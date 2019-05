Redondo: «Vamos a abrir las ventanas para que salga el mal olor»

«Aquí hay pánico que el Partido Socialista gane las elecciones y desempolve lo que hay dentro. Vamos a abrir las ventanas para que salga el mal olor». Así lo dijo el candidato a la alcaldía, José Antonio Redondo, en el mitin celebrado ayer, acompañado por el candidato a la Junta, Guillermo Fernández Vara. Aseguró que, por ese pánico, «quizá» se ha hecho esa campaña de descalificación «de mi como persona y de algún miembro más de nuestra candidatura». Se refería, sin nombrarlo, al PP. Ante este hecho, aseguró que no ha venido a vivir de la política, ni a hacer carrera. Resaltó que lo único que tiene su equipo es ilusión, además de valentía por afrontar este reto y recalcó que su garantía «es lo que hemos hecho cuando gobernamos».

Redondo considera necesario una buena gestión económica y de recursos humanos para que haya futuro. «Nosotros lo hicimos en sintonía con empresas privadas y empresas públicas», sostuvo. En su intervención, recordó que, en sus años de alcaldía, se puso en marcha numerosos proyectos, como polígono industrial, la depuradora, el centro de salud, las guarderías, pistas polideportivas y el campo de fútbol de césped artificial, entre oros.

El candidato socialista también señaló que ahora hay muchas promesas. No obstante, no tiene dudas de que, aunque sea otra candidata, «es el mismo equipo de la desidia y del saqueo al Ayuntamiento». Insistió en que los populares han tenido ocho años en hacer lo que ahora prometen. Además, Redondo aseguró que según «fuentes cercanas», la deuda municipal es de 7,5 millones de euros. En relación a los nuevos partidos «bisagras», indicó que pueden prometer lo que quieran porque no van a tener que cumplir.

Ante la situación, se comprometió a realizar un plan económico financiero para «frenar esta caída libre». Asimismo, señaló que, para su equipo, la ciudad tiene cuatro pilares básicos. Uno de ellos es el turismo, que necesita mayor formación y mayor promoción de las ferias. También está el mantenimiento de los servicios públicos, así como la industria, «que se ha abandonada», junto al campo.

Redondo volvió a repetir sus tres promesas y las defendió entre las críticas. Son la bajada del IBI, la apertura de la piscina climatizada y la residencia de mayores en Huertas de Ánimas. Para las dos últimas, pidió ayuda a Vara.