Ricardín, papeletas que no llegan y romerías por doquier

«Mi Ricardín. Porque para mí siempre será mi Ricardín o mi Ricardito. Siempre ha sido un niño muy formal, muy serio, muy inteligente...». Así ... empieza un vídeo de presentación que el PSOE de Extremadura publicó ayer sobre el candidato a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas. Se trata de un vídeo cercano, con palabras cálidas de aquellos que más le conocen e imágenes de su vida. «Es una persona valiente», dice su amigo Julito. «Cuando le conocí, él ya venía con esa pasión y con ese deseo de servicio a Badajoz», indica su compañera y amiga Ángeles. «Y la mantiene intacta», añade.

También aparece su tía y su padre. La primera asegura que «yo soy la que le da los caprichos» y su progenitor cuenta un anécdota sobre su hijo. Todo ello, salpicado de muchas imágenes de la vida de Cabezas: aparece tocando la guitarra, con sus amigos y familiares, vestido con traje típico, en una manifestación y en la graduación, entre otras instantáneas. Su madre abre y cierra el vídeo. «Yo le dije: hijo, yo lo único que te pido es que conserves tus principios y valores, que si alguna vez pierdes el norte la primera a la que vas a tener en frente va a ser a tu madre».

En una jornada marcada por las celebraciones en honor a San Isidro, han destacado otro vídeos en redes sociales. Uno es el de aspirante a la Alcaldía de Badajoz por Juntos X Extremadura, Joaquín Parra, que le dirige un mensaje a Ignacio Gragera. «Hace cuatro años, le diste caña al partido que hoy defiendes. Y después de no haber hecho nada, ¿ahora qué estás prometiendo, las mismas mentiras que hace cuatro años? Yo no confío en ti», sentencia Parra, que añade en el tuit que «Badajoz necesita gestores y no marionetas tránsfugas».

Otro vídeo para reseñar es el de Podemos Extremadura, con propuestas del grupo que se han llevado a cabo esta legislatura. «Mirad todo lo que hemos conseguido para los extremeños/as durante esta legislatura, ¡Y sin gobernar! Si lo hubiéramos hecho se hubieran puesto en marcha...», indican.

No obstante, ha causado mucho más impacto un tuit de Irene de Miguel de esta mañana en el que asegura que les han llegado varios casos de personas a las que les ha llegado el voto por correo y la única papeleta que no está es la de Unidas Por Extremadura. «Está claro que en esta campaña no todos jugamos con la misma baraja», sentencia.

Volviendo al cuarto día de campaña, los candidatos festejaron diferentes romerías. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta y aspirante a la reelección por el PSOE, estuvo en Fuente de Cantos, Villafranca de los Barros y Fregenal de la Sierra. «Es un día especial para los agricultores y también para mí».

María Guardiola, candidata del PP a la Junta, estuvo en Azuaga y Llerena. En la primera, disfrutó de la romería. «Un honor acompañarles y compartir con ellos una fecha tan señalada. Nuestras tradiciones son las raíces que nos sostienen y nos unen», escribió después en sus redes. En Llerena, se centró en abordar la situación del hospital.

Ángel Pelayo, candidato de Vox, ha apostado por la romería de Valencia de Alcántara. Ha acudido con los diputados del grupo en el Congreso, Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado, además de Óscar Fernández, candidato a la Asamblea. «¡Viva San Isidro! Que no falte el agua, nuestras rogativas para que los agricultores y ganaderos puedan sobrevivir en tiempos tan adversos», dice en otro tuit. Siguiendo con Vox, hay que destacar que el próximo viernes habrá un acto público de Santiago Abascal en Cáceres, en concreto a las 20:00 horas en el parque Padre Pacífico.

El candidato de Ciudadanos a la Junta, Fernando Baselga, también se fue de romería. Villafranca de los Barros fue el municipio elegido. Pasó la jornada con la alcaldesa de la localidad, Isabel García Ramos, ambos ataviados con pañuelo naranja al cuello.