Pillar las vacaciones para la campaña

Lo de la chaqueta del Betis y la chapa del PSOE no es solo para la foto. Va Paco Martín por Mérida siempre así. Socialista de cuna. Hijo, nieto y sobrino de mineros de Riotinto represaliados por el franquismo en Sevilla. Sigue todavía preguntándose dónde está parte de su familia tras la emboscada de los falangistas en el sur de la provincia a los que escapaban de los campos de trabajo.

Autodidacta y casi economista oficial, se ha recorrido España por su trabajo en Dragados. Fue jefe administrativo en la presa de La Serena o en la autovía Mérida-Badajoz. Por eso recaló en Mérida. Dice que la itinerancia le impidió echar raíces, pero siempre sintió como suya la familia del PSOE. Y presume de empresa. De Dragados. Acostumbraba a «engalanar, no a empapelar» su coche con la foto de los candidatos socialistas en las precampañas. «Nunca me dijeron nada. Dragados era una empresa liberal». Se pregunta si hoy alguna empresa permitiría a un directivo aparcar en la puerta de la sede con propaganda política encima. Se prejubiló de Dragados cuando la compró Florentino. «Ya podría habernos comprado Amancio, los cascos y los monos de trabajo iban a ser de diseño», dice.

Arranca siempre la campaña con la pegada de carteles. Luego al coche, al megáfono y a pregonar por la ciudad. No se ha perdido ninguna desde el 79. Si estaba en alguna obra fuera siempre venía a Mérida. Sus dos semanas de vacaciones se las dedicaba al partido. «Me encantaba hacerlo, encontraba la fraternidad entre los compañeros esos días».

Este año tenía intención de repetir. Pero ha declinado. La culpa, en parte, la tiene Tamames. Va Paco ya con un bastón. Como Tamames. Y no le gustó en el debate de la moción de censura ver a un candidato con bastón. «El PSOE es un partido ágil, vigoroso y con músculo y yo no quiero que cuando me baje del coche vean a un hombre que está para el arrastre. Como el candidato de la moción de censura, que dio una imagen tan patética con la garrotilla en el Congreso». Sí es muy activo en las redes sociales y en los debates que se generan en la ciudad estos días sobre la campaña. «Ahora, los partidos se centran en las redes sociales y yo estoy a tope con eso, pero lo que me gustaba era ir con los compañeros en las caravanas, repartir por las calles propaganda. El contacto con la gente. Ahora todo el esfuerzo se pone en las redes, antes en la calle».

Confiesa una militancia intensa y permanente. «Hasta que me dejen de crecer las uñas». Pero eso no le impide ser crítico. No todos los jubilados, advierte, pasan la tarde viendo a Juan y Medio. «Los que tenemos ya una edad sabemos lo que ha supuesto la socialdemocracia del PSOE para todos. No me supuso ningún trauma el abandono del marxismo en el congreso del 79. Hemos consolidado el estado de bienestar». Ese respeto que siente por la estructura del partido le llevó a encadenarse a la sede del PSOE en el Calvario cuando al secretario general le dimitieron diecisiete compañeros de la ejecutiva por negarse a abstenerse ante Rajoy. «Era una jugarreta, había un comité federal dos días después. El comité está para eso». Por eso cogió el jersey rojo, se pasó por la ferretería, compró una cadena con candado y se ató a la reja. «Fue un impulso, pero me parecía injusto, no se respetaba al partido. Y luego el tiempo me ha dado la razón. El secretario general volvió, arrasó en las primarias y hoy es presidente de un Gobierno con un marcado carácter socialdemócrata». Pide Paco a sus compañeros de partido que no caigan en la autocomplacencia. «Sería el final». Tampoco le da miedo la polarización. «Siempre ha habido antisistemas».

