Vox presenta «una lista de personas preparadas para ofrecer un impulso real en la localidad»

ANA MAGRO Viernes, 17 mayo 2019, 09:33

Vox Los Santos de Maimona presentó días atrás en la Casa de la Cultura su candidatura para las elecciones municipales del domingo 26.

Teresa Hernández es la candidata a la alcaldía por esta formación política, que en su puesta de largo estuvo acompañada por Víctor Sánchez, recientemente elegido diputado para el Congreso por Vox, y José Antonio Morales, candidato a la presidencia de la Junta.

En este su primer acto de campaña, la candidata santeña, de procedencia canaria pero que lleva viviendo en Los Santos 19 años, hizo un repaso por su trayectoria desde que llegó a la localidad. «Siempre me he implicado masivamente con todas las actividades que se han llevado a cabo, en lo que he podido y en todo lo que me han propuesto», indicó Teresa Hernández, que ha formado parte de distintas asociaciones locales. «Vox me ha llegado dentro, sus valores me llenan y me he subido a los hombros de un gigante, a los hombros de Santiago Abascal», indicó Teresa Hernández en su intervención.

De su candidatura dijo que Vox Los Santos propone «una lista de personas preparadas para ofrecer un impulso real en la localidad, un equipo con vocación que garantiza la honradez, la honestidad y que impulsaremos un crecimiento tanto económico como en un conjunto de medidas que haga realidad un proceso de transformación».

A Teresa Hernández le acompañan: Gloria María Montaño Guillén, Sergio Luis Grande Lázaro, Verónica Rivera Cadaval, Ángel Felipe González, Estrella Hernández González, Esmeralda Vázquez Gordillo, José María Montaño Cumplido, Juan Carlos Travado Díaz, David Castelló Moreno, Alicia Cortijo Hernández, José Manuel Guillermo González y Petra Emilia Isidoro Parejo.