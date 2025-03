«No tenemos ni idea de los candidatos»

La mayoría de los adolescentes no tienen interés por ir a votar, tampoco siguen la campaña ni conocen a los candidatos

María Isabel Hidalgo Badajoz Sábado, 20 de mayo 2023, 09:01

Si voto es por mis padres, que me han dicho que lo haga. Si fuese decisión mía totalmente no iría a votar porque me da ... bastante igual», confiesa Antonio Gallardo, que con 19 años votará por primera vez estas elecciones, y según cuenta lo hará por sus padres. «No veo que ningún político se implique de verdad con la ciudadanía», justifica.

Por eso los jóvenes prefieren hablar de la clasificación del Sevilla en la Europa League, el color del pelo que mejor le sienta a Sara o los planes del fin de semana que tiene Alejandro. Estos son los temas de conversación que debaten a las puertas del Instituto Reino Aftasí de Badajoz. La conversación es fluida hasta que se les habla de política, entonces el silencio se hace presente. «Ni idea», afirma Sara Olmos, que a sus 18 años está llamada a acudir a las urnas por primera vez. «No tengo conocimientos sobre la política de mi ciudad, sí es cierto que me gustaría informarme un poco de cada partido porque quiero votar con criterio, pero no me interesa la política», confiesa esta joven. Esta apatía por la política tiene apartada a Sara y al resto de los jóvenes de la campaña electoral, ninguno hace un seguimiento de ella y menos aún conocen cuáles son los programas de los diferentes partidos. «A nivel regional no tenemos ni idea de quiénes son los candidatos. Sí sé que hay un viejo conocido, Joaquín Parra», aclara Hugo Trevijano. El grupo de chavales que estudia Bachillerato no diferencia a los candidatos locales de los regionales, pues Parra es candidato a la Alcaldía de Badajoz. Mientras que el candidato de Juntos por Extremadura a la Junta es el cocinero Antonio Granero, a quien estos jóvenes desconocen por completo. A diferencia de Lucía Varela, que sí está al tanto del cambio de colores que ha hecho el actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera para intentar mantener la alcaldía. Iker Hernández se sorprende porque «ni tan siquiera sabía que se podía cambiar de un partido a otro». Todos ellos conocen a los principales partidos, PP, PSOE, Podemos o Vox.Algunos hablan de Juntos por Extremadura, el único partido regional conocido por los jóvenes de Badajoz, pero Levanta o Extremadura Unida no están en su vocabulario. Los amigos de Iker ni tan siquiera están al tanto de quién es el actual presidente de la región, «No sabemos quién es Vara, mucho menos si se vuelve a presentar o no», exclaman. Pese a que Sara y Lucía, como el resto de adolescentes, tienen teléfono móvil con conexión a Internet, achacan el problema de su desinformación a la falta de medios. «No tenemos tantos medios para informarnos y tampoco nadie nos presenta los medios informativos suficientes», aclaran. En este sentido Alejandro Bermejo defiende que los políticos no saben llegar a este sector de la población que debería ser importante para ellos. «Si las campañas las hiciesen en redes sociales como TikTok sabríamos más de sus programas electorales y de quién es cada uno, porque ahí estamos los jóvenes pero ellos no se acercan a nosotros». Para Gallardo el problema es una cuestión de desengaño. «No hay un cambio sustancial en ningún partido político por eso a la gente le da igual». Un cambio que los jóvenes actuales no perciben pero que sí fue importante para sus abuelos. «Para ellos la única esperanza de cambio y de hacer mejor las cosas era el voto. Hoy somos más cómodos y no creemos que esto sea así». 57% Sólo con PP y PSOE Un 57% de los municipios de la región sólo tendrá candidaturas de PP y PSOE en los comicios locales. Según un informe de la consultora Stratego, los dos principales partidos serán las únicas opciones para la designación de alcalde en 221 de las 388 localidades extremeñas, 24 más que hace cuatro años, lo que evidencia la recuperación del bipartidismo. El PSOE es el único partido que se presenta en todas las localidades de la región. El PP lo hace en todas excepto Valdelacalzada, Valle de Matamoros y Malpartida de Cáceres.

