El PSOE no confirma que Carlos Carlos vuelva a presidir la Diputación de Cáceres

El PSOE provincial emplaza al próximo 8 de junio, jueves, para desvelar el nombre de la persona que ostentará la presidencia de la Diputación Provincial ... de Cáceres, que seguirá gobernada por el partido socialista.

El partido, de momento, no confirma que el actual presidente, Carlos Carlos, siga en el cargo. Pero el también alcalde de Calzadilla –donde ha obtenido seis concejales y afronta su sexta legislatura– se muestra dispuesto a hacerlo. «Si me dicen que continúe, continuaré. Por ahora, no se ha hablado nada. Hay que esperar a que el partido se pronuncie», ha manifestado.

El PSOE ha celebrado este miércoles la tarde una reunión urgente de la comisión ejecutiva provincial y el secretario general del partido en la provincia, Miguel Ángel Morales, no ofreció detalles sobre el futuro de la Diputación.

«Por prudencia no podemos tomar decisiones hasta que no se cierre todo el proceso y veamos el escrutinio definitivo. No hay ninguna decisión tomada», expuso Morales sobre la Diputación cacereña. «Además, hay que consultarlo con los compañeros. No estamos en disposición de asegurar nada en el momento actual», añadió al ser preguntado por la posible continuidad de Carlos Carlos.

Ampliar Carlos Carlos, actual presidente de la Diputación Provincial de Cáceres. HOY

El secretario general del PSOE provincial detalló que este viernes es la fecha marcada para el recuento definitivo de reclamaciones en los partidos judiciales. Morales hizo, además, una valoración de los resultados electorales del pasado domingo. «Tenemos 196 concejales más que el Partido Popular. Hemos ganado en 130 municipios de la provincia. Y tenemos una amplia mayoría en la Diputación: 15-10. Vamos a gobernar sin problemas» adelantó.

Durante la reunión mantenida este miércoles en la sede del PSOE provincial, situada en la avenida de Hernán Cortés, se analizaron estos resultados y se iniciaron los preparativos de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Listas para las generales

«Convocaremos un comité provincial el día 8 (de junio) para aprobar las listas electorales para el Congreso y el Senado, que luego hay que ratificar en la ejecutiva regional y en el comité federal», avanzó Morales. Y será en este comité, apuntó, donde se abordará la propuesta del futuro presidente o presidenta de la Diputación de Cáceres.

Preguntado por su propio futuro político, recordó que ha salido elegido como número uno para la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres y como concejal de Cedillo. «Estoy a disposición del partido», dijo sobre la posibilidad de marcharse a Mérida o sobre la opción de estar en la Diputación.