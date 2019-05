Luis Salaya: «Nos oponemos a ampliar la zona azul, pero no parece realista eliminarla» Luis Salaya posa para la entrevista. Eligió para la fotografía el Palacio de Carvajal como uno de los primeros centros visitables y por la calma y el sosiego que le transmite ese lugar. / JORGE REY Luis Salaya Julián | Candidato del PSOE a la alcaldía de Cáceres Propone aumentar la inversión en empleo y descarta parar las obras que ha puesto en marcha el actual Gobierno del PP MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 16 mayo 2019, 08:26

Es el candidato más joven, el primero que se anunció y a la vez el más conocido, empatado con el popular Rafael Mateos. Según la encuesta de Sigma Dos para HOY, más del 48 por ciento de los consultados saben quién es Luis Salaya (Zaragoza, 1988). Hace menos de un año sucedía lo contrario. El cambio también afecta a sus perspectivas tras la victoria socialista del 28-A. Salaya anuncia decisiones: devolverá la Policía Local a Aldea Moret, quitará el punto limpio del Junquillo , contará con expertos para lograr fondos europeos y aumentará la inversión en empleo.

-Se sabe que es candidato del PSOE desde hace meses. ¿Le favorece?

-Nos da ventaja y solvencia haber estado cuatro años trabajando por la ciudad y saber muy bien lo que tenemos entre manos. Nos da solvencia haber elegido el candidato, no por haberlo elegido antes sino porque tenemos claro lo que vamos a hacer. No improvisamos.

-El PSOE ganó en las generales de nuevo en Cáceres. ¿Qué parte del mérito es suyo?

-Me corresponde el mismo mérito que a los militantes del PSOE. Hemos hecho un proceso de renovación interna muy duro para llegar fuertes a este momento. Parte del trabajo que se ha hecho en el grupo municipal socialista ha ayudado.

-Lograría 8 concejales. ¿Lo firma?

-No. Creo que vamos a mejorarlo.

-¿Le favorece el efecto arrastre de un Pedro Sánchez ganador?

-Le daré parte del mérito a Pedro Sánchez si gano. O a Belén Fernández (diputada). Pero también creo que vamos a mejorar el resultado. La política municipal es diferente. Además, será una ventaja que gobernemos en Cáceres cuando parece claro que gobernaremos en la Junta y está claro que vamos a gobernar en España.

-¿Cómo han sido los últimos cuatro años para Cáceres?

-Han sido de retrocesos. La ciudad está peor que en 2015.

-¿Elena Nevado se fue?

-Parece obvio que la echaron. Nadie en esta ciudad se cree otra versión. Me causó sorpresa y un poco de empatía. No comparto en lo político nada con Elena Nevado, pero es realmente duro cómo se aparta a un candidato en el último minuto.

-¿Cómo les afecta ese movimiento?

-Al PP, negativamente.No es serio estar cambiando de candidato cada vez que viene Pablo Casado a Cáceres. A nosotros no creo que nos afecten los cambios de los demás.

-¿Por qué hay que votar al PSOE?

-Llevo cuatro años en la oposición y creo que he demostrado una solvencia importante para liderar el Ayuntamiento. Estoy rodeado de un equipo de gente muy preparada, mezcla experiencia y renovación con energía. Vienen de sus sectores profesionales y pueden ser un buen equipo de Gobierno.

-¿Cuál es su apuesta?

-Hemos dado muestras de saber lo que necesita la ciudad, una apuesta por los jóvenes para que no se tengan que ir y que los que se han ido puedan volver. La clave es el empleo. Cáceres destina 4 euros por habitante al fomento del empleo. Es una cantidad ridícula. La provincia destina 133; 123 es la media regional y la nacional de 48. Seguramente ahí está el problema. Queremos llenar Cáceres de color, recuperar la Cultura como un atractivo y paliar la imagen de ciudad descuidada.

-¿Tiene su Gobierno listo?

-Tengo el equipo en la cabeza y no voy a describirlo.

-¿Cuál será su primera medida?

