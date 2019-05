Erika Cadenas: «Hay que remediar el problema de la vivienda que existe en la ciudad» 'Porque fuimos, somos'. Es una de sus frases favoritas y por eso ha elegido la ermita de los Pajaritos. Su abuelo Casimiro tenía el bar Embarcadero, junto al río, y la llevaba a pasear por esta zona. / PAKOPÍ Quiere sancionar a los bancos e inmobiliarias que no cedan sus pisos desocupados para alquiler social Erika Cadenas Candidata de IU-Podemos-Equo a la Alcaldía de Badajoz ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 15 mayo 2019, 08:50

Nació en el 15-M, creció en los círculos feministas y el 26 de mayo quiere convertirse en alcaldesa. Aquí, parte de su programa.

-¿Qué políticas hará desde el Ayuntamiento para beneficiar a los más desfavorecidos?

-Crearemos una oficina de vivienda para ofrecer soluciones como alquiler social, queremos que los presupuestos tengan una parte participativa y que los vecinos y vecinas digan a qué van; mejorar el empleo y reforzar los servicios sociales. Abogamos por instar a otras administraciones para que paguen la renta básica garantizada para todas las personas.

-¿En qué consiste?

-Garantiza un mínimo para vivir en condiciones.

-¿De cuánto?

-Como el salario mínimo interprofesional. Ahora son 900 euros. Desde el Ayuntamiento se puede presionar para ello.

«Queremos llegar a un pacto con el PSOE, pero no con un cheque en blanco»

-Hay dos edificios con okupas en San Fernando y San Francisco, ¿Qué haría de ser la alcaldesa?

-La Policía tendrá que actuar bajo orden judicial. Pero, hay que diferenciar. No es de recibo el okupamiento de propiedades de particulares. Otra cosa son los grandes tenedores de viviendas. Desde el Ayuntamiento sí que obligaríamos a estos (bancos y grandes inmobiliarias), que tienen un montón de vivienda vacía en Badajoz, a ponerlo a disposición de la gente que la necesita a través de un alquiler social. La vivienda es un derecho humano.

-¿Cómo puede el Ayuntamiento expropiar viviendas a los bancos?

-No las expropiaríamos, sino que creemos que hay que ponerlas en alquiler social. Hay gente que lo está pasando mal y las instituciones tienen que garantizar el derecho a la vivienda.

-Pero, ¿cómo obligar a un banco?

-Probablemente bajo sanciones municipales.

-¿Qué puede hacer el Ayuntamiento en pro del feminismo?

-Implantaremos una Concejalía de Feminismo y de Política de Igualdad para garantizar políticas con perspectivas de género. Impulsaremos el Consejo de Mujeres y hay que blindar el punto de atención psicológica a las víctimas de la violencia de género. Ahora está financiada por la Junta y es insuficiente, y cierra dejando a muchas mujeres desasistidas. También pondremos un punto de atención a las víctimas de acoso y de agresión en las fiestas.

-Pero eso ya se hace.

-No se hace lo que nosotros queremos. Pondremos un punto donde haya una psicóloga y alguien de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y que pueda atender a las víctimas porque después es más difícil que denuncien e identificar al agresor. El Ayuntamiento también tiene que atender a las víctimas de agresiones sexuales. Haremos un plan de igualdad y un plan contra el acoso.

-Quiere remunicipalizar los servicios de autobuses, agua y limpieza. ¿Cómo lo hará?

-Se han preocupado de blindar los contratos. Hay que hacer una auditoría y garantizar que los servicios se cumplen porque el agua se corta a las personas que no pueden hacer frente a las facturas.

-¿Eso se hace?

-Se hace y eso debería pasar antes por Servicios Sociales porque no se puede cortar el agua a quien tiene que elegir entre comer y pagar el agua. En Suerte de Saavedra ha habido familias un año entero sin agua.

-¿Se refiere a las familias que okupaban las viviendas de la Guardia Civil de manera ilegal?

-Da igual. Hay que garantizar los derechos de las personas sea cual sea su situación. Los derechos básicos.

-¿Pero también cuando te metes en una casa de manera ilegal?

