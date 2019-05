Ignacio Gragera: «La política municipal no es cuestión de ideología, sino de gestión» Ignacio Gragera, en las escaleras de entrada del colegio Arias Montano, conocido como Aneja, del que guarda muy buenos recuerdos porque fue donde estudió. / PAKOPÍ Ignacio Gragera Barrera | Candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz Quiere las normas urbanísticas en el Casco Antiguo, potenciar el turismo y no veta a ningún partido para pactar tras las elecciones ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 14 mayo 2019, 08:35

Está convencido de que Cs puede ganar las elecciones. A este abogado de 37 años le ha podido más la ilusión de cambiar la ciudad que pensar en su despacho, abierto hace tres años.

-¿Cómo se mete en este lío?

-Ha sido una decisión meditada, aunque sea un sacrificio y un riesgo profesional. Ha podido más la ilusión de cambiar las cosas desde las instituciones que criticar por criticar sin hacer nada. Además, siempre me ha interesado la política y he seguido la política municipal, aunque no me identificaba con ningún partido. Badajoz tiene muchas posibilidades para que la gente que tiene ganas e ilusión pueda cambiar la ciudad y ponerla donde merece: el punto de referencia del suroeste ibérico y de Extremadura.

«No vetamos a ningún partido para pactar, pero salimos a ganar el próximo día 26»

-Cs hace con usted borrón y cuenta nueva, ¿por qué esta apuesta?

-No considero que sea borrón y cuenta nueva. Es una puesta en valor de las personas que durante dos años hemos trabajado en el programa autonómico.

-Le presentaron hace unas semanas y los encuestados por Sigma Dos para HOY le aprueban en valoración. ¿Arrastra la marca?

-Creo que la marca de Cs es atractiva, se han hecho las cosas muy bien. En cuanto a la valoración que hacen de mí, aunque no sea conocido públicamente, llevo mucho tiempo en Badajoz, soy de aquí, me he movido y gran parte de la gente me conoce. Estoy muy agradecido.

-¿Qué quiere hacer con Badajoz?

-Lo principal es volver a poner el Ayuntamiento al servicio de los pacenses. Hay una sensación de abandono, y el mantenimiento de parques y jardines o de vías y obras no se aborda desde el punto de vista del ciudadano. Hay una serie de servicios que no se prestan, como ocurre desde Urbanismo. Hay que centrar la gestión en las demandas que los pacenses requieren. Lo principal es que la ciudad esté saneada, sea atractiva y accesible. A partir de ahí, se necesitan más cambios estructurales: una profunda gestión de los recursos humanos, estar presentes en la calle escuchando a los ciudadanos, hacer realidad la administración electrónica y crear puntos de atención ciudadana en las barriadas.

-Cs plantea reducir los impuestos. ¿Qué quieren hacer en Badajoz?

-La ciudad tiene un nivel impositivo muy bajo. Es de las ciudades que menos tasas e impuestos paga. Aun así, insistiremos en reducirlos. Queremos bajar el impuesto de construcciones en el Casco Antiguo, a los vehículos ecológicos... Partimos de la base de que la presión fiscal es baja, pero creemos que aún hay margen.

-¿Cómo compensarían esa merma de ingresos?

-Generando actividad económica. Por ejemplo, creando un nuevo polo de atracción turística en el Casco Antiguo. Hay margen para hacer cosas en materia turística y si hay más turismo, compensaremos las rebajas. La bonificación del impuesto de vehículos ecológicos es una cuestión de concienciación, queremos rebajarlo al menos un 10%.

-¿Cómo solucionará los reventones de tuberías?

-Hay que hacer un plan a medio y largo plazo de sustitución de redes porque es imposible hacerlo a corto plazo. Además, hay que hacer un plan de movilidad alternativo para los vecinos y las vías que ese vean afectados.

«Hemos apoyado al PP porque creemos que Badajoz necesita estabilidad»

-Pero, ¿cómo arreglarlo?

-Hay que ver de forma realista en qué situación financiera está el Ayuntamiento, y si se puede hacer alguna petición de préstamo a través del Banco Europeo de Inversiones.

-¿Qué quieren hacer en el Casco Antiguo?

-Crearemos un consorcio para la gestión integral del Casco Antiguo, junto a otras administraciones y colectivos interesados. Hay que hacer cumplir el plan especial de Urbanismo y modificarlo parcialmente, porque hay problemas en su diseño. Hay edificaciones con protección superior a la necesaria y otras no tienen. Hay que adaptarlo a la realidad y a la Lotus, que entra en vigor en junio. El Ayuntamiento debe mantener sus solares y gestionar sus edificios, pero no sabemos cuáles son. No conocemos el inventario de bienes del Ayuntamiento. Planteamos ayudas para la rehabilitación y recuperar la figura del arqueólogo municipal para que los pequeños inversores no tengan miedo a invertir.

-Si el PP lo hace tan mal, ¿por qué Cs le ha apoyado cuatro años?

-Porque creíamos y creemos que Badajoz necesita estabilidad. La otra opción que se barajó a través de la moción de censura no iba a llevar a Badajoz a una situación mejor. El PP se comprometió a más y estamos defraudados, pero la alternativa no era beneficiosa para la ciudad. Nosotros creemos que cuando se firmó el pacto con el PP era bueno para Badajoz, pero no se ha cumplido y estamos defraudados. Nos vimos en la difícil situación de mantener un gobierno que no nos hacía caso. Queríamos reconducirlo, pero ha sido imposible. Además, con un solo edil.

-¿Pactará con el PSOE?

-No sabemos dónde estaremos el 26 de mayo. Tenemos una oportunidad importante para ganar. Hasta el 24 estaremos peleando para que los pacenses conozcan el proyecto de Cs. A partir de ahí no vetamos a nadie.

-Pero insiste en que la experiencia con el PP es mala. ¿Descarta pactar con Fragoso?

-Hay que ver si el PP está dispuesto a hablar con nosotros porque seremos súper exigentes con todos.

-¿Qué condiciones pondrá?

-Lo único que exigiremos, en cualquier posición, será el cumplimiento de nuestro programa. Este pasa por posicionar a Badajoz en un lugar clave del suroeste ibérico, potenciar el Casco Antiguo, el turismo y la generación de empleo y riqueza. Por orientar el Ayuntamiento a los servicios públicos de parques y jardines y vías y obras. Generar empleo poniendo la ciudad como destino empresarial, cuidar a los empresarios ya instalados, que el urbanismo no sea un impedimento a la inversión, generar nuevos focos industriales, hacer frente al desarrollo de infraestructuras, ser firmes con el tren, con las conexiones a las autovías, dotar al aeropuerto de sistemas antinieblas, exigir que haya transporte de mercancías y poner a la ciudad plenamente comunicada por su posición geográfica y su tamaño.

- ¿Y Vox? ¿Y los partidos locales?

- No veto a nadie.

-¿Ni a Luis García-Borruel?

-Si Borruel saca representación es porque los pacenses lo han decidido. Habrá que respetarlo. Otra cosa es que nos podamos entender habida cuenta de los problemas que hubo, que yo no estaba y no tengo nada personalmente nada contra él. Pero si los pacenses deciden que tiene que tener acta de concejal... La política municipal no es una cuestión de ideología, es una cuestión de gestión municipal. Hay que intentar evitar la confrontación ideológica y partidista porque la política municipal no es eso, es gestión.

Perfil Personal Nació hace 37 años en Badajoz, estudió en el colegio Aneja y se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca. Casado y sin hijos. Es jugador del Club de Rugby de Badajoz. Profesional Tiene despacho propio en la ciudad desde 2016, aunque ejerce desde 2007 y ha trabajado en distintas empresas. Política Se afilió a Ciudadanos hace dos años y esta es la primera vez que opta a un cargo público.

Resultados. Votos que obtuvo 4.994 votos , que se tradujo en el 7,07% de los votos y dos ediles. Borruel se marchó y quedó uno.