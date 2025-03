La región necesita 're-conocimiento'

Para determinar que necesita nuestra región es necesario valorar lo que hemos conseguido como pueblo. En mi opinión han sido muchas cosas y muy importantes. ... La principal de todas nuestras conquistas tiene dos caras: cohesión y equidad. Y ambas, en femenino, tienen cifras concretas en términos de equilibro territorial: indicadores de inversión en políticas públicas y de bienestar. Han amortiguado las diferencias territoriales de renta y productividad. Consulte la distribución del Índice de Bienestar Social, que compendia el nivel socioeconómico, salud, empleo, oferta de servicios, accesibilidad, participación y entorno natural. El IBS muestra el equilibrio conseguido entre dos provincias.

Si analizan la distribución comarcal de parámetros esenciales que ofrece el Atlas Socioeconómico de Extremadura, pueden comprobar que, en renta familiar disponible por habitante y nivel educativo, las diferencias son mínimas entre los territorios rurales de Extremadura. La equidad, que se mide por la igualdad de acceso a bienes públicos, tiene en la sanidad la 'joya de la corona', y, también en educación. La primera permite que la igualdad social alcance niveles irreconocibles en nuestra historia: el índice GINI es ahora del 29,8, cuando la media nacional es de 33, y ello pese a la elevada 'pobreza relativa' (37,7%). Además, el sistema educativo regional ha funcionado, cuando debía, como 'ascensor social' de manera aceptable.

Pero nuestra región necesita más, y en algunos casos, de forma urgente. Lean a Marx y a Abraham Maslow que, sin parecerse en nada, coinciden en que el 'estado de necesidad' es la motivación básica para el cambio y la transformación. Por suerte, nuestras necesidades como pueblo no son ni tan básicas ni tan primarias, como lo fueron en décadas no lejanas. Evito relatar la lista de cosas que nuestra región necesita ahora. Hay demasiadas personas y grupos recordándolo a diario. Quiero contribuir con una reflexión de orden cualitativo: todas esas demandas se formulan porque nuestro nivel de desarrollo permite aspirar a más y mejor. Pero no vale, en esta carrera de fondo, prescindir del retrovisor, porque entonces no nos reconoceremos.