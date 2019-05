El PSOE confía en gobernar en Badajoz, Cáceres y Almendralejo Fernández Vara con responsables de organización y candidatos locales. / Brígido Fernández Vara recalca que lo contrario sería forzar acuerdos contra «la voluntad de la gente» JUAN SORIANO Lunes, 27 mayo 2019, 12:41

El secretario general del PSOE extremeño y vencedor en las autonómicas de ayer domingo, Guillermo Fernández Vara, confía en que los socialistas puedan gobernar en Badajoz, Cáceres y Almendralejo, tres grandes ciudades en las que se impusieron en los comicios pero sin mayoría absoluta.

Fernández Vara ha comparecido esta mañana junto a los responsables de organización del partido en la región y los candidatos de algunas de las principales ciudades de Extremadura. El secretario del PSOE extremeño ha agradecido el apoyo recibido en los comicios de ayer, en los que los socialistas lograron 1.737 concejales y 216 alcaldías, 27 más que hace cuatro años. También destacó las victorias en Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena (estas tres con mayoría absoluta), Almendralejo y Navalmoral de la Mata; y consideró dignos los resultados en Plasencia, donde el PP se ha impuesto con holgura.

Respecto a las grandes ciudades donde el PSOE no tiene mayoría absoluta, la ejecutiva regional del PSOE se reunirá el miércoles para aprobar el inicio de negociaciones el jueves con el objetivo de formar gobierno en Badajoz, Cáceres y Almendralejo. En los tres casos Ciudadanos tiene la llave. El PP ha ocupado la Alcaldía en los últimos años en las tres localidades.

Fernández Vara ha afirmado que espera llegar a acuerdos «de cambio» antes del 15 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos. «Veo muchas opciones», ha indicado. «Lo contrario sería forzar las cosas, torcer la voluntad de la gente». Su intención es hablar con todos los partidos, aunque ha reconocido que «hay algunos con los que no tenemos nada que hablar, porque estamos en las antípodas», y analizar los problemas de las respectivas ciudades. Pero ha recalcado que hay que ver «cuál es el sentir mayoritario». Hay que tener en cuenta que, en caso de que no haya mayoría absoluta, es elegido alcalde el número uno de la lista más votada. De esa forma, sólo un acuerdo entre PP, Ciudadanos y otras fuerzas podría evitar el gobierno del PSOE en las tres localidades citadas, mientras que los socialistas no necesitan el apoyo expreso.

En cuanto a la Asamblea de Extremadura, ha reconocido que no esperaba conseguir la mayoría absoluta y ha asegurado que seguirá dialogando sobre las cuestiones importantes. La previsión es que el nuevo Parlamento se constituya antes del 25 de junio, fecha tope para hacerlo, y que Fernández Vara vuelva a ser presidente de la Junta en la primera semana de julio. Blanca Martín apunta a repetir como presidenta de la Cámara regional.

El presidente de la Junta ha subrayado que, a nivel nacional, el partido ha logrado sus mejores resultados en la región, lo que espera le dé fuerza para pedir mejoras para Extremadura. «Vamos a ser enormemente reivindicativos», ha afirmado. También ha señalado que no cree que haya problemas cuando haya que elegir a un nuevo líder en la región en 2021, cuando expirará su mandato como secretario general del PSOE extremeño.