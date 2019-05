María Victoria Mata: «Plasencia tiene más paro, pobreza y desigualdad que antes de llegar el PP» Mavi Mata ante los jardines de la Torre Lucía de Plasencia, lugar elegido por ella para la fotografía porque el trato a las zonas verdes de la ciudad es muy importante para Podemos / ANDY SOLÉ María Victoria Mata | Candidata de Unidas Podemos a la alcaldía de Plasencia Podemos se presenta por primera vez a las municipales en Plasencia, y lo hace en coalición con Izquierda Unida CLAUDIO MATEOS Cáceres Martes, 14 mayo 2019, 08:41

María Victoria 'Mavi' Mata encabeza la coalición entre Podemos, que concurre por primera vez a unas municipales en Plasencia, e Izquierda Unida, una confluencia de la que finalmente no forma parte Plasencia en Común. Su objetivo es obtener en el Ayuntamiento placentino una representación que contrarreste los ocho años de políticas del PP, que en opinión de la candidata de izquierdas han hecho retroceder a la ciudad en derechos sociales y calidad de vida.

-Encabeza una candidatura integrada por Podemos e Izquierda Unida, pero donde finalmente no está Plasencia en Común, que presenta su propia lista con Abel Izquierdo como número uno. ¿No ha sido posible la confluencia?

-Nos hemos reunido tanto con Abel como con personas de su equipo en varias ocasiones. Hemos dado muchas opciones para llegar a un acuerdo, pero al final parece ser que su proyecto era más personalista y no tan vinculado al proyecto de ciudad que nosotras queremos. Desde que empezó Plasencia en Común apoyamos el trabajo de Abel Izquierdo como concejal en el Ayuntamiento, que ha sido muy bueno, y nos ofrecimos a colaborar, pero ha sido difícil porque no se ha facilitado mucho la información. Finalmente ha decidido que él quería liderar su proyecto, y dentro de nuestra idea de confluencia eso no cuadraba.

-Pero los programas de Podemos, IU y Plasencia en Común no pueden ser muy diferentes.

-No, seguramente sean iguales. Pero los programas son para cumplirlos. Si hablas de política participativa eso significa hacer cosas que no se han hecho estos años, como asambleas para hablar de la actividad del Ayuntamiento o facilitar los presupuestos.

-Lo que ocurre con esto es que se divide el voto de izquierdas.

-Bueno, lo que ahora está dividido es el voto de derechas. Lo nuestro son proyectos similares que han tenido un enfoque diferente, aunque al final podremos trabajar juntos.

-¿El hecho de que Podemos no haya estado estos cuatro años en el Ayuntamiento por su decisión de no presentarse en 2015 les puede perjudicar ahora?

-En aquel tiempo acabábamos de comenzar y éramos gente sin experiencia política, y nos pareció una irresponsabilidad presentar una lista sin un análisis previo de la situación y un proyecto de ciudad. En estos cuatro años hemos trabajado muchísimo para conocer las dinámicas del Ayuntamiento y cómo se estaban llevando a cabo las políticas, ver los déficits, hablar con colectivos... El programa que ha nacido de todo eso es muy participativo. Ahora damos el paso con la seguridad de que tenemos el proyecto de ciudad.

-¿Se conforman con entrar en el Ayuntamiento con un concejal?

-Hemos dado el paso con la convicción de que queremos gobernar y sacar adelante nuestras propuestas. Es cierto que hay que ser realistas y en las generales hemos tenido un resultado concreto, pero creemos que ese sería el suelo, y además en las municipales se vota diferente.

-¿Si se diera un resultado en el que el PSOE necesitara de Podemos-IU estarían ahí para apoyarles?

-Yo creo que sí, aunque habría que hablar del proyecto y de cómo se iba a materializar, porque tenemos la experiencia de haber apoyado al PSOE en la Asamblea de Extremadura estos cuatro años y en algunos aspectos no nos ha tenido en cuenta todo lo que deberían.

-¿Les pasarán factura a nivel local los conflictos de liderazgo que ha tenido Podemos a nivel nacional?

