Pilar, votante con síndrome de Down: «Me gusta participar y mi familia me anima» 4.000 personas con discapacidad cognitiva votan hoy en 792 colegios de Extremadura, en donde se han colocado carteles indicativos

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 28 de mayo 2023, 13:56 Comenta Compartir

Tranquilidad y orden en el instituto de Secundaria Virgen de Guadalupe de Cáceres, en donde esta mañana, antes de las doce y media, ha votado ... Pilar García Prieto, a la que la gente cercana la conoce como Mari Pili. Chaleco para protegerse contra la lluvia, camisa de rayas y una gran sonrisa en un día especial. No es la primera vez que esta cacereña de 48 años con síndrome de Down vota en unas elecciones. Ya lo ha hecho en varias ocasiones, ya que la primera vez que las personas con discapacidad cognitiva pudieron ejercer su derecho al voto fue en abril de 2019, en las elecciones generales que tuvieron que repetirse a final de año. En medio hubo unas locales y autonómicas, en las que también participó. «Me gusta participar, pero la familia también me anima», cuenta tímida después de ejercer su derecho al voto con un presidente de mesa muy atento que la va guiando acerca de dónde tiene que poner cada uno de los dos sobres.

A su hermana mayor le ha tocado ser presidenta de mesa en una sede electoral cercana, así que la ha acompañado su cuñado Julio, que la acompaña en todo el proceso. Ella cree que, a pesar de todo, los políticos sí que tienen en cuenta a las personas con discapacidad. ¿Cómo vota ella? ¿Hay debate familiar o tiene las ideas claras? «Sí que le digo a mi familia a quien voy a votar». Julio dice que en su familia no se vota de forma homogénea. «Mi suegro votaba a un signo político y mi suegra vota a otro, siempre ha habido debate». Mari Pili acude diariamente al centro ocupacional de Down Cáceres, que visitó el presidente nacional del Partido Popular el pasado mes de marzo. En Extremadura un total de 4.000 cacereños con discapacidad cognitiva están llamados este domingo a las urnas en los 792 colegios electorales distribuidos por toda la región. Hay carteles identificativos en los que se identifica dónde se pueden coger las papeletas, donde se encuentran las urnas y cómo buscar la mesa que corresponde a cada persona. El pasado miércoles en la Delegación del Gobierno de Badajoz se llevó a cabo un simulacro para aclarar dudas que promovió Plena Inclusión. En octubre de 2018 el Congreso aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Régime Electoral, impulsada por el PSOE, por la cual 100.000 personas en España obtuvieron el derecho a participar en los comicios.

