legislatura.

–Ha sido muy positiva. Las inversiones proyectadas están en construcción o licitadas. Hemos cumplido con lo que llevábamos en el programa electoral. Mérida está como nunca. Lo puede ver la gente. Ha pegado un cambio sustancial. El crecimiento va a ser imparable.

–¿Qué influencia ha tenido la crisis sanitaria en su tercera designación?

—Ni la pandemia ni la crisis energética nos ha frenado. Estuvimos cerca de las personas en la pandemia. Dimos mascarilla y garantizando las ayudas de mínimos vitales. Y también cerca de las empresas. Los bonos al consumo, por ejemplo, para ayudar a sostener a las empresas. El efecto de la pandemia se ha minimizado. Solo se retrasó algún proyecto por falta de suministro.

–En los ciclos electorales siempre emerge la erosión al gobierno por los impuestos, por la discriminación centro periferia. O proyectos como la azucarera y el puente para generar expectativas difícil de cumplir ¿Cómo se neutraliza este relato desde el gobierno?

–Yo quiero ser alcalde para hacer mi ciudad lo más grande posible. Lo importante es que los candidatos tengan sueños para transformar la ciudad. Y lo hemos hecho realidad. Y después hay discursos que se caen solos. Hemos invertido más de 40 millones de euros en los barrios. Veinticinco parques. Gabriel y Galán, la Antigua, Bodegones, en Cruzcampo, en San Antonio... La Calzada, en la Rambla, en la Heredad. Cinco instalaciones deportivas. La piscina de las Abadías, las pistas del Diocles, el campo de fútbol de San Andrés o la Corchera. Hemos puesto el autobús gratis para que los vecinos de los barrios se muevan por la ciudad sin coste. Los que dicen que no se ha hecho nada en los barrios mienten. Las obras se ven y el cambio con lo que había se nota. No ha habido un gobierno local que haya invertido más en los barrios que este. Hemos incorporado dos centros culturales de barrio para la red regional de teatro. El discurso de los barrios se cae solo. Es sonrojante y simplista. Y sobre los impuestos, es muy sencillo. El Ayuntamiento tiene ICIO, IAE, IBI y rodaje. Llegamos en 2015 y desde entonces solo los hemos bajado. Tenemos la ordenanza fiscal para atraer grandes inversiones más competitiva de España. Hay una exención de siete años del 95% y del 99%. Se aprobó en el Pleno y la apoyaron todos los grupos. Yhemos quitado la tasa de la teleasistencia. Ahora es gratis. También la de los solares. Desde 2015 hasta ahora hemos bajado los impuesto del PP. En la historia democrática de la ciudad, nunca antes se había dado ayuda directa desde el Ayuntamiento a los empresarios. Cinco millones hemos dado. Y en mínimos vitales, un millón de euros al año. No hemos dejado de lado a las empresas, pero tampoco a las familias. La gente en Mérida sabe lo que se ha hecho.

–¿Cómo influye el plan de ajuste en el gobierno?

–Nuestra gestión económica ha sido excelente. Hemos bajado la deuda en más de sesenta millones. En la próxima legislatura, si yo soy alcalde, acabaremos con los 17 millones de euros de deuda. Saldremos del plan de ajuste. Tendremos un presupuesto mayor para generar más infraestructuras. El crecimiento va a ser imparable.

–Su móvil lo tienen todos los vecinos. La accesibilidad es su virtud. Pero eso también se ha visto que es una debilidad. ¿Le puede pasar factura?

–No, al contrario. Como alcalde le sigue dando mi teléfono a todo el que me lo pide. Estoy aquí para ayudar a la gente. Hay quien simplemente necesita saber los recursos que tiene la administración o dónde acudir.

–Se ha hablado poco del plan urbanístico en fase de redacción. ¿Se diseñó mal el del año 2000 que se quiere dejar atrás?

–Fue un desastre. Un auténtico desastre. Diseñaron especulación urbanística y creación de viviendas por encima de las posibilidades reales de la ciudad. Y lo hicieron para coger el dinero del aprovechamiento y gastarlo en otras cosas. Y por eso hay en la ciudad islas y agujeros de viviendas vacíos. El Plan General corregirá eso. Diseñará la ciudad de una forma realista. Por eso es tan importante el crecimiento suroeste de la ciudad con la ronda y el puente para descongestionar la ciudad en ese costado.

Santi Amaro Barril Candidato del PP a la alcaldía «Percibo el vuelco, la gente ve que no se gobierna para todos»

Relata Santi su día de las últimas semanas. Autónomo, político y entrenador. A las seis y cuarto, primer café en el Torero. Alas siete en la tienda para ajustar mercancía y trabajar temprano en el negocio sin teléfono sonando. A las diez en la sede del Partido Popular de la calle Adriano. Y por las tardes, tres días a la semana a entrenar a Aceuchal. Los fines de semana prepara los partidos. Se despidió de los banquillo en Castuera justo antes de arrancar la campaña. Dio su palabra al Aceuchal de que estaría hasta el final. Mutación rápida la de Amaro desde enero. En el atril del Partido Popular se le ve ya tan seguro como en el banquillo.

