El regionalismo explota en Extremadura

Nunca antes el sentimiento regionalista había tenido tanta presencia en una convocatoria electoral como ahora. Hasta cinco formaciones concurren el 28-M con la defensa del territorio como seña de identidad. Tres de ellas son de cariz regionalista y otras dos, provincialista. Una es heredera del regionalismo de siempre, las otras cuatro se estrenan este año en las urnas.

La región se introduce de pleno en la ola que lleva años recorriendo el país y que, lejos de amainar, se agranda con la idea generalizada, y cada vez más asentada, de que en la prosperidad de un territorio pesan las formaciones ligadas a él.

Por eso no solo los partidos nacionales están echando mano del agravio extremeño para posicionarse en la defensa territorial frente a Madrid, sino que han surgido nuevas formaciones para tratar de abanderar esta defensa y, además, quienes la llevan tiempo enarbolando han optado ahora por desligarse de los partidos nacionales, con los que en otras ocasiones han concurrido a las elecciones en coalición.

Es el caso de Extremeños, antes Prex-Crex, y Extremadura Unida. Son la referencia histórica del regionalismo en la comunidad autónoma y ahora se han unido para llegar al Parlamento regional en una coalición de la que también forma parte Cacereños por Cáceres, una nueva formación provincialista, cacereñista como las otras dos que también concurren el 28-M por primera vez a la Asamblea.

«Levanta es la única alternativa regionalista unida que se presenta a las elecciones», afirma Estanislao Martín, número uno de la candidatura por Cáceres y candidato a la Junta. Y, junto a él, otro histórico del regionalismo extremeño, Pedro Cañada, número dos de la lista.

«Hemos apostado por una coalición regionalista porque cuando hemos ido con partidos nacionales hemos tenido las manos atadas», asegura Martín. «No nos han dado nuestro sitio», añade en referencia a Unidas por Extremadura, formación con la que concurrieron en 2019, aunque antes han ido con PSOE y PP.

Lo que les une

«Los partidos nacionales incluyen el nombre de la región en la cita electoral, todos se escudan en esta época en la bandera de la comunidad y esto es engañar a los ciudadanos», dice el candidato de Levanta. «Porque lo cierto es que, tras las urnas, solo tenemos después mentira tras mentira y humo tras humo; tanto nuestros diputados como la Junta nos venden en Madrid».

Para este histórico del regionalismo extremeño es la hora de que la comunidad cuente con una fuerza propia en el Parlamento autonómico. «Es preciso que lleguemos para poder influir en el gobierno, para dejar de estar a la cola de todo, que es donde nos han situado el PSOE durante 35 años y el PP durante cuatro, los únicos partidos que han gobernado esta región».

Levanta cree que «tener una voz propia, sin depender de Madrid, es la única forma posible de avanzar, de colocar a Extremadura en el lugar que merece», de contar con unas comunicaciones dignas y que las mejoras lleguen a todos los sectores, «defendiendo el territorio por encima de las siglas». Porque, argumenta el candidato de la coalición, «no podemos seguir sumando pobreza y paro, perdiendo población, siendo el almacén de España y de Europa, con problemas en sanidad y en educación y sin tejido productivo».

Ese es el objetivo de Levanta, pero también de Juntos por Extremadura y Extremeñistas, las otras dos formaciones regionalistas que, en este caso, concurren por primera vez a la cita.

El cocinero Antonio Granero es el candidato de Juntos por Extremadura. «Estamos despertando un sentimiento de identidad y defensa de lo nuestro que es lo que más me gusta y me anima». Cree Granero que es obligado que «sigamos el ejemplo de otros en otros lugares del país, de esos que se han revelado contra las estructuras de poder y que peleemos para impedir que nos sigan expoliando».

Un objetivo que igualmente persigue Jorge Andrade, el presidente de Extremeñistas, la tercera fuerza regionalista que quiere llegar a la Asamblea con Juan Miguel González de candidato. «Defendemos nuestra cultura y nuestra identidad y la necesidad de ser soberanos en la gestión de nuestros recursos naturales y energéticos», resume.

«No puede ser que seamos los mayores productores de energía y que las empresas que la producen en nuestra tierra no tengan aquí su sede fiscal y que no nos dejen un solo euro, porque con ese dinero se podrían resolver muchos problemas, carencias que tenemos», explica Raúl González, presidente de Juntos por Extremadura.

Lo que les separa

Sin embargo, aunque el objetivo de estas formaciones es el mismo, la unión que hubiera hecho posible una suma de votos en las urnas, no existe. Las negociaciones mantenidas no han llegado a buen puerto, los electores no tienen una única marca y de ello se culpan mutuamente.

«Hubiera sido deseable un regionalismo unido», reconoce Estanislao Martín. «Pero el único que ha peleado por ello he sido yo, y lo he hecho sin ninguna pretensión».

Un acto de generosidad, a su juicio, si se tiene en cuenta que «Extremadura Unida y Extremeños llevan más de 35 años en la política regional, somos el referente del regionalismo en esta comunidad, los que contamos con representación en las instituciones –66 concejales, 10 alcaldes y una diputada regional– y experiencia en la gestión», defiende el candidato de Levanta. Y, sin embargo, «son los otros los que no han querido negociar, los que ya tenían a sus candidatos y los que no han querido prescindir de ellos, los que no han querido renunciar a nada».

Desde el otro lado la cosa se ve de manera muy diferente. «Hemos tenido conversaciones con Levanta y Juntos, pero no hemos llegado a ningún acuerdo, porque en las negociaciones siempre se habló de puestos y nunca de programa», dice Jorge Andrade. «Pero nosotros no buscamos aprovechar un momento electoral, una ola a favor del regionalismo, sino construir un proyecto de futuro, hacer un partido fuerte y sólido a largo plazo».

«El único acuerdo posible pasaba por que Estanislao Martín tuviera todo el protagonismo», asegura Raúl González. «Y dijimos no a esto, porque así se acordó en el partido», aclara el presidente de Juntos.

Así que, aunque están de acuerdo en la necesidad de que se produzca un cambio en Extremadura y de que ese cambio tenga al regionalismo como protagonista, «para evitar una disciplina de partido que nos ha llevado a donde estamos», cada uno lo intentará por su cuenta.

«Nos alegramos de no ir con Levanta, porque a veces unirse resta y no suma y nosotros no queremos desprestigiar Juntos por Extremadura, un partido que es limpio, que no tiene mochilas y que no es marca blanca de nadie», declara González, para quien el que haya diferentes opciones regionalistas no es un obstáculo. «Ocurre en otras comunidades y no es ningún problema. El éxito, estar en la Asamblea o en el gobierno, pasa por demostrar que tú eres el que tienes que estar ahí, no llegar por descarte».

«Levanta es la única alternativa regionalista unida que hay en Extremadura, el único partido de referencia», insiste Estanislao Martín por su parte. «Nuestro éxito es haber conseguido esta coalición y ser la referencia para la identidad territorial, esa por la que llevamos toda una vida trabajando». Porque, argumenta, «nosotros no acabamos de llegar, tenemos tradición, conocimiento, raíces y experiencia, y queremos estar en el gobierno para que Extremadura deje de ser una comunicad de tercera».

Y, sin embargo, desde las otras fuerzas extremeñistas se les acusa de «haber fagocitado el sentimiento regionalista, porque cuando han entrado en la administración no han hecho nada para cambiar y acabar con la Extremadura subsidiaria».

Los cacereñistas

Si las tres fuerzas regionalistas que concurren el 28-M buscan igualar a Extremadura con el resto de territorios del país, según dicen, las dos formaciones cacereñistas que se estrenan en esta cita electoral quieren acabar con el desequilibrio territorial que, a su juicio, sufre su provincia.

Un sentimiento que parece que ha cogido fuerza en los últimos cuatro años, cuando han surgido tres formaciones cacereñistas: Cacereños por Cáceres (integrada en Levanta), Somos Cáceres y Cáceres Viva. Estas dos últimas, con una candidatura provincial, concurren a la Presidencia de la Junta. Buscan lo mismo, luchar contra el olvido de Cáceres, pero de manera diferente.

«No vamos contra nadie, somos procacereños, pero no somos anti nada», deja claro Francisco Alcántara, presidente de Cáceres Viva, que lleva de candidata a la Junta a Montaña Chaves. «A la provincia cacereña no le va bien y queremos cambiar esta situación, queremos trabajar para que este territorio esté al mismo nivel que otros». En resumen, «mejorar la realidad de esta provincia, lograr que haya más empleo, más inversiones privadas, mejores infraestructuras y comunicaciones, conseguir que nuestros hijos se puedan quedar a vivir aquí».

Pero, insiste el presidente de Cáceres Viva, se trata de una lucha por la provincia cacereña sin enfrentamiento con la provincia pacense. «No se trata de Cáceres frente a Badajoz, eso es algo muy simplista, nosotros somos procacereñistas pero no antipacenses», zanja.

Raquel Iglesias es la presidenta de Somos Cáceres, la otra formación cacereñista que concurre a la Asamblea con una lista encabezada por el ganadero youtuber Feli Martín Crespo. El objetivo es el mismo, mejorar la situación de la provincia cacereña, pero en este caso «para romper el desequilibrio territorial en Extremadura, porque hemos pasado del centralismo de Madrid al centralismo de Mérida», afirma Iglesias.

«El desequilibrio comienza por la desigual representación en la Asamblea por parte de las dos provincias y alcanza a sanidad, educación, proyectos empresariales, infraestructuras y comunicaciones», denuncia. «El argumento siempre es el mismo, una menor población; nosotros creemos que ser menos debía sumar y no restar».

