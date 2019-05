Ricardo Cabezas: «Fragoso debe dar un paso al lado» Ricardo Cabezas recibe la enhorabuena del cantaor Domingo Rodríguez 'El Madalena'. :: pakopí El socialista reivindica haber logrado el mayor número de ediles para formar gobierno en la ciudad de Badajoz ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Martes, 28 mayo 2019, 08:19

Ricardo Cabezas llevaba ayer doce ahora sin poder consultar su Whatsapp. Las felicitaciones le llovieron desde que se convirtió en el ganador de las elecciones y el primer socialista con posibilidad para devolver la Alcaldía de Badajoz a su partido. Llevaban desde 1991 sin quedar en primera posición.

Por eso su móvil echa humo y apenas puede dar dos pasos sin recibir unas palabras de ánimo. Se paran desde el coche, bajan la ventanilla y le dan la enhorabuena. Se cruzan la calle para darle un abrazo. Salen de un local para decirle lo contentos que están. Cabezas está saboreando haber logrado el mayor número de concejales en las elecciones.

Sin embargo, quedar el primero no siempre supone ganar. A pesar de lograr once concejales, puede que Cabezas no llegue a ser alcalde. Ciudadanos tiene la llave y puede decidir entre el socialista y Francisco Fragoso, el actual regidor que alcanzó los nueve concejales.

Cs insiste en que no tiene predilección por PSOE o PP para un pacto que se decidirá en Madrid

Para Ricardo Cabezas solo cabe la opción de que él sea el próximo alcalde. «Fragoso tenía en 2015 17 concejales y ha pasado a nueve. Es un perdedor y lo que tiene que hacer es dar un paso a un lado, dimitir, irse y permitir que el PP se renueve», dijo ayer.

Preguntado ayer por qué debe irse Fragoso del Ayuntamiento si Cabezas también ha estado los últimos cuatro años con nueve concejales, el socialista apuntó a que el popular ha perdido representación y que por el contrario él no.

Pero aún no está decidido quién de los dos será alcalde. La llave la tienen en Cs, quienes ayer afirmaron que sus condiciones pasan por desarrollar su proyecto de ciudad. En este sentido, el socialista Ricardo Cabezas dijo que la mayor parte de los partidos coinciden. «Aunque algunos tienen más credibilidad que otros». A su juicio, los 24 años que el PP lleva en el gobierno de la ciudad demuestran hacia donde quieren encaminar la ciudad.

Cabezas tiene dos partidos con los que descarta negociar para la Alcaldía, que son el PP y Vox. La pelota, por tanto, sigue estando en el tejado de Cs, que no sabe aún con quién pactará. El partido de Albert Rivera quedó tercero, pero sus cuatro concejales son determinantes para decidir si el alcalde es del PSOE o del PP. Los populares, por su parte, no se pronunciaron ayer. Mantienen la intención que desveló Fragoso tras el recuento de votos. Intentará formar gobierno.

Por este motivo cobran más importancia las palabras del cabeza de cartel de Cs. Ignacio Gragera afirmó ayer: «Todas las opciones están abiertas».

En el Ayuntamiento existen 27 concejales, por lo que la mayoría absoluta está establecida en 14 ediles.

El PSOE cuenta con once ediles y el PP con nueve. Los cuatro concejales de Cs darían una mayoría holgada a los socialistas en caso de formar gobierno con 15 representantes y, también, permitirían una mayoría simple para el PP. En caso de formar una coalición de gobierno, populares y ciudadanos sumarían trece ediles. Teniendo en cuenta el veto cruzado que exhiben Vox y PSOE, esos trece concejales serían suficientes para sacar adelante el día a día de la ciudad sin necesidad de aliarse con la ultraderecha.

De todas formas, Ciudadanos no tiene problemas en pactar con ninguna formación. De hecho, Gragera aseguró que «no hay líneas rojas», aunque a renglón seguido especificó que deberá ser el PP quien entable conversaciones con Vox porque el único concejal de ultraderecha, Alejandro Vélez, no suma con Cs para formar Gobierno. Ambos suponen solo cinco ediles de 27.

Lo único que tienen claro desde Cs es que sus condiciones están recogidas en su programa electoral y su proyecto de ciudad. Hablarán de medidas concretas y llegarán a un acuerdo con la formación que acepte de mejor grado sus iniciativas. Entre ellas, la puesta en marcha de la administración electrónica, «la vuelta del Ayuntamiento a los barrios», potenciar el turismo, fomentar el empresariado y redoblar los esfuerzos en el mantenimiento de la ciudad.

Aunque, avisa, esto no será un cheque en blanco, sino que pondrán horizontes temporales y medidas específicas para que se vayan cumpliendo.

A pesar de las críticas que realiza al popular Francisco Fragoso por sus últimos años, Cs considera que no es una incongruencia apoyar al PP. «Estamos exigiendo nuestro proyecto», dijo. «A quien quiera sumarse, tenemos nuestro proyecto», afirmó Gragera.

De todas formas, también incidió en que hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. La constitución de la corporación es el 15 de junio, cuando los concejales votarán entre los cabezas de lista a quien quieren de alcalde. Queda margen para negociar.

Decisión en Mérida y Madrid

La decisión de con quién pactarán se tomará en Badajoz, aunque también tendrán que decir algo tanto en Mérida como en Madrid. De hecho, Cs nacional anunció ayer la creación de una comisión para analizar uno a uno qué convenios alcanzan y con quién en cada región y localidad. No existen vetos, según dijeron ayer los responsables.

Sin embargo, Vox sí los tiene. Ayer repitió que no está dispuesto a permitir que gobierne el PSOE, algo sobre lo dudó que puedan hacer desde Cs.

El edil electo de Vox, Alejandro Vélez, dijo a Efe que su formación no entregará un «cheque en blanco» y, por tanto, si se producen las conversaciones con el PP «habrá que exigirle, y mucho», porque los seis años de Francisco Fragoso como alcalde «no han sido los más acertados para Badajoz». «Vox exigirá por tanto un cambio considerable para Badajoz», dijo Vélez, quien afirmó que a su formación «no le urgen los sillones».

Los vetos están a la orden del día. Porque si Vox se niega a pactar con el PSOE, Badajoz Adelante se niega a hacerlo con el PP. «En ningún caso», incidió ayer. Su cabeza de cartel, Antonio Manzano, apuesta por el diálogo en una corporación donde estarán representados seis partidos.

El sexto que al igual que BA y Vox contará con un edil es Unidas Podemos. Durante la campaña se mostró partidaria de llegar a acuerdos con el PSOE, pero su único concejal es irrelevante para los socialistas. Ni siquiera contando con el representante de BA. Los tres suman trece concejales, que tendrían enfrente a nueve del PP, otro más de Vox y los cuatro de Cs. Es decir, 14. Y, por tanto, una oposición con mayoría absoluta.