-Me reuniré con los colectivos para tomar el pulso y ver los nuevos sistemas de participación ciudadana. La participación y los consensos sociales serán fundamentales. Luego iremos a Aldea Moret y otros barrios a recuperar lo que se ha perdido, como la oficina de la Policía Local.

-¿Tirará el Bloque C?

-Será derribado. No será mi primera medida, pero mantengo el compromiso. Lo piden los vecinos. Al final del mandato estará.

-¿Puede actuar solo el Ayuntamiento en Aldea Moret?

-Necesitamos al Gobierno de España y a la Junta. Estamos en buena posición para poner en marcha un plan de acción allí. Como no se avanza es retirando a la Policía Local. Ese es el legado que dejan el PP y el concejal y ahora candidato. No es solo Aldea Moret, queremos ver el distrito norte, cómo está abandonado Cáceres el Viejo, calles con baldosas sueltas, mobiliario descuidado... en eso tenemos que trabajar.

-¿Qué propone con la zona azul?

-Nos oponemos a la ampliación. Sí se requiere un método de pago más ágil. No hace falta una zona azul que ocupe todo el centro como querían PP y Cs. Sí creemos que el centro se debe potenciar para llegar andando. Pero lo primero es un servicio de bus racional y ágil.

-Pero proponían eliminarla...

-No está en el programa. Hace cuatro años sí lo proponíamos, basándonos en otras experiencias. Pero no parece realista erradicarla.

-¿Mantendrá obras en marcha y proyectos como la peatonalización?

-Vamos a hablar con los vecinos. Nuestra política no va a ser llegar y acabar con lo que ha hecho el equipo de Gobierno. Si hay obras en marcha y supone un perjuicio, no vamos a paralizarlas, aunque no hayamos estado de acuerdo con ellas. Se han tomado malas decisiones. Por ejemplo, destinar fondos europeos al Parque del Príncipe, pero ese dinero ya va a tener que ir allí.

-¿Y el punto limpio del Junquillo?

-Se desmantelará y se llevará a otro sitio, probablemente a Capellanías.

-¿Habrá vial a La Cañada?

-El PP mintió. Adif no hace ese tipo de viales ni asumió el compromiso. Garantizamos que La Cañada esté conectada con la ciudad. Habrá conexión peatonal. Se podrá ir andando.

-¿Plantean parar el trasvase?

-Queremos que se destine el dinero a buscar una alternativa. Cáceres debe ser más eficiente en el consumo. A corto o medio plazo ese es el camino y no seguir con el trasvase. Seguramente deberá retomarse pero el abastecimiento debe llevar a la eficiencia, no al trasvase.

-¿Acudirá a los fondos europeos para actuar en la Ribera?

-Iremos si hay convocatoria. El Ayuntamiento necesita más gestores de proyectos capaces de atraer fondos de otras administraciones. Podríamos disponer de mucho más dinero con personal pendiente y formado en fondos europeos, y otras convocatorias. El Ayuntamiento pierde mucho dinero por no concurrir. En la Ribera del Marco pensamos en varias fases con un proceso participativo. Habrá un buen sistema de huertos públicos. Quienes los exploten deberán mantener los caminos abiertos y limpios.

-¿Los gestores de fondos serán contratados?

-Se pueden contratar personas especializadas, pero no se trata de un departamento concreto sino que todos los técnicos reciban buena formación.

-¿Aprobaría si pudiera una ordenanza antitaurina?

-Proponemos que el Ayuntamiento no financie los festejos taurinos. Llegamos hasta ahí.

-¿Qué hará con la Cruz de los Caídos?

-Es una cuestión legal. Hay que pedir un informe jurídico y se hará lo que diga el informe.

-¿Quitará la bandera de España?

-No. No voy a perder ni un minuto en desarmar el trabajo anterior. La bandera fue un dispendio, pero no supone ningún problema que esté ahí.

-¿Habrá mina de litio con el PSOE?

-No. Está en el programa. Lo puse yo mismo.

-¿Defiende que los portavoces de la oposición cobