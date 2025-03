Sánchez anuncia una nueva partida de 38,5 millones para impulsar la salud mental

Javier Arias Lomo Domingo, 21 de mayo 2023, 13:13 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez sigue decidido a continuar con su política de goteo de anuncios para dejar atrás definitivamente la polémica sobre Bildu y sus listas electorales –en las que hay hasta 44 exmiembros de ETA–. El presidente del Gobierno anunció hoy, en el ecuador de la campaña electoral y a una semana de las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo, una nueva inversión de 38,5 millones de euros que irán destinados a salud mental –14,5 millones se emplearán en la mejora de los equipamientos en los centros de salud–.

El anuncio del líder socialista, –que participaba en un acto en Valladolid, donde arropó al alcalde y candidato socialista a la reelección, Óscar Puente–, se suma a las promesas del PSOE en materia de vivienda, centradas en la construcción de inmuebles para alquiler social, y las inversiones millonarias en educación. Ahora el foco se pone en la sanidad. Ayer mismo el presidente del Ejecutivo anunció en Valencia, donde acompañó al presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, una partida de 580 millones para invertir en atención primaria. Medidas a las que dará luz verde el Gobierno –será en el Consejo de Ministros de mañana, el último antes de la crucial cita del 28-M– pero que Sánchez anuncia, de nuevo, en un acto de partido.

Ferraz ha dibujado una campaña basada en anuncios por sectores y, de hecho, Sánchez está haciendo pocas referencias locales en la mayoría de sus intervenciones para centrarse en sacar pecho de la hoja de servicios que presenta el Ejecutivo con él al frente. Razón por la cual, al igual que ayer en la capital del Turia, aludió de nuevo a medidas de esta legislatura como la ley de vivienda, la reforma de las pensiones y la laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El secretario general del PSOE también hizo bagaje de lo logrado por su Gobierno hasta el momento, precisamente, en el ámbito de la salud mental: el Plan de Salud Mental dotado con 100 millones de euros, la apertura de la línea de atención a la conducta suicida (el teléfono 024), la creación del título de médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia o la convocatoria de 20 plazas MIR y reconocimiento más de 650 títulos de esta especialidad –además de recordar que ya se transfirieron a las comunidades autonómas en 2022 un total de 24 millones de euros para políticas en salud mental–.

En ese punto, Sánchez volvió a confrontar el modelo del PP en materia de sanidad con el de los socialistas y acusó a Mariano Rajoy, su antecesor en La Moncloa, de «no haber hecho nada» en materia de salud mental. No obstante, el líder del PSOE sí que me mostró más aguerrido con los populares que en la jornada anterior. Acusó a los de Alberto Núñez Feijóo de liderar –junto a Vox– la «campaña del odio». «Nosotros no hacemos anuncios, nosotros publicamos en el BOE, que es diferente», señaló frente a las críticas de la oposición por su electoralismo haciendo uso de La Moncloa. Sánchez también quiso poner sobre manifiesto lo que, sostiene, resumen las diferencias entre la derecha y la izquierda en cuanto a sanidad. «Donde unos ven negocio, nosotros vemos derechos; donde unos ven clientes, nosotros vemos pacientes, donde unos hacían recortes, nosotros reforzamos la Sanidad pública», apuntaba ante las cerca de 1.5000 personas que asistieron a la Feria de Muestras de la ciudad vallisoletana.

El presidente del Gobierno no olvidó referirse a Isabel Díaz Ayuso en el capitulo de reproches, tal y como viene siendo habitual. Sánchez recriminó a la dirigente popular que la Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en sanidad de España y destacó que el 40% de los madrileños tienen contratado un seguro privado. Un dato, este último, que también repitió desde Valencia este sábado.

Hasta ocho ciudades son las que aún le quedan por visitar al líder socialista en el sprint final de la campaña antes del 28-M. Entre ellas, Madrid –donde arropará el próximo jueves al candidato autonómico, Juan Lobato, y a la aspirante a la alcaldía de la capital y hasta hace apenas unos meses ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto– y Barcelona, que supondrá el cierre de la campaña electoral y donde estará junto a Jaume Collboni, candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona.

Temas

España