-En la política municipal son mucho más importantes las personas que lideran los proyectos, y tenemos el ejemplo del PP, que en Plasencia tiene mucho más apoyo que a nivel estatal.

-¿Cuáles son sus principales propuestas para Plasencia?

-Vamos a distribuir un díptico con nuestras diez propuestas estrella para la Plasencia que queremos, adaptado a accesibilidad cognitiva y lectura fácil para que todas las personas puedan conocerlas. Lo más importante es hacer políticas que generen empleo de calidad, por ejemplo recuperando servicios para la ciudadanía. Planteamos remunicipalizar algunos servicios, porque el gobierno del PP lo ha privatizado casi todo, y fiscalizar los contratos vigentes, que es algo que no se está haciendo. Queremos abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía y que haya una participación real en la elaboración de los presupuestos.

-¿Cree que Plasencia está ahora peor que hace ocho años?

-Personalmente creo que sí, pero es que además lo dicen los números. Hay un desempleo grandísimo. Tenemos más paro, más desigualdad y más pobreza que antes de llegar el PP. Además el desempleo está enraizado en los más vulnerables, que son las mujeres y los mayores de 45 años. La gente joven se va de Plasencia. La ciudad se está despoblando y ahora hay mil habitantes menos que en 2010. No es solo que Plasencia está peor, es que las personas que viven aquí cada vez tiene menos posibilidades de hacer una vida digna.

-¿Qué propone hacer al respecto con los recursos de la política local, que son bastante limitados?

-Llevamos años trabajando en eso y sabemos que aunque los recursos del Ayuntamiento son limitados se pueden hacer muchísimas cosas. Depende de la voluntad política y de gestionar bien los recursos, de no trabajar para las élites minoritarias sino para la mayoría de la población que lo está pasando mal.

-Plasencia tiene problemas muy concretos, como las viviendas ilegales de Santa Bárbara. ¿Qué solución propone, si es que existe?

-Santa Bárbara, al igual que otros problemas graves como la deuda de las huertas, no puede tener una solución única. La plataforma de afectados nos ha solicitado una reunión y lo primero que hay que hacer es escuchar a las personas que están implicadas en este problema, que es muy complejo. Creemos que la legislación vigente junto con el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento permitirán encontrar una solución satisfactoria para todos.

-Ha mencionado la deuda de las huertas de la Isla. ¿Cree que se está gestionando bien por el actual gobierno municipal?

-La deuda de las huertas es un gran problema que va tener atada la economía de Plasencia desde 2020 [año fijado para empezar a devolver el rescate de 24 millones concedido por el Ministerio de Hacienda]. Está claro que la deuda está ahí y hay que pagarla, pero lo que no se ha hecho, y es lo que proponemos, es una auditoría. La gestión política de este asunto ha sido totalmente irresponsable. Una auditoría nos permitirá saber qué responsabilidades hay detrás de esa deuda y que eso lo conozca la gente. Vamos a reclamar responsabilidad civil a los culpables de esta situación y determinar qué parte de la deuda es legítima.

-¿Qué es lo que menos le gusta de la gestión municipal de Pizarro?

-Utiliza todo lo que se hace como escaparate político. Lo hemos visto en la rotonda de la Universidad, una obra necesaria, pero que tuvo una inauguración que las propias víctimas del terrorismo dijeron que era propaganda del PP. Solo busca hacerse fotos para las redes sociales, incluso con asuntos que luego hemos demostrado que no eran reales, como la entrega de un cheque a la Asociación Oncológica por la Marcha Rosa sin que se les diera realmente el dinero.

PERFIL Personal María Victoria Mata Moreno (Trujillo, 1982). Casada y con un hijo de siete meses. Profesional Terapeuta ocupacional especializada en discapacidad intelectual. Trabaja en Placeat en Plasencia desde 2007. Política Secretaria local de Podemos Plasencia y vicesecretaria del consejo regional desde 2015.

Resultados. Votos que obtuvo Podemos no se presentó en 2015 ni apoyó ninguna lista en Plasencia.