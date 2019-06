Elías López afronta su tercera legislatura como alcalde de Campanario Elías López, ayer. :: f. h. FRAN HORRILLO Domingo, 16 junio 2019, 09:09

«Soy de las personas que piensan que no necesario apagar la luz de nadie para encender la mía. Y también pienso que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, si no por los obstáculos que superas. Sigamos soñando cada día, un Campanario mejor, más justo, donde impere la cordialidad y el consenso. ¡Gracias Campanario!». Con estas palabras cerraba ayer el socialista Elías López su discurso de investidura, tras ser proclamado, por tercera legislatura consecutiva alcalde de Campanario.

Como era previsible, López contó con los votos a favor de los siete concejales del PSOE de la corporación municipal, mientras que los cuatro del PP dieron el voto a su portavoz, Pedro Suárez-Bárcena. Fue el teatro Olimpia de Campanario el que acogió ayer el pleno de investidura.