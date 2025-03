El PSOE extremeño realizará más de 400 actos electorales hasta el día 28

El PSOE de Extremadura celebrará más de 400 actos electorales en la campaña que comienza en la medianoche de este viernes, 12 de mayo, ... con la tradicional pegada de carteles de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

A estos se unen los 30 actos que tiene previstos realizar el secretario general del PSOE extremeño y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por toda la región, y cuyo acto central de campaña será el 19 de mayo en Badajoz, junto con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Una campaña del PSOE que «además de ser una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa», según ha señalado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha explicado que los socialistas van «a seguir, como en estas semanas, estando con la gente, explicando nuestro proyecto y mostrando ilusión, ambición y coraje por nuestro futuro».

Soraya Vega critica la tardanza del resto de partidos en presentar sus programas electorales, a diferencia del PSOE

En su intervención, Vega ha contado que «a falta de 19 días para la celebración de las elecciones, somos el único partido de esta región que tiene su programa electoral publicado y, además, en un formato de lectura fácil y accesible, algo que ningún otro partido ha hecho en este país», según ha dicho.

Frente a ello, ha criticado que del PP «nada se sabe, no tienen programa, no tienen propuestas, no quieren desarrollo para nuestra tierra y lo único que hacen es poner en duda la llegada de proyectos industriales, sin darse cuenta de que algunos ya son una realidad», ha señalado.

La portavoz de los socialistas extremeños ha defendido que el PSOE ha puesto ya encima de la mesa «propuestas para mejorar la vida de la gente», entre las que ha citado la de «bajar la tasa de paro hasta la media nacional (el 10%), aumentar el éxito escolar al 65 por ciento o destinar el 11 por ciento del PIB regional a la financiación de la sanidad pública», ha recordado.

Por último, en relación al debate electoral previsto para el próximo 17 de mayo entre los diez candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Soraya Vega ha señalado que «no se entiende» la polémica generada por la elección de la fecha, ya que «se decidió por unanimidad de todos los partidos políticos», según ha dicho.

Respecto al formato, ha defendido que es el mismo desde que en 2015 «el PP lo eligió, y resulta que ahora lo critica», tras lo que ha recordado que «en esta legislatura se han celebrado 86 debates semanales en la televisión pública, en ninguna otra región de España ha ocurrido eso», ha concluido.