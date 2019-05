Álvaro Vázquez: «Se ha puesto de manifiesto que la privatización es un desastre» Álvaro Vázquez ante el Mercado de Calatrava, que para la coalición Unidas por Mérida es un ejemplo de mala gestión de los espacios públicos de Mérida. / BRÍGIDO Álvaro Vázquez Candidato de IU-Podemos-Equo a la Alcaldía de Mérida El número uno de la coalición Unidas por Mérida plantea como medida esencial la recuperación de servicios privatizados JUAN SORIANO Miércoles, 15 mayo 2019, 08:18

Después de dos legislaturas como concejal en Mérida, Álvaro Vázquez se presenta de nuevo a las elecciones locales con el aval de haber logrado que Izquierda Unida no solo mantenga su presencia en la Corporación emeritense, sino que incluso mejore sus resultados. Ahora lidera la coalición que forma su partido con Podemos y Equo.

-¿Por qué encabeza esa coalición?

-Porque el criterio que tenemos a la hora de hacer las listas es el de la experiencia. Izquierda Unida tiene mayor trayectoria institucional que Podemos, y bajo ese criterio el que tiene más experiencia es un servidor. No por casualidad la segunda, Montse Girón, es arqueóloga; y el tercero, Raúl Gijón, es un director de colegio. Y la cuarta, Amparo Guerra, lleva toda la vida trabajando en servicios sociales. Hay una tendencia que piensa que la persona más relevante es la que tiene que encabezar, y nosotros pensamos que tiene que haber una división. Una cosa es el trabajo institucional y otra el trabajo político de la organización. De hecho, el coordinador local de IU no va en las listas.

-¿Ha habido generosidad en el acuerdo entre los tres partidos?

-Nosotros teníamos claro que una cosa es negociar y otra confluir. El criterio era la generosidad, por eso de los tres primeros dos son de Podemos, porque entendemos que el más fuerte es el que tiene que ser más generoso.

-¿Considera que IU solo puede tener futuro en una coalición o una confluencia con Podemos?

-Yo creo que los que nos dedicamos a la política tenemos como propósito tomar las decisiones que permitan que nuestro programa se lleve a cabo. Y está claro que la confluencia permite eso.

-¿Puede que en el futuro IU y Podemos formen un solo partido?

-Es posible, lo que pasa es que ahora todo va tan deprisa que saber qué va a pasar dentro de seis meses me parece una locura.

-La coalición ya ha tenido una experiencia. ¿Está satisfecho con el resultado electoral del 28 de abril?

-Sí, sí. Hay una sensación contradictoria. Creo que hemos tenido suficiente representación para seguir siendo un elemento decisivo en la política nacional. Y la segunda clave es que se ha parado a las derechas, que se han mostrado especialmente torpes. Frente a los alaridos de unos, ha triunfado la calma de otros. Hay mucha gente que ha votado a Vox pero que en realidad es del PP. Y creo que ahora volverá al PP. Y Vox tendría que explicar cómo afecta su iniciativa de eliminar las comunidades autónomas a una ciudad que es capital autonómica.

-Ahora mismo IU tiene dos concejales y Podemos otros dos. ¿Espera mantenerlos o incluso mejorar?

-Las encuestas llevan ocho años diciéndome que no iba a sacar concejal. La primera encuesta me daba cero, la segunda cero... Y cada vez estoy más acompañado. Por tanto, en virtud de los hechos, no hay nada que me haga pensar lo contrario.

Propuestas electorales

-¿Cómo valora estos cuatro años de gobierno del PSOE?

-El gran problema del Ayuntamiento es que ha habido muchas cosas que no han cambiado. Los últimos alcaldes de esta ciudad han hecho gala de pautas de comportamiento que considero bastante lamentables, tanto Acedo como Calle y Rodríguez Osuna. Prepotencia, arbitrariedad y ese afán por la desconfianza de lo público y la determinación por privatizar. Siempre hemos dicho que privatizar es una cosa y gobernar es lo opuesto. No alcanzo a entender cómo alguien que gobierna decide que para que algo esté bien gestionado lo tiene que gestionar otro. Para eso, que no se presente a las elecciones.

