La Sanidad necesita acciones

Desde hace años los Colegios de Médicos veníamos advirtiendo de la necesidad de cambios en la sanidad de la comunidad. Ahora que nos encontramos en periodo electoral, los médicos pediríamos a los partidos políticos que incluyesen en sus programas para los próximos cuatro años una serie de medidas.

La primera seria, que el Ministerio de Sanidad lidere un gran pacto de armonización del sistema nacional de salud, despolitizando y coordinado los 17 servicios de salud. No podemos tener grandes diferencias de trabajo, laborales y retributivas entre comunidades autónomas, con carteras de servicios distintas. La gestión debe de ser de la comunidad autónoma, pero la armonización tiene que llevarla el Ministerio, con presupuestos reales y suficientes ajustados al PIB.

En Extremadura también es necesario un pacto por la Sanidad entre todos los partidos, donde se defina cual es el modelo de gestión que se quiere para la comunidad. Definir el funcionamiento de los Centros de Salud, y de las urgencias en ellos, de los servicios ofertados en los hospitales y coordinación entre los mismos. Es imprescindible una financiación real ajustada a las necesidades de cada área. Y una vez definidos y consensuados estos temas, trabajar sin utilizar la sanidad como arma para atacarse los unos a los otros.

Las mejoras tienen que comenzar por la formación MIR, estudiando qué esta sucediendo para no ser Extremadura una comunidad atractiva en la formación y posterior contratación indefinida de los que terminan la misma, con el fin de que no queden plazas libres mediante una armonización de los recursos humanos. Esto permitiría un rejuvenecimiento de la plantilla de médicos. Extremadura es una región con mucha dispersión y es imprescindible un modelo de incentivación de las plazas de difícil cobertura, tanto en el medio hospitalario como en la atención primaria. No podemos seguir con plazas que no se cubren y mes tras mes quedan libres en lugares alejados de las grandes ciudades.

Por eso, los grandes problemas que tiene Extremadura tienen que ser abordados entre los partidos políticos y las organizaciones profesionales. Los Colegios de Médicos estaremos siempre a disposición de la comunidad, pues una de nuestras funciones es colaborar con las administraciones en las mejoras de la sanidad.