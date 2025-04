Roberto Baños alcanza la Alcaldía con el apoyo de Vox y Extremeñistas

ELOY GARCÍA Domingo, 18 de junio 2023, 10:50 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

Los votos de los ediles del PP, Vox y Extremeñistas han aupado a la Alcaldía de Talayuela al popular Roberto Baños, que gobernará en coalición «con mi despacho siempre abierto para todos, sin distinción de a quién hayan votado».

Baños recalcó que está a disposición de todos los vecinos para atender sus necesidades y que las puertas del Ayuntamiento siempre estarán abiertas, sea cual sea la ideología, sin necesidad de pedir cita, siendo su objetivo tener un contacto directo y cercano con la población.

También agradeció la labor de su equipo, quienes han compatibilizado su trabajo con la campaña, con el objetivo de dar a conocer su proyecto de gobierno.

Palabras también de agradecimiento para los ediles de Extremeñistas y Vox, Soledad Castellano y Antonio Domínguez, por acompañarlo en esta nueva andadura.

Junto a Baños, Castellano y Domínguez, el equipo de gobierno está compuesto por oros cuatro concejales del Partido Popular, Olga Bravo, Asier Arroyo, María Soledad Lamas y Marco Antonio Bote.

Acuerdo de gobierno

El acuerdo de gobierno entre los tres partidos se rubricó esta misma semana, anunciando entonces Baños, Castellano y Domínguez que «ninguno tendrá liberación, por lo que sus concejales no tendrán una retribución o salario mensual».

Ya entonces lamentaron, a través de un comunicado, que cuando el PSOE se hizo con la alcaldía «dejamos un ayuntamiento preparado, por fin, para acometer proyectos imperiosamente importantes y renovar y enriquecer la imagen de nuestro pueblo». No obstante, concluyen, «este desarrollo, no solo no se ha producido, sino que se ha perdido una gran oportunidad de hacerlo».