-¿Se ha sentido decepcionado por la labor de Rodríguez Osuna?

-No, decepcionado no. Antonio Rodríguez Osuna no es una persona distinta del resto de sus compañeros. Se ha educado políticamente en el PSOE, y por tanto ha hecho lo que suele hacer el PSOE. Ha habido cosas positivas, pero otras decisiones que han sido un error manifiesto, como la del Mercado de Calatrava. Y otras cuestiones, como las de personal, que siguen la pauta de siempre. Clientelismo y enchufe.

-Con el resultado de 2015 parecía que IU sería un apoyo para el PSOE, y sin embargo en ocasiones ha ejercido de líder de la oposición. ¿Cómo valora su labor?

-Nuestra vocación no es ser oposición, sino hacer lo que consideramos que es más razonable e intentar desarrollar nuestro programa. Cuando tenemos enfrente a un gobierno que está dispuesto a aceptar nuestras iniciativas, o que plantea iniciativas compatibles con nuestro programa, pues tendemos la mano. Si tenemos enfrente un gobierno que hace lo contrario, lo que hacemos es cerrar la mano, convertirla en un puño y golpear.

-A su juicio, ¿cuáles son las prioridades de Mérida?

-Como la de toda ciudad, el empleo. El problema es que el Ayuntamiento no tiene ni recursos ni competencias para afrontar ese problema. Y creo que es incompatible decir cuánto nos gusta esta ciudad y no preocuparnos por las personas que la habitan. Si bien la mejor política social es el empleo, hay que ampliar la protección social para poder cuidar a los nuestros.

-¿Cuáles son las propuestas de la coalición para las municipales?

-Estoy convencido de que IU, Podemos y Equo son la garantía de que tengamos una ciudad que piense en todos aquellos que ahora mismo no pueden sostenerse por sí mismos. En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que la privatización es un desastre. Los autobuses se privatizaron y el servicio no funciona, el alumbrado se privatizó y la ciudad está oscura, hace mucho tiempo se privatizó la limpieza y la ciudad está sucia... Por lo tanto, la defensa de la gestión de lo público es esencial. Una de las cosas que debería acometer el Ayuntamiento es la recuperación del servicio de autobuses.

-¿Y en materia de turismo?

-Nosotros pusimos encima de la mesa la situación del Hernán Cortés. Planteamos la creación de la Ciudad de los Museos. Hay un patrimonio disperso que ocupa un lugar secundario porque no tiene el lugar que le corresponde. Creo que la construcción en esos terrenos del Museo Visigodo, del Museo de la Ciudad y, por qué no, de un Museo de la Memoria Histórica, ayudaría a poner en valor nuestro patrimonio.

-¿Qué piensa de la gestión de los monumentos?

-Mérida sigue siendo un diamante en bruto. Y creo que la culpa en buena parte es de la Junta de Extremadura, que no se da cuenta de que potenciando Mérida potencia Extremadura. No nos damos cuenta de que tenemos un patrimonio arqueológico como no hay otro en el mundo, y no acabamos de proyectarlo. Por eso queremos recuperar el patrimonio que está un poco escondido.

-Las infraestructuras han marcado la legislatura en Extremadura. ¿Cree que se están solucionando los problemas de Mérida?

-Si hacemos una comparación entre las infraestructuras que están recibiendo Cáceres y Badajoz y las partidas presupuestarias de la Junta de Extremadura en Mérida, creo que esa es la respuesta. Sería esencial el traslado de la estación de tren y la creación de una estación intermodal. Pero es la eterna promesa que nunca se cumple.

Perfil Personal Nacido en Mérida hace 44 años. Profesional Técnico de Administración General. Política Concejal del Ayuntamiento de Mérida por IU desde 2011. Candidato a la Alcaldía por IU en 2011 y 2015.

Resultados. Votos que obtuvo En mayo de 2015 obtuvo el 7,05% de los votos y dos concejales.