Campaña a golpe de filtro

La campaña electoral recorre su tramo final. Estos quince días de exhibición son cada vez más fríos. Los nostálgicos recuerdan la pegada de carteles como ... los amantes de la música extrañan el vinilo.

Muchos echan de menos también los innumerables mítines y actos públicos meramente políticos, si bien todo eso lo sustituye con creces el peso de las redes sociales. Al fin y al cabo, todo es reflejo del mundo en el que vivimos.

Por eso, me ha llamado la atención, por ejemplo, conocer por Instagram a la bisabuela, al mejor amigo, al vecino... de uno u otro candidato. Ahora además de cómo te muestres, también importa mucho lo que otros opinen sobre ti, el cómo te ven los familiares, qué piensan de ti los más cercanos, que ellos expliquen cómo has cambiado, y a qué dedicas ahora el tiempo libre que te queda tras las ocupaciones políticas.

Creo que a todos nos habrán llegado vídeos y fotos de los aspirantes en alguna romería, como la de Bótoa de Badajoz o san Isidro, caminando hacia el Rocío, en el mercadillo, visitando barrios y asociaciones, etcétera. Está claro que ahora además de defender un ideario, queremos ver cómo se muestra en la vida cotidiana. Al candidato se le pide un poco de coherencia y de cercanía, y eso no siempre se consigue.

Esa proximidad con los simpatizantes ahora se materializa en forma de carpa a pie de calle, donde los políticos pueden hacer llegar las promesas de forma más directa a los ciudadanos, estos que no dudarán en hacerse un selfie con ellos para colgarlo rápidamente en el estado de WhatsApp. Parece que lo que no mostramos no está. Esta arrasadora cultura de la imagen no debe despistarnos de la esencia de las elecciones.

Al fin y al cabo un determinado resultado en las urnas marcará nuestra vida durante los próximos cuatro años, tiempo en el que las fotos y los vídeos dejarán paso a decisiones importantes para todos.