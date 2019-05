Historias de campaña Recorrer 3.000 kilómetros para votar Javier Carrón, ante los carteles de varios partidos, en el parque de la Constitución de Plasencia. :: palma Javier Carrón tiene 23 años y ha decidido regresar desde Cork, en Irlanda, a Plasencia para ejercer su derecho en estas elecciones JOSÉ M. MARTÍN Lunes, 20 mayo 2019, 08:26

Si hay una empresa que simboliza la venta a distancia de productos, esa es Amazon. No parece raro, por tanto, que sus trabajadores no tengan inconveniente a la hora de participar por correo en las elecciones. Se trata de una simple coincidencia, pero Javier Carrón Pereira (Madrid, 1995) comenzará a trabajar en la famosa compañía el 27 de mayo, un día después de los comicios autonómicos, locales y europeos.

Esta oportunidad laboral le ha llegado durante su estancia en Cork, la segunda ciudad de Irlanda, donde lleva residiendo desde hace varios meses con la intención de mejorar su dominio del inglés. También puede ser una casualidad, pero Carrón, al contrario que muchos otros españoles en el extranjero, no tuvo ninguna complicación para votar por correo en las pasadas elecciones generales del 28 de abril.

Blanca Valle no tuvo la misma suerte. Ella también vive en el Reino Unido y realizó los trámites en el plazo correspondiente, pero nunca recibió las papeletas. «Mi pareja y yo lo solicitamos al mismo tiempo y con mucha antelación; solo él lo recibió y yo me quedé sin votar», cuenta esta extremeña, que para las elecciones autonómicas y municipales ha desistido en su intento.

Para los pasados comicios, Carrón se tuvo que desplazar hasta la embajada española en Dublín, a más de 250 kilómetros y unas tres horas por carretera de su domicilio habitual, para tramitar su voto. «Fue el único inconveniente, porque todas las papeletas me llegaron a tiempo y pude ejercer mi derecho sin problema», afirma. Hizo el viaje para inscribirse como residente temporal en el Reino Unido, algo que no podía solicitar en el consulado de Cork. «Así evitaba que me llamasen para formar parte de una mesa electoral», añade.

Para la próxima cita con las urnas se va a ahorrar ese desplazamiento, que tendría que volver a realizar en caso de querer participar en los comicios del 26 de mayo desde Irlanda, aunque ha hecho un viaje bastante más largo, unos 3.000 kilómetros por aire y carretera. Ha preferido aprovechar una breve estancia en Plasencia, donde siempre ha vivido con su familia, para hacer en Extremadura el papeleo necesario para votar por correo.

Si Carrón también hubiese formado parte de los ERTA (electores españoles que se encuentren temporalmente en el extranjero) en estos comicios ya tendría que haber recibido las papeletas en su buzón de Cork, el plazo finalizó el 6 de mayo. Sin embargo, todavía no las tiene, porque al estar en España pueden llegarle hasta el día 19 de este mes.

Su presencia en España no se debe a las elecciones. Simplemente, Carrón optó por pasar unos días en España antes de iniciar su nueva aventura profesional. «Hubiera vuelto a votar aunque hubiese estado en Irlanda, porque me parece importante ejercer el derecho al voto aunque te causen alguna molestia los trámites; no votar sí te puede complicar más la vida», indica este graduado en Ingeniería en Sonido e Imagen por la Universidad de Extremadura, que prefiere no desvelar su opción política, aunque parece tener decidido su voto.

No es la primera experiencia de este extremeño fuera de España. Cursó en Kassel (Alemania) los últimos seis meses de su grado. De nuevo, en este caso, su idea era no estar durante mucho tiempo en el Reino Unido y cuando emprendió el viaje lo hizo con fecha de vuelta. «El curso que viene tenía pensado matricularme en un máster en España para completar mi formación», expone.

Sin embargo, ahora, con un empleo en el horizonte cercano, se abre su abanico de posibilidades y tendrá que valorar más opciones antes de tomar la decisión definitiva. «La oferta laboral tiene muy buena pinta y quiero ver cómo me encuentro y si me gusta el trabajo», afirma ilusionado.