-También, porque es responsabilidad de las administraciones dar una respuesta habitacional a esas personas y no se la estamos dando. Si están obligados a meterse bajo un techo con niños pequeños por necesidad hay que garantizar que los servicios mínimos, como el agua, los tengan cubiertos. Hay que poner remedio al problema de la vivienda en Badajoz, que es invisible, pero existe y es grande.

-¿Por qué quiere remunicipalizar el agua, el bus y la limpieza?

-Creo que no cumplen las condiciones mínimas, como no hicieron con el caso de la familia a la que cortaron el agua. Habrá que rescindir contratos y poner sanciones. Se están desmantelando otros servicios, como Parques y Jardines, con una estrategia dirigida a la privatización. Eso hay que pararlo. Las empresas tienen sus intereses privados, producen un empleo precario y el servicio no lo dan en condiciones.

-¿Tienen un estudio de cuánto costaría?

- No. Sabemos que los contratos están bien atados, pero no hemos hecho cuentas.

-¿Es la remunicipalización una de las condiciones que pondrá sobre la mesa al PSOE para convertir a Ricardo Cabezas en alcalde?

-Nosotras salimos a gobernar. Se habla mucho del voto útil, que es para quien defiende los intereses de la mayoría. Si al PSOE le dan los números, pactará con Cs y hará políticas liberales y de derechas. En Unidas Podemos somos la garantía de que se harán políticas sociales y que servirán para mejorar la vida de las personas. Sabemos que no habrá mayorías y tendremos que ponernos de acuerdo. Queremos llegar a un pacto con el PSOE, pero no con un cheque en blanco.

-¿Exigirá la remunicipalización al PSOE?

-Los servicios públicos son muy importantes porque son la garantía de que las necesidades básicas están cubiertas.

-O sea, que sí.

-Al menos transitar en la medida de lo posible porque sabemos que legalmente tiene sus dificultades.

«No exigiremos que el Hospital Provincial acoja la residencia de ancianos»

-¿Pondrá Podemos como condición al PSOE para pactar que el Hospital Provincial se convierta en una residencia de ancianos?

-No. Es cierto que la ciudad tienen un déficit de plazas para mayores y hay que resolverlo, pero centralizarlo en un solo edificio no es la solución. Igual hay que diversificar estas plazas, ampliar las residencias que ya existen, construir donde hagan falta para que las personas mayores estén en su entorno y reforzar el servicio de ayuda a domicilio para que las personas puedan quedarse en su domicilio.

-¿Se ve con Vox, con Cs, con el PP?

-No. Personalmente hablaré con todo el mundo, pero nuestras políticas son antagónicas a las suyas. Con Cs y el PP quizás podemos hablar de acuerdos puntuales durante la legislatura, pero acuerdos generales al inicio, no.

-Se presenta con IU y Equo, ¿qué aportan?

-Equo busca una ciudad verde y limpia, también basada en el ecofeminismo. IU aporta la remunicipalización de los servicios, las políticas sociales y de vivienda.

-¿Qué es el ecofeminismo?

-El feminismo busca mejorar la vida de todos y de todas. Por ejemplo, un mobiliario urbano que no sea un obstáculo, o mejor transporte público. Esto son políticas feministas, porque quien más lo usa son mujeres. El ecofeminismo busca la sostenibilidad en cuanto al ecologismo, une ambas ideas.

-Usted habla siempre en femenino, ¿se dirigirá a Fragoso o Cabezas como alcaldesa?

-A Fragoso no porque no va a repetir. Y a Cabezas... lo tenemos que ver y organizar.

PERFIL Personal Nacida en Badajoz hace 42 años. Tiene un hijo. Profesional Trabajadora. Ha ido a Alicante, a los Pirineos... Lleva a gala haber sido la primera 'albañila' del Ayuntamiento. Hizo hasta tercero de Magisterio y Lenguas Extranjeras. «He hecho un poquito de todo». Política Se integró en el 15-M. Secretaria general de Podemos en Badajoz desde hace once meses.

Resultados. Votos que obtuvo En mayo de 2015 Podemos concurrió como 'Recuperar Badajoz', logró tres concejales con el 10,41 % de los votos y 7360 papeletas.