Salaya responde que la única encuesta importante para el 28-M es la EPA

Reacciones varias a la encuesta publicada este viernes por el diario HOY en la que el PP roza la mayoría absoluta mientras que al ... PSOE le resulta insuficiente para gobernar mantener su resultado de nueve concejales de la anterior convocatoria electoral. «La única encuesta realmente importante para estas elecciones es la EPA, que refleja una gran mejoría de los datos de empleo en nuestra ciudad en los últimos cuatro años». Es la primera valoración que hizo el actual alcalde, Luis Salaya, sobre los resultados del trabajo demoscópico elaborado por GAD3.

El regidor socialista pone el acento en otro aspecto que considera relevante. No se toman en consideración los nuevos partidos. «Más allá de eso no creemos que la encuesta que publica HOY pueda reflejar la realidad del escenario electoral local, ni tan siquiera de forma aproximada, al haber obviado, por ejemplo, a los nuevos partidos», abunda el candidato del PSOE.

Muy diferente es la versión que traslada el PP. Su aspirante a la alcaldía y presidente local, Rafael Mateos, incide en que se confirma que «la gente tiene ganas de cambio y la ciudad quiere poner fin a estos cuatro años de gobierno de Luis Salaya». Para el candidato popular, han sido «cuatro años malos, por lo que la encuesta nos lleva a trabajar con la misma intensidad o más para conseguir una mayoría absoluta, una mayoría suficiente que abra una nueva etapa de ilusión en Cáceres».

Vox cree que no se va a quedar en solo uno o dos concejales y Piñero, de Cs, opina que le penaliza que se presentó a última hora

Mejorar

De los otros tres partidos con representación en la actual Corporación de Cáceres, Cs es el que sale peor parado. Inició la legislatura municipal con cinco representantes y en junio de 2023 ya no tendría ninguno. Su candidato, Francisco Piñero, cree que no será así y la encuesta le penaliza porque su candidatura fue la última en conocerse. «Estamos haciendo una buena campaña, pero empezamos tarde, por lo que no se ven los efectos en esa encuesta. Aún queda mucho», reseña.

También consideran mejorables sus expectativas en Unidas Podemos. Pasaría, según GAD3 de tres a dos ediles. «Las encuestas siempre son encuestas, pero hay que esperar para sacar conclusiones al día 28. En Unidas Podemos vamos a por todas», resume su portavoz y candidata, Consolación López. Vox también sugiere que las urnas serán mejores para ellos que la encuesta, que les da hasta dos concejales. «Se queda corta para las sensaciones de apoyo que nos trasladan los cacereños en la calle», apunta Eduardo Gutiérrez. «No nos vamos a quedar en uno o dos concejales», augura el candidato a la alcaldía por Vox.