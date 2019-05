Cayetano Polo: «Queremos acabar con la política que ha arruinado a los extremeños» El candidato de Ciudadanos a la Junta, Cayetano Polo, en la calle San Pedro de Alcántara, de Cáceres. / Lorenzo Cordero Cayetano Polo | Candidato a la Junta por Ciudadanos La palabra que más repite en su discurso es 'ilusión'. El candidato de Ciudadanos llega al 26M subido en la cresta de la ola de los resultados que obtuvo en las generales ANTONIO TINOCO Martes, 21 mayo 2019, 08:34

Reparte casi ecuménicamente críticas a Fernández Vara y a José Antonio Monago porque aspira a superar a ambos. Por si eso no sucede, se muestra negociador. Duro, pero negociador.

-Unos días antes de la campaña señaló que su objetivo en estas elecciones es ir a por Fernández Vara. ¿Por qué?

-Porque las elecciones del 28 de abril apuntaron que Ciudadanos era la alternativa al socialismo en Extremadura. Tuvimos el 18% de los votos, unos resultados excelentes. Fuimos la segunda fuerza en 8 de las 10 grandes ciudades. Eso es un gran respaldo que nos sitúa en dirección a ese objetivo de desbancar a Fernández Vara. Tenemos que acabar con el régimen socialista que está implantado en Extremadura desde hace décadas y nuestra campaña electoral está enfocada a ganar las elecciones. Ciudadanos es un partido de objetivos ambiciosos. Hemos demostrado, en nuestra corta historia, que cosas que parecían imposibles se pueden lograr, como ganarle a los nacionalistas en Cataluña o cambiar el régimen socialista en Andalucía. Ahora toca Extremadura. Somos el único proyecto que puede salvar a la región del PSOE y del PP, partidos que la han sometido durante años.

-Aspira a cosas que su presidente, Albert Rivera, no consiguió el 28 de abril. ¿Se considera usted mejor candidato con respecto a Vara que Rivera con respecto a Pedro Sánchez?

-No. Albert Rivera es el mejor candidato a presidir el Gobierno de España y estoy convencido de que algún día lo será. No se puede establecer un paralelismo entre unas elecciones generales y unas autonómicas. Sánchez no es Vara.

-Me gustaría proponerle varias hipótesis para después de las elecciones. Supongamos, en primer lugar, que no las gana. Hace cuatro años, con ocasión de una entrevista como candidato a la Alcaldía de Cáceres, usted dijo que Ciudadanos no sería bisagra de nadie, aunque después lo fue. ¿Parte ahora con esa misma intención?

-Ser bisagra no es una condición que tú elijas, sino una situación en que los ciudadanos te ponen. Es lógica nuestra voluntad de no ser bisagra de nadie. En Cáceres lo que hicimos fue poner condiciones para que gobernara la lista más votada. Nadie podrá decir que nos movió la ambición porque hemos estado en la oposición y desde ese lugar, a pesar de que no éramos mayoritarios, la hemos liderado y hemos sido quienes más iniciativas hemos tomado. ¿Qué vamos a hacer tras las elecciones? Estaremos donde nos pongan los votos. Lo que sí digo es que no estaremos en las instituciones para bloquearlas ni para hacer tabla rasa con lo que se ha hecho anteriormente. No entramos con afán revanchista, sino con la idea de mejorar la vida de la gente. Pero también tenemos la ilusión de acabar con las políticas que le han arruinado la vida a los extremeños. Ni un minuto podemos olvidar que Extremadura es la comunidad con la mayor tasa de desempleo, de pobreza y de fracaso escolar. Con todo eso hay que terminar porque es el resultado de 40 años de políticas equivocadas.

-Otra posibilidad tras el 26M: imaginemos que el dibujo político es similar al de Andalucía y la suma de PP, Ciudadanos y Vox, y por ese orden, tiene mayoría. ¿Aceptaría formar un gobierno con el PP y con el apoyo de Vox?

-Andalucía no es Extremadura. En Andalucía el PSOE había gobernado eternamente y el PP nunca y aquí sí han gobernado los dos. Los dos líderes de esos dos partidos han gobernado esta tierra y los dos son cómplices de la situación que vivimos. Ni uno ni otro han generado ilusiones y soluciones para Extremadura. Puede darse la misma aritmética que en Andalucía, pero la solución no tiene por qué ser la misma. Aquí ya hemos probado el gobierno de Monago, que probablemente ha sido uno de los peores que ha tenido Extremadura. Para nosotros, Vara y Monago son lo mismo.

-¿Aceptaría los votos de Vox en el caso de que lo hicieran presidente de la Junta?

-Es que no se trata de aceptar o no votos. Nosotros somos capaces de llegar a acuerdos con partidos constitucionalistas, con PP y PSOE y seremos capaces a partir del 26 de mayo, porque ya lo hemos demostrado en estos años en Extremadura. Pero luego hay otros partidos en la Asamblea y esos partidos tomarán decisiones a favor o en contra de una investidura. Yo quiero liderar una opción de gobierno si luego Vox o Podemos me dan el voto es una cuestión que compete a ellos, no a mí.

-¿Usted cree que le darían el voto o la abstención a cambio de nada?

-Eso es un problema que tendrían ellos, no yo.Pediré a todos los diputados de la Asamblea que apoyen mi gobierno. A todos. Después cada uno decidirá qué quiere votar.

