El PSOE gana en las diez ciudades más grandes de la región excepto Plasencia Gráfico Las alcaldías de Badajoz y Cáceres están en el aire, porque la suma de PP, Ciudadanos y Vox supera a la de PSOE y Podemos ANTONIO J. ARMERO Cáceres Lunes, 27 mayo 2019, 09:36

El PSOE ganó las elecciones municipales de ayer en Extremadura. Lo hizo de forma clara, consiguiendo uno de los grandes objetivos que se había marcado para esta cita: vencer en Cáceres y Badajoz. En esta última perdió la alcaldía en el año 1995, cuando Gabriel Montesinos, último regidor socialista, cedió ante Miguel Celdrán, que inició una etapa de dominio popular que continuó Francisco Javier Fragoso. Una travesía azul que ha durado 24 años y que ahora se puede romper. Es una posibilidad y no una certeza porque habrá que esperar a posibles pactos de gobierno antes de dar por hecho quienes ejercerán como alcaldes. Ricardo Cabezas (37% de los sufragios) fue ayer el más votado en Badajoz y Luis Salaya (35%) en Cáceres, pero en las dos capitales de provincia, la suma de PP, Ciudadanos y Vox supera a la de PSOE y Podemos.

En la primera ciudad de la región, los populares pierden cuatro concejales y los socialistas ganan dos, mientras que en Cáceres,e l PP baja en cuatro y el PSOE sube en uno. Tanto en un caso como en otro, los números avalan la tesis de la fragmentación del voto de derechas, pues buena parte de los apoyos que antes recibían los populares ahora se van a Ciudadanos y Vox, partidos que ganan adhesiones en prácticamente toda la comunidad autónoma.

La última vez que los socialistas ganaron en Badajoz fue en 1991, y en Cáceres en 1987

Ciudadanos duplica su presencia en los municipios más poblados y Vox entra en cinco de ellos con un edil

En Cáceres, los socialistas no ganaban unas elecciones municipales desde el año 1987, cuando lo hizo Carlos Sánchez Polo, quien en 1991 consiguió retener el cargo pero no por ser la lista más votada, sino a través de acuerdos con otras fuerzas. El siguiente gobierno local socialista, y el último hasta ahora, lo encabezó Carmen Heras tras los comicios del año 2007, en los que sus once concejales -dos más que Salaya ahora- no le valieron para ser la lista más apoyada. Esto último ilustra sobre la ruptura del bipartidismo.

Ser la opción más votada en las dos mayores ciudades de la región es la primera de las varias buenas noticias que las urnas le dieron ayer a los socialistas, que además de vencer en Badajoz y Cáceres, lo hacen en nueve de las diez localidades más pobladas de Extremadura. La excepción es Plasencia, donde Fernando Pizarro consigue la única buena noticia para el PP en el grupo de las diez ciudades más pobladas, al conseguir su tercera mayoría absoluta consecutiva. Lo hace, además, con mejores resultados que hace cuatro años, pues el Partido Popular alcanza en la capital del Jerte los 12 concejales, uno más que en las anteriores elecciones. Pizarro sumó ayer casi 1.600 adhesiones más que hace cuatro años, o lo que es lo mismo, ha mejorado sus números en ocho décimas y le respaldan el 50,5% de los votantes de su ciudad.

Se acerca a este porcentaje el socialista Antonio Rodríguez Osuna, que ayer logró el 48,9% de los votos en Mérida. Suma catorce ediles, frente a cinco de los populares. En Don Benito, el PSOE mantiene sus trece concejales, mientras que los populares pasan de ocho a seis. Esos dos que se ha dejado van a Ciudadanos.

Otro feudo popular que cayó ayer es Almendralejo, donde los populares pierden casi la mitad de los votos que sumaron hace cuatro años. En la capital de la comarca de Tierra de Barros, los socialistas se quedaron a 293 papeletas de la mayoría absoluta.

Villanueva de la Serena

Esta línea de descenso del PP y ascenso del PSOE se repite también en Villanueva de la Serena, donde los socialistas mantienen su hegemonía: 14 ediles frente a cuatro de los populares, y eso que han sumado 810 votos menos que hace cuatro años.

En la octava localidad más poblada de la región, Navalmoral de la Mata, el PP mantiene sus cinco ediles y el PSOE pasa de seis a siete. Los votos se han repartido de tal manera que fuerzas minoritarias pueden jugar un rol a tener en cuenta en varios consistorios importantes de la región. En el caso de la capital de la comarca del Campo Arañuelo, la suma de PSOE y Podemos da los mismos concejales que la de PP, Ciudadanos y Vox, por lo que Extremeños, con su único edil, puede tener mucho que decir.

En Zafra, mayoría absoluta de los socialistas, que pasan de nueve a diez concejales. El PP baja de seis a cuatro e Izquierda Unida de dos a uno, y aparece Ciudadanos con dos.

En Montijo, el PSOE repite victoria aunque empeora sus resultados, al perder dos ediles. Uno menos tendrá el PP en la próxima legislatura. Entre los dos partidos históricos pierden tres concejales, que son los que gana Ciudadanos, formación que irrumpe en un consistorio en el que Izquierda Unida mantiene su cuota de poder con dos representantes.

Entre los diez ayuntamientos más importantes de la comunidad, Ciudadanos alcanza los 27 concejales, que son más del doble de los que tenía hace cuatro años, cuando sumaba 13. Vox entra en cinco de estos consistorios (Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo y Navalmoral) con un edil.

En cuanto a las siguientes diez localidades por población, el PSOE es el más votado en siete. Se impone en Trujillo y Talayuela al PP, que se mantiene como la primera opción en Coria, Los Santos de Maimona y Azuaga. En definitiva, de las 20 mayores localidades de Extremadura, el PSOE ganó ayer en 16.

Las diputaciones

En cuanto a las diputaciones, el PSOE vencería en las dos provincias, y a la espera de los datos oficiales -el cálculo es más complejo, al tener que hacerse por partidos judiciales-, sumaría la mayoría absoluta tanto en una como en otra.