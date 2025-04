PP y Vox mantienen un primer encuentro informal en Cáceres con voluntad de acuerdo pero sin avances

C. Mateos

Primer encuentro informal en entre Rafael Mateos y el cabeza de lista de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez. Este jueves se vieron durante algo más ... de media hora en la cafetería del hotel Extremadura en una reunión preliminar a la que desde ambos partidos trataron de quitar relevancia e insistieron en que no se trata aún del inicio oficial de las negociaciones en busca del apoyo de Vox al PP de cara a la investidura del 17 de junio.

Durante este encuentro, Mateos y Gutiérrez se limitaron a expresar la confianza mutua en alcanzar un acuerdo, sin poner cuestiones concretas encima de la mesa ni marcar líneas rojas, si bien el primero manifestó que no ve necesaria la entrada de Vox en el gobierno municipal para lograr ese apoyo.

Hay que recordar que Rafael Mateos no necesita el voto favorable de Vox para convertirse en alcalde de Cáceres. El PP ha obtenido 11 concejales, el PSOE 10, y Vox y Unidas Podemos, dos cada uno. En el pleno de investidura del día 17 se presentarán las candidaturas , y si ninguna alcanza la mayoría absoluta (13 votos), gobernará la lista más votada, que es la del PP. Solo podría evitarlo que PSOE, UP y Vox se unieran en un acuerdo para apoyar a otro candidato, un escenario prácticamente imposible que nadie contempla.

La fuerza negociadora de Vox en este proceso previo es, por lo tanto, limitada, ya que no esta en su mano impedir la investidura de Rafael Mateos, como sí lo está, por ejemplo, en el caso de María Guardiola en la Junta de Extremadura. Las conversaciones en los próximos días buscan en realidad, desde el punto de vista del PP, alcanzar un acuerdo que le garantice gobernar, aunque sea en minoría, sin tener que estar siempre dependiendo de alcanzar acuerdos puntuales con Vox para cada proyecto importante que se quiera sacar adelante.

El alcance de ese pacto es lo que se tiene ahora que dilucidar y los posibles escenarios son muchos. El candidato de Vox ya ha dicho que no exige entrar en el gobierno para sentarse a negociar, pero es algo que tampoco descarta en caso de que el PP quiera atar un pacto que alcance toda la legislatura. Rafael Mateos, en cambio, no está por la labor de meter a Vox en su equipo de gobierno, y podría conformarse con el voto a favor el día de la investidura más una cierta garantía de que Vox no va a entorpecer que se aprueben los proyectos más importantes de los populares, entre ellos los presupuestos municipales. Falta saber lo que el partido de Abascal exigirá a cambio de dejar gobernar a Mateos con tranquilidad.