-Ahora su partido se define como liberal.Extremadura, por las razones que antes ha mencionado de paro, pobreza, fracaso escolar... necesita más que otras regiones del concurso del Estado. ¿No cree que aquí, por esas circunstancias, encaja peor el liberalismo?

-Al revés. Justamente por la situación de Extremadura, se requiere mayor liberalismo todavía, más que en otras comunidades. Una de las causas que han fomentado los grandes problemas que tenemos es la hiperregulación de la Administración pública, que cada vez asfixia más los ámbitos en que puede desarrollarse la iniciativa privada. En muchos casos, la Administración se ha convertido en el mayor competidor de la iniciativa privada, haciendo competencia desleal en determinados sectores. Los ciudadanos extremeños somos ya suficientemente maduros como para saber desarrollar ideas sin que la Administración nos tutele. La Administración debe limitarse a generar las condiciones para que los ciudadanos podamos generar iniciativas, pero nada más.

-Dice que la Administración, en algún caso, se ha convertido en el mayor competidor de la iniciativa privada. ¿En qué casos concretos la Junta dificulta el desarrollo de un proyecto empresarial?

-En muchas ocasiones se está dificultando no solo a través de empresas públicas, sino en el paraguas de Avante o de Sofiex se han convertido en empresas que compiten directamente con la iniciativa privada. De la misma manera que una política relacionada con una hiperprotección de lo social puede colisionar con que las dificultades de las empresas para encontrar trabajadores. Eso es dramático en una región como la nuestra.

-Insisto: diga en qué casos o en qué sector la Junta hace competencia desleal a la iniciativa privada.

-En cualquier sector nos hemos encontrado con empresarios que se quejan de esa rivalidad y de tener una serie de coberturas que se extralimiten de su objetivo inicial e impiden que haya personas que acuden al mercado de lo privado porque en el mercado de lo público tienen cubiertas sus necesidades. Hablo de protección como la renta básica o una serie de ayudas que hacen que el sector público se convierta en competidor de la iniciativa privada. Hay muchos empresarios que se quejan de que no encuentran trabajadores porque hay muchos desempleados que encuentran remuneración suficiente sin trabajar.

-No ha contestado a la pregunta de si hay algún sector concreto en que la Junta compite desealmente con la empresa privada. ¿También ve inadecuado que Avante, por ejemplo, participe en proyectos empresariales como el del matadero del ibérico?

-Veo positivo que participe en un primer momento si necesita financiación o suelo en el que construir, pero la Administración tiene que tener claro que la participación en ese proyecto debe ser la mínima y durante el menor tiempo posible.

-Su programa económico pivota sobre una bajada de impuestos. ¿Cuáles bajaría?

-Hay que suprimir el de Sucesiones y Donaciones.

-¿A pesar de que sabe que en el 99% de los casos existe una práctica exención del mismo?

-Sí, pero hay casos dramáticos y herederos arruinados por su culpa. Bajaremos también el tramo autonómico del IRPF, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es tomar medidas para resolver el problema de la despoblación. A nivel nacional, Ciudadanos ha defendido una fiscalidad especial para zonas como Extremadura con una reducción del IRPF en zonas rurales de hasta el 60% o una tarifa plana para los autónomos de al menos dos años y hay que intentar llevar la banda ancha a esas zonas despobladas.

-Hace cuatro años, la candidata a la Junta de entonces, María Victoria Domínguez, consideraba que el AVE no es prioritario para Extremadura. ¿Cuatro años después mantiene esa posición?

-Ciudadanos considera que lo que necesita Extremadura es un tren digno, entendiendo por tal un tren que nos conecte con el resto de Europa, que no se pare, que no deje a los ciudadanos tirados en un sembrado. Un tren acorde con el siglo XXI y que al extremeño le interese cogerlo en lugar del coche. Albert Rivera, en Mérida, se comprometía a que a Extremadura llegara el tren de la dignidad. Llámesele como se quiera, pero que sea un tren que nos conecte con el resto de Europa, pero también que haya una red interna regional y que conecte Plasencia con Badajoz o Badajoz con Zafra. Extremadura es mucho más que las ciudades por donde pasará el AVE. Nosotros defendemos que venga el AVE, pero es que no llega nunca. Por otro lado, ¿cuántos extremeños podrían permitirse un billete de AVE? Seamos serios.

-¿Sabe que su posición en este tema es prácticamente la misma que la que tiene Podemos? ¿Le irrita coincidir con ese partido al que a veces demoniza?

-No me irrita. Ciudadanos con Podemos puede coincidir con muchas cosas. Está bien que los ciudadanos sepan que son muchas veces partidos políticos de distinto signo se ponen de acuerdo ante un asunto.

-La encuesta publicada por HOY otorga a Ciudadanos nueve diputados y una situación que podría hacer de su partido el eje para formar gobierno, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Qué opinión le merece?

-Yo me tomo las encuestas como una foto de la tendencia en un momento determinado, que creo que es lo que son. Yo solo me creo lo que dicen las urnas, pero sí se puede constatar que, cuando se abren, el partido que más ha crecido en las urnas en relación a las encuestas ha sido Ciudadanos. Esto es particularmente cierto en Extremadura así que estoy confiado en que nuestra representación en la Asamblea sea mayor que la que se nos vaticina en los sondeos que ha publicado HOY.