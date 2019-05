José Antonio Monago: «El proyecto de La Siberia tiene menos papeles que una liebre» «El Pacto por el Ferrocarril ha sido bochornoso, no; lo siguiente». :: susana sauceda ANTONIO TINOCO Jueves, 23 mayo 2019, 07:57

-¿Qué hubiese hecho si, siendo usted presidente de la Junta, le presentan un proyecto como Elysium, el parque de ocio que se proyecta en La Siberia?

-De momento les hubiese mandado de vuelta para su casa. Porque tienen menos papeles que una liebre. Dijeron que habían presentado un aval. Lo he pedido y no lo habían presentado. Esto es una broma. Un presidente de la Junta no puede estar con esos señores. ¿Sabe dónde tiene esta empresa que dice que va a invertir miles de millones de euros y crear miles de puestos de trabajo el domicilio fiscal? En una casa cochambrosa en Castilblanco ¿Sabe que el estadio de fútbol que sale en su propaganda es el del Getafe porque salía en un videojuego que se llamaba Elysium? No se puede jugar con las ilusiones de un pueblo. Que no va a haber nada de Elysium, como no va a haber nada de la azucarera de Mérida. Esta es la política de Vara. Poner en medio del campo un póster diciendo que va a haber un hospital sin haber puesto un ladrillo.

-Señor Monago, recuerdo que usted puso la primera piedra de la Plataforma Logística antes de las elecciones y pasaron los meses sin entrar una máquina.

-¡Yo quedé dotada la Plataforma Logística y planificada y presupuestada por mi gobierno! No fue poner una piedra y salir corriendo. Pero no se preocupe que estoy acostumbrado. Al señor Vara no le van a preguntar por el letrero del hospital de Don Benito ni por el medio hospital de Cáceres. Yo voy a tener también la culpa de estos cuatro años.

-¿No hubiese sido más eficaz el PP criticando el Pacto por el Ferrocarril manteniéndose en él?

-Nooo. ¿El pacto? Bochornoso no, lo siguiente. Yo me fui a Madrid a protestar contra mi gobierno y luego cambia el gobierno y de manera bochornosa nos esconden en Cáceres para no protestarle a Sánchez en Madrid. ¿¿¡¡Pero esto qué es!!??. Dice usted: 'está dolido'. ¿Cómo no voy a estarlo si aquí hay gente que apaga selectivamente los megáfonos?

-El Partido Popular pide que Almaraz siga abierta incluso más allá del tiempo que han acordado las empresas propietarias. ¿Por qué?

-No es así. Lo que queremos es que agote su vida útil, y antes de que lo haga que haya una alternativa clara, que no puede ser alfalfa para los caballos de los árabes. Almaraz sostiene buena parte de la producción industrial de la región, empleo de mucha calidad y hace que las mejores pensiones estén en esa zona. Vara quiere cambiar todo esto por una fotovoltaica, que es como decían los conquistadores en América, que cambiaban el oro por espejos. Vara se arroga que aquí se pongan fotovoltaica. Claro, hay sol. Como antes se construyeron los pantanos porque había agua. Las fotovoltaicas son una anestesia para que Extremadura no pida empresas, industrias que creen muchos empleos. Cuando surge la oportunidad se van a otras partes.