Francisco Javier Francisco García: «Nuestra prioridad son los parados placentinos y la seguridad ciudadana»

Francisco Javier Francisco García | Candidato de Vox a la Alcaldía de Plasencia

Responsable de la formación en la ciudad del Jerte, confía en mejorar los resultados logrados en las elecciones generales

ANA B. HERNÁNDEZ

Lunes, 13 mayo 2019

Nunca tuvo inquietud política ni formó parte de ningún partido hasta que surgió Vox. Hace aproximadamente cinco años que Francisco Javier Francisco García, responsable hoy de la coordinadora de Plasencia, se afilió a la formación de Abascal. Ahora se estrena como candidato a la Alcaldía.

-Usted apostó por Vox cuando no estaba de moda y sin que antes hubiera tenido interés por la política. ¿Por qué?

-Nunca me había interesado la política, es así; siempre me había dedicado a mi familia y a mi trabajo, pero cuando surgió Vox, decidí entrar. Porque me considero español, porque creo que todos debemos ser iguales en el territorio y no lo somos. Considero que hay españoles de primera y españoles de segunda y esto no puede ser.

-¿Por eso ha decidido dar el paso y convertirse en candidato?

-Porque quiero cambiar lo que hay. En mi caso, en Plasencia.

-¿No le gusta cómo está la ciudad?

-En Plasencia desde hace 36 años siempre han estado gobernando los mismos y la realidad hoy es que tenemos menos empresas, menos población, más tasa de paro. Mi valoración es muy negativa, porque hay 4.000 personas que no tienen trabajo, porque el número de censados baja, porque las infraestructuras no son buenas, porque los accesos a la ciudad tampoco lo son, Martín Palomino sigue sin arreglarse, el Palacio de Congresos no tiene vida... Es necesario cambiar esta realidad.

-¿Y cómo va a hacerlo?

-Nuestra prioridad es luchar contra el paro. Nosotros queremos que la gente no se tenga que ir fuera a trabajar. Vamos a hacer una oficina en colaboración con los empresarios, los hosteleros y los comerciantes. Para que nos digan qué trabajadores necesitan y nosotros formemos a la gente de aquí y en la ciudad. Por ejemplo, un hostelero necesita un ayudante de cocina, camareros... Y desde el Ayuntamiento llamaremos a las personas y las formaremos para que el empresario las contrate.

-¿Y si los empresarios no necesitan más trabajadores en sus negocios?

-Los necesitarán, porque les bajaremos los impuestos y les mejoraremos las condiciones con las ayudas que sean precisas si generan puestos de trabajo.

-En cualquier caso, conseguir así dar un trabajo a 4.000 desempleados va a resultar un poco difícil.

-Efectivamente. Pero tenemos más medidas. Por ejemplo, crearemos una plataforma para gestionar la llegada de nuevas empresas, iremos a buscarlas, les expondremos los beneficios de estar en la ciudad, cederemos terrenos, locales, lo que sea preciso pero a cambio, claro está, de que creen puestos de trabajo. Y desde luego, la preferencia para el empleo la tienen los placentinos, que son los de aquí, los españoles.

-Una familia que haya venido de Perú o Marruecos y que viva en Plasencia, incluso que tenga la nacionalidad española, ¿para ustedes es de aquí o no?

-No. Una familia de Perú o Marruecos tendrá la ayuda si la necesita, pero primero se le dará a las familias que sean de aquí y necesiten esa ayuda. La preferencia la tienen las familias que sean de aquí. Hay gente que busca la comida en los basureros. Y esto hay que erradicarlo, pero no dando ayuda sin más. Estas las vamos a quitar.

-¿Está hablando de las ayudas sociales?

-Exacto. No puede ser que se den, por ejemplo, 800 euros a una familia para que pueda vivir, pero a cambio de nada. El Ayuntamiento le tiene que dar ese dinero, por supuesto, si la familia lo necesita, pero para que trabaje a cambio. No se van a dar ayudas para que la gente se quede en casa; esas ayudas se tienen que ganar trabajando.

-¿Qué otros sectores cree preciso potenciar para mejorar la economía local?

-Además del turismo, con una oficina de divulgación turística para dar la mayor difusión a la ciudad, los eventos deportivos por ejemplo. Aquí tenemos muchos clubes y es necesario que en la ciudad se disputen campeonatos regionales y nacionales porque son eventos que mueven a mucha gente, sin olvidar el Palacio de Congresos, que hay que llenar de contenido con actuaciones de todo tipo

-¿Está a favor de reducir la zona peatonal y que los coches vuelvan al centro?

-Por supuesto. En la calle del Sol y en otras se cierran comercios porque la gente no va. Consideramos que el centro hay que abrirlo a los coches de lunes a viernes y que, además, se pueda aparcar en la zona monumental. Pero garantizando la rotación, que cada cual pueda estar hora y media aproximadamente.

-¿Y cómo se controla?

-Con personas con discapacidad, que serán quienes controlen estas zonas de aparcamiento. Cada conductor pagará 50 céntimos y al cabo del mes tendrá descuentos en los comercios. Y estas personas, las que se ocupan del control, tendrán su propio sueldo.

-¿Cuáles son sus medidas para aumentar los ingresos del Ayuntamiento?

-Hay ayudas y convocatorias y estoy seguro de que se podrán conseguir ingresos. Pero, en cualquier caso, como no conocemos cuál es la situación económica del Ayuntamiento, haremos una auditoría y también un estudio del rendimiento de los trabajadores municipales, para mejorar la eficacia de los servicios a la ciudadanía. Y ver si se necesita más personal o dar formación a estos empleados.

-La seguridad es otro de sus objetivos, ¿cómo la mejora?

-Nuestro objetivo prioritario es mejorar a la gente de aquí, los parados placentinos son nuestra prioridad y también la seguridad ciudadana, porque aquí hay mucha delincuencia y en la plantilla de la Policía Local hay 19 agentes menos de los que tendría que haber, con medios materiales deficitarios y vehículos que no cumplen la normativa en vigor. Esto hay que cambiarlo y, por supuesto, garantizar la equiparación salarial y una formación continua para la plantilla.

-¿Qué otras propuestas destaca de su programa?

-La ampliación del parking de la Isla en dos alturas más hasta alcanzar la cota de la avenida del Valle, pero en esta última no habrá coches, sino que trasladaremos allí la plaza de abastos, para que este edificio albergue un colegio o un centro de salud.

-¿Esa es su apuesta en materia sanitaria?

-Y conseguir que el hospital sea universitario y también un centro referente en el norte extremeño.

-¿Está a favor de legalizar las viviendas de Santa Bárbara?

-Sí, creemos que si la ley lo permite, es mejor solución que el derribo de las casas.

-Vox obtuvo 108 votos en 2015 y 2.471 el pasado abril. ¿Confía en repetir los resultados de las generales?

-Confiamos en aumentar esos resultados y llegar hasta tres o cuatro concejales. Es nuestra previsión. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que estaremos en el Ayuntamiento.

Perfil Personal Divorciado y padre de dos hijos, se define como una persona abierta y excesivamente paciente Profesional trabaja desde 1985 en la seguridad privada Político Militante de Vox desde hace 5 años, hoy es el responsable de Vox en Plasencia

Resultados | Votos que obtuvo MAYO 2015 108 votos que no le dieron representación municipal.