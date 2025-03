Los partidos pescan en Cáceres en el caladero del asociacionismo

Del asociacionismo al Ayuntamiento de Cáceres. Esa es la situación en la que se pueden ver a partir de las elecciones del 28-M algunos ... de los aspirantes a formar parte de la próxima Corporación municipal. Los partidos han 'pescado' en el caladero del asociacionismo local, en unos casos con nombres y caras más o menos reconocibles y en otros con personas vinculadas a distintos proyectos relacionados con el mundo de las cofradías, derechos sociales o el deporte. También los hay que repiten en estas elecciones y ya antes habían hecho el trasvase desde esos colectivos a la tribuna política.

En esa última situación aparecen varios de los integrantes de la lista del PSOE, que repiten en puestos de salida ahora y en su día participaron en iniciativas varias. Es el caso de los ediles Fernanda Valdés, exdirectora de la asociación el Gato al Agua e impulsora del Irish Fleadh, y David Santos (asociación de la Mejostilla). O la actual titular de Economía, María Ángeles Costa. Fue gerente de Aeca.

El escenario se repite de nuevo con incorporaciones como Lourdes García Frades, que ha ejercido como vicepresidenta de Down Cáceres, o Beatriz Cercas, cara visible como asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura.

Afectados por la hipoteca

Pero esas incorporaciones no son exclusivas de ninguna formación concreta. Una Extremadura digna, por ejemplo, presenta como su número tres a Manuel López, habitual en las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Hoy ya está desvinculado de ella, aclara. «Paramos muchos desahucios. Desde 2013 organizamos numerosas acciones. Hubo situaciones críticas y esa labor nuestra ayudó», recuerda.

En Ciudadanos, el número 6 es el 'cofrade jóven del año', Marcos Sánchez. Encarnación Martín Andrada, número 10, lideraba una asociación de mediación familiar, aunque apunta que ha decidido echarse a un lado para que no haya vinculaciones políticas. «Los menores son los grandes perjudicados en una separación cuando surgen problemas. Nuestro trabajo consiste en aportar soluciones pero yo ya me he centrado en la candidatura de Ciudadanos. Mis compañeros siguen», sugiere.

Concejales que ya hicieron ese 'trasvase' como Costa o Valdés siguen. Levanta quiere aprovechar el tirón de José María Bermejo. Isabel González ha liderado la oposición al traslado de la Cruz

Uno de los casos más llamativos se ha dado en Cáceres Viva. Pedro Martín Moreno es el presidente de Amigos de la Ribera del Marco. Ahora también, número tres de la formación cacereñista. «He dado el salto a la política porque hay una situación excepcional con la mina. Va a haber un expolio de agua y daños irreversibles y he sentido ese compromiso». Sigue como presidente de la asociación aunque matiza que si logra el acta de concejal presentará su renuncia. Así lo hizo Soledad Carrasco, número 7 del PP. Era vicemayordoma de la cofradía de los Estudiantes. En la lista de los populares tiene fuerza el movimiento cofrade. Jacobi Ceballos (número 9) fue vicepresidenta de la Unión y mayordoma de Jesús Condenado. Cierra la lista Juan Narciso García Plata, que también presidió la Unión hace años.

Otro rostro muy conocido es el de José María Bermejo. Lideró al club más laureado de la historia del deporte local, el Cáceres CB. Es el número 25 de Levanta Cáceres. Hay más nombres: Isabel González, fundadora de Salvemos la Cruz, número 5 de Vox; o Carlos Luengo, presidente vecinal del Junquillo, que va con Unidas Podemos. La candidata de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, ejerció como secretaria de la Agrupación de Asociaciones.