Francisco Fragoso: «Quiero centrarme en mejorar el día a día de la ciudad y en el empleo»

Aspira a revalidar la Alcaldía con una mayoría suficiente que le permita gobernar y «seguir construyendo una ciudad extraordinaria».

-Lleva 18 años como concejal y seis de alcalde, ¿es demasiado tiempo?

-Me siento orgulloso de haber dedicado gran parte de mi vida a intentar mejorar esta ciudad y durante 14 años lo compatibilicé con mi trabajo. Aporto la experiencia y he renovado la lista que me acompaña.

-¿Por qué cuenta con siete independientes?

-He querido demostrar que la sociedad civil está con el PP y conmigo porque está orgullosa del cambio que ha dado la ciudad. Por otro lado, a la política se viene a aportar lo mejor, no a consolidar unas siglas ni a buscar ventajismo personal. Es una lista que incorpora gente nueva y mantiene parte del proyecto de estos años.

-El resultado del 28-A fue un desastre para el PP, ¿se repetirá?

-Me habría gustado que hubiera sido otro, pero también creo que las elecciones municipales tienen mucho que ver con las personas. Estoy convencido de que ahora será más favorable para mis siglas. El 28-A dejó claro que el voto de centroderecha es mayoritario en la ciudad, con el 60% de las papeletas. El 28-A enseñó otra cosa: si se divide el voto del centroderecha, gobierna la izquierda. El único que garantiza al centroderecha en Badajoz es el PP. El candidato de Cs no ha negado un pacto con el PSOE. Por tanto, sus votantes pueden tener la duda de que votando a Cs pueda gobernar el PSOE.

-¿Qué experiencia ha sacado de los pactos estos cuatro años?

-Aspiro a una mayoría más que suficiente para seguir transformando la ciudad con un gobierno que no dependa del estado de ánimo del resto de la Corporación. La cultura del pacto está asentada en mi persona. Al principio llegué a acuerdos con Podemos Recuperar Badajoz y después con Julia Timón. El problema está en que muchos entienden la cultura del pacto como la cultura del chalaneo. Y no es así. La pregunta es: ¿Qué es bueno para Badajoz? ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos para adelante. En eso me encontrarán siempre, tenga mayoría o no.

-Ricardo Cabezas le pide que no pacte con Vox. ¿Qué dice?

-En un Ayuntamiento se pactan medidas concretas. Si me dicen ¿pactaría para salirnos del tratado de Schenguen, como proponen, y que volvamos a tener fronteras? No. ¿Pactaría con Vox para hacer un plan de impulso y arreglar las calles? Sí. Solo pactaré con quienes vayan en la línea de lo que hemos hecho en los últimos años: construir una ciudad abierta, moderna y en la que cabe todo el mundo, pero que también defiende sus tradiciones.

-Y si gana, ¿qué hará con Badajoz?

-Lo que yo quiero es seguir construyendo una ciudad extraordinaria. Me centro en dos cosas: la vida diaria y el empleo. Quiero mejorar las cosas que hacen la vida más agradable con un plan de impulso a la vida cotidiana. Arreglar el bache, la acera que está mal... Vamos a centrarnos en eso porque posiblemente los últimos años hicimos un esfuerzo titánico para consolidarnos como una gran ciudad y nos ha desbordado el día a día, ha habido cierto descompasamiento por la capacidad del Ayuntamiento. Hemos hecho muchos proyectos de eficiencia energética y de rehabilitación con más de 80 millones de euros invertidos. Por eso quiero centrarme en el día a día y en el empleo. Cuando llegué había 21.000 desempleados y hoy hay 14.700. Según el INE, se han creado más de mil empresas en estos años. Tenemos un plan especial de atracción de inversiones y crearemos una oficina. También impulsaremos la plataforma logística, hace falta un nuevo vivero de empresas científicas y tecnológicas y potenciaremos el comercio. Mis obsesiones serán el día a día, el empleo y consolidar la eurociudad para generar liderazgo en el entorno.

-Otros partidos quieren bajar el IBI, ¿hay margen?

-Podemos deja claro que quiere más impuestos y Ricardo Cabezas engaña a la gente, porque primero dice que quiere bajar el IBI y después que quiere más ingresos. Es decir, más impuestos. Badajoz es la segunda capital con menos impuestos y no es lógico entrar en ese debate salvo tres excepciones: a las familias, para atraer inversiones y bonificaremos el impuesto de circulación para los vehículos con etiqueta ECO.

-Si de algo parece usted orgulloso es de la gestión económica, ¿el dinero no debía estar invertido?

-Eso no es de lo que me siento más orgulloso. Me siento orgulloso de que si la dependencia está bloqueada en la comunidad, el Ayuntamiento mantiene la ayuda a domicilio y la teledependiencia; de tener a 6.000 niños practicando deporte gratis, de tener 2.000 mayores haciendo más de 150 actividades en distintos programas, de la agenda cultural, de la deportiva... De lo que me siento orgulloso es de poder mantener los servicios sociales y la tarifa social del agua. Eso es fruto de una buena gestión, no del derroche. Ricardo Cabezas quiere derrochar. Pongo un ejemplo: ¿Sabe cuánto vale la reforma de los buses que propone el PSOE, bajando la frecuencia de 20 a 15 minutos y de 60 a 30 minutos, y las tarifas? Eso necesita 30 autobuses, tres conductores extra... Esto y la bajada del ticket cuesta cuatro millones de euros y equivale al 80% de los servicios sociales. ¿Esto es razonable? Solo demuestra dos cosas: O desconocimiento o querer engañar a la gente.

-Si Cabezas gana, usted pierde ¿se quedará en el Ayuntamiento?

-Si él gana, la que pierde es Badajoz. Las elecciones las voy a ganar yo y con una mayoría suficiente para gobernar. De mí no espere la gente cosas que no puedo cumplir, pero garantizo que la ciudad seguirá por la senda de los últimos años.

-Usted incumple promesas, como el polideportivo en Valdepasillas.

-La legislatura ha perdido dos años por la ambición de Cabezas y la anuencia de Luis García-Borruel, que se dedicaron a tener la ciudad enrevesada y solo se hablaba de la moción de censura. Era imposible llegar a un acuerdo. Si la gente nos da mayoría estable y suficiente se hará porque el polideportivo está presupuestado. A mí me gustaría tener el polideportivo hecho y la piscina de la margen derecha acabada. Pero me he tenido que dedicar a dar estabilidad porque algunos se han dedicado a desestabilizarla. A Cabezas solo le mueve ser alcalde: el poder por el poder. Yo quiero mejorar la ciudad.

-¿Se quedará si pierde la Alcaldía?

-Tengo mi compromiso con la ciudad y aceptaré el papel que los ciudadanos me den. Pero si al final mi presencia hiciera que los debates se centraran en el pasado y en mí en lugar del futuro y la ciudad, me iré. Pero estaré encantando con el lugar donde me pongan los ciudadanos.

-¿Tiene aspiraciones de liderar el PP extremeño?

-Estoy convencido de que Monago será presidente y yo ni aspiro ni tengo interés en liderar el partido a nivel regional.

-¿Esto merece la pena: la sobreexposición mediática, no tener tiempo libre y hasta que el estrés le pase factura a su salud?

- Si no me ilusionara ver cómo se cambia la ciudad, la vida de los vecinos y la ciudad donde se crían mis hijos, pues no lo haría. Es verdad que en los peores momentos, cuando uno veía que por la ambición alguno coquetaba con personas que hoy tienen decenas de pleitos en los juzgados por calumniarme, meterse con empresarios y funcionarios con el objetivo de tumbarme y llegar ellos a la Alcaldía... Ese tipo de ambición y esa política me desilusiona. No me importa llamar 'joenco' al accidente de salud que tuve. Si me pregunta si me planteé dejar cosas... Pues evidentemente la salud es lo primero cuando uno tiene dos hijos. Pero cuando uno coge un poco de fuerza, la tarea titánica de cambiar la ciudad y ver lo conseguido es increíble. He notado el cariño de la gente y eso es lo que más me mueve.

Perfil Personal Nació en Badajoz hace 47 años, está casado y es padre de dos hijos. Profesional Es profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Extremadura. Política Concejal desde 1995, alcalde desde 2013, presidente del PP provincial, portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias.

Resultados Ganó en 2015 con 27 959 votos, lo que supuso el 39,55% y 13 ediles.