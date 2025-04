El PSOE ya ve una «opción» la repetición de elecciones

El presidente en funciones de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por no dilatar «en exceso» ... la constitución de la nueva Asamblea que elija al presidente o presidenta del Ejecutivo regional, cuyo plazo máximo finaliza el 27 de junio. Además, preguntado ayer por si se podría ir a unas segundas elecciones autonómicas, ha respondido que es «una opción».

Fernández Vara ha recalcado que la primera decisión sobre la constitución de la Asamblea depende de él como presidente en funciones de la Junta, por lo que ya ha iniciado una ronda de contactos con los responsables de cada uno de los grupos políticos que tendrán representación en el parlamento en la próxima legislatura.

En esas conversaciones, les has hecho saber los plazos con los que se cuenta para tal convocatoria y ha avanzado que habrá otra ronda de contactos en los próximos días con el objetivo de poder «encontrar una fecha» que «venga bien» y en la que todos puedan estar «de acuerdo» para que tenga lugar esa sesión constitutiva.

De este modo, a preguntas de los medios en Mérida, Vara ha manifestado que es de la opinión que, habiendo una campaña electoral que comenzará a partir del 7 de julio, sería bueno no meter el proceso extremeño «en plena campaña». «En cualquier caso, ya la semana que viene tomaremos la decisión definitiva», ha avanzado.

Asimismo, preguntado por si ha hablado con la candidata del PP, María Guardiola, quien insiste en gobernar en solitario, Vara ha indicado que ha hablado con todos los representantes de los partidos con presencia en la nueva Asamblea pero ha recalcado que para gobernar «hay que tener los apoyos». «Si no, no se puede gobernar, por muy buena voluntad que se tenga», ha aseverado. El propio Fernández Vara ha coincidido en el Palacio de Congresos de Mérida, donde ha asistido a una entrega de premios de Iberdrola, con la candidata del PP, María Guardiola.

También, preguntado por si cree que Guardiola le podría ofrecer a Vox la presidencia de la Asamblea de Extremadura, el dirigente socialista ha asegurado que no tiene «ni idea».

Por otro lado, y sobre su intención de regresar a su actividad profesional como médico forense y su posterior decisión de intentar gobernar porque el PSOE había ganado las elecciones, Vara ha precisado que «no se trata de un cambio de opinión» sino de un «cambio de circunstancias».

«El domingo por la noche no habían convocado a unas elecciones generales, luego sí las había, y como secretario general del PSOE que soy en Extremadura, lo que no voy a abandonar el barco en mitad de una campaña electoral, eso yo creo que entra en cualquier cabeza que lo quiera entender», ha indicado.

Por ello, ha sostenido que no ha cambiado su planteamiento y ha recalcado que si no pudiera gobernar en Extremadura en otoño le dará el relevo a otro compañero para que se hiciera cargo de la secretaria general del partido en la región, tal y como ya se informaba ayer.

Investidura

También ha insistido Vara en que en Extremadura quien propone candidato a presidir la Junta de Extremadura no son los grupos parlamentarios sino el presidente o presidenta de la Asamblea. Por lo tanto, cuando el presidente de la Asamblea sea elegido, tendrá que iniciar una ronda de contactos con los distintos grupos, portavoces o presidentes, para conformar una propuesta.

«No es que vaya a haber tantas investiduras como candidatos a que la haya. Lo que yo he dicho es que he ganado las elecciones y como tal, obviamente, no me voy a abstener para que gobierne quien las ha perdido, y estoy dispuesto a poder conformar una mayoría que pueda ser apoyada, pero al final el presidente o la presidenta de la Asamblea hablará con cada uno de los grupos y de esa conversación sacará como conclusión quién puede ser o quién no puede ser. Y si ve que no hay nadie, pues habrá que esperar», ha asegurado.

Sobre si se ve con posibilidades de volver a gobernar, Fernández Vara ha manifestado que no es «adivino» y que desconoce qué va a suceder en las próximas semanas. «Lo que me gustaría es que no haya líos, me he pasado muchos meses diciendo que al final había que elegir entre la estabilidad y los líos y que no nos vayamos a meter en una situación que sea mala para todo el mundo y desde luego para la región, para mí lo primero es Extremadura y sus intereses, los nuestros son secundarios», ha apuntado.