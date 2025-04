Los partidos pequeños fían todo al boca a boca

Tienen sus propuestas, salen a la calle y cosechan votos. Pero 'los otros', los partidos pequeños deben esforzarse mucho más que las formaciones nacionales para ... captar la atención.

Por eso Alejandro Vélez, que concurrió por Vox en 2019 y el 28-M encabeza la lista de Badajoz 5 Estrellas ha puesto su foto y su nombre en un camión de reparto que da vueltas por la ciudad. Su objetivo son los indignados con Vox y con el PP, de donde ha fichado algunos 'ex' para su candidatura. El más conocido es Paco Tabares, auxiliar de farmacia jubilado que ha sido interventor del Partido Popular durante dos décadas, y que se ha pasado a la nueva formación. «Estaba desencantado con su política, nunca se han preocupado por la base del partido y después de dos décadas en el PP solicité la baja hace dos semanas, cuando me llamó Alejandro Vélez para formar parte de su candidatura». Asegura que no es el único popular que se ha dado de baja en las últimas semanas, considera que el partido «le hizo una faena» al coordinador local, Antonio Cavacasillas, apeándolo del número uno de la lista para pasarlo al dos y, además, no le gusta que Madrid tome decisiones sobre el partido local.

Mientras Vélez atendía este miércoles por la mañana una reunión en la delegación de Limpieza de la que sigue siendo concejal, sus compañeros de candidatura entregaban folletos junto al Hospital Perpetuo Socorro. Algunos pacenses pasaban de largo, pero otros se paraban. Como Pepe Núñez, que ha sido votante del PP y aún no tiene decidido qué papeleta elegirá el día 28. «Tengo una semana para decantarme. Quiero pensar que Badajoz necesita un partido que se interese por Badajoz y nos dejemos de politiqueo barato. No podemos estar mirando la baldosa sin mirar al río, que mira cómo está».

Si hay una calle con tránsito, esa es Menacho. La zona más comercial de la ciudad atrae a todos los candidatos. Y a veces se encuentra, como ocurrió el miércoles por la mañana con el número uno de Badajoz Adelante, Carlos Díaz, y al de Juntos por Extremadura en Badajoz, Joaquín Parra. Carlos Díaz le dice en ese momento al presidente de la asociación de comerciantes, Félix Retamar, que tiene un proyecto para reformar la calle. A lo que Parra añade: «Lo que importan son los hechos y no las promesas».

«Tengo una semana para decantarme, Badajoz necesita un partido que se interese por Badajoz y se deje de politiqueo»

Carlos Díaz reconoce que los partidos pequeños, sin representación, encuentran muchas dificultades para realizar sus campañas. Como la económica, dado que tienen que pagarlo todo de su bolsillo al carecer de fondos públicos. Y de altavoz en medios de comunicación por falta de representación. «Lo nuestro es el boca a boca». Siete personas repartían folletos a quienes cruzaban por la calle comercial, mientras que Díaz señala que intentan hacer de todo. Se reúnen con asociaciones, paran a la gente y explican sus propuestas. «Nos gustaría llenar Badajoz de carteles, pero no podemos».

Ampliar Carlos Díaz, de Badajoz Adelante, reparte propaganda electoral en la calle Menacho. J. V. Arnelas

Parte de sus integrantes son también miembros de asociaciones muy conocidas en Badajoz, como Amigos de Badajoz o La Cívica, y muchas de sus propuestas son compartidas. Como la rehabilitación de la Alcazaba. Carlos Díaz se sorprende de las promesas que oye a otros candidatos, como la construcción de mil viviendas, sin decir cómo las financiarán.

Joaquín Parra, que fue presidente del CD Badajoz y para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel y 45 millones de multa por un supuesto fraude de hidrocarburos, saluda a todo el que se cruza. «A mí me quiere todo el mundo y yo voy a sorprender más de lo que esperáis», dice. Enseña mensajes de móvil invitándole a asociaciones y habla con todos. «A ver, Joaquín, que estos se quieren hacer una foto contigo», y se va a por ese voto.