–¿Cómo lleva la campaña electoral?

–Muy ilusionado. Llegamos en muy buen momento. Percibimos el cambio y la gente que está con nosotros se ha ido ilusionando según pasan los días. Llevamos una lista para ganar y gobernar. Vamos con mucho optimismo. Y eso me ilusiona.

–Cuando hablamos en la presentación dijo que trabajaría para que la gente conociera su idea de ciudad. ¿Lo ha conseguido?

–Hemos estado y estamos mucho en la calle. Hemos detectado las necesidades y las hemos recogido en el programa electoral. Es un programa del Partido Popular, pero en realidad hemos captado el alma de Mérida. Y vamos en la ruta para ganar las elecciones porque asumimos la implicación de mucha gente.

–Permítame hacer una proyección. Estamos en el 29 de mayo. ¿Sus prioridades al mando?

–El empleo. Mérida debe ser capaz de generar empleo y tenemos que ponerle alfombras rojas a las empresas y no trabas. Y eso pasa por explotar la situación privilegiada de Mérida entre dos nexos como la Vía de la Plata y el corredor Madrid-Lisboa. Y eso pasa por dotar al polígono industrial de todo lo necesario. Tenemos que bajar el precio del suelo industrial. Bajar los impuestos. Siguiendo la estela de lo que hará María Guardiola. Mérida es una de las ciudades donde más impuestos municipales se pagan y eso tiene que cambiar cuanto antes. De ahí que esté en las prioridades de gobierno.

–¿Qué le transmite la gente?

–La gente está cansada de ver que no se gobierna para todos. Hemos perdido potencial comercial.Se están trasladando empresas desde el polígono industrial a Lobón o Villafranca y no parece preocuparle a nadie. Por eso hablo de sensación de cambio. Estamos condenando a mucha gente.

–¿Cómo se enfrenta un candidato a la realidad que se describe desde la página de al lado?

–El triunfalismo se combate bajando al piso. La realidad no te la dice una máquina llamada Minerva. Cuando vas al polígono o a Valverde Lillo ese triunfalismo se cae. Ala gente les puedes vender los números que quiera, que lo pasa en su día a día es muy diferente. Desde enero hemos estado con mucha gente y siempre es lo mismo. Hay hartazgo de lo que tenemos. Necesitan un gobierno que les represente. Que lo haba para todos. No solo para unos cuantos que tengan el carné del Partido Socialista. No se trata solo de hablar con asociaciones, comercios o empresas, sino de entender a las personas que están detrás de esas asociaciones comercios o empresas.

–Y en qué se manifiesta ese hartazgo que usted percibe.

–En la transparencia. Lo que vende un gobierno se diluye solo cuando uno escucha a su alcalde decir que sabe que hay gente en fraude de ley, que se le han hecho favores a compañeros de partido de toda la vida y que hay mil formas para trabajar en el Ayuntamiento. Solo hay que escuchar el audio de su conversación con un exempleado municipal para sacar conclusiones claras. Sobran los comentarios. Tanto el alcalde como su equipo de gobierno han perdido toda la credibilidad.

–¿Qué legado le gustaría dejar en Mérida como alcalde?

–Yo trato de trasladar a la gente la sensación de que soy un autónomo de 41 años que viene a la política para aportar. Voy a estar en política mientras pueda aportar. Estoy muy ilusionado y quiero recoger la ilusión de la gente que la había perdido. Y el día que toda esa ilusión se vaya, cogeré mis catálogos y mis tarifas y volveré a mi trabajo. Tengo un recorrido y quiero hacer un buen trabajo. Creo que hay mucha gente en Mérida que se ve reflejada en mí. Aun trabajador autónomo que quiere mejorar la ciudad que vive. Y que todo el discurso político será honesto. Me da exactamente igual que voten al Partido Socialista o al Partido Popular o a cualquier otro. En lo que a mí respecta, la responsabilidad que asumo es trabajar por todos y para hacer de Mérida una ciudad mejor. Sin distinción alguna. Vengo del mundo del deporte. Y he aprendido valores de respeto a todos y en todo momento. Espero que cuando mi recorrido político acabe, la gente se lleve esa idea de mí. No estoy aquí para beneficiar solo a unos pocos.

Miguel Valdés XMérida Es su partido localista. Se centra en potenciar Mérida como capital. Pide el voto sin ideología. Su programa incluye unir Bodegones y Salesianos, el Museo Visigodo, un nuevo centro de salud y ampliar la oferta del campus universitario.

Marta Garrido Vox Concejala de Vox durante cuatro años. Da el salto a la cabeza de lista. El eje de su programa es reducir los impuestos municipales. Su batalla es la limpieza. Denuncia que Mérida está sucia y también batalla por poner más titulaciones universitarias.

Óscar Fernández Unidas por Mérida (IU y Podemos) Entre sus propuestas están los autobuses gratis y que la primera hora de zona azul no se pague. También que los órganos de selección en los concursos públicos roten para dar más trasparencia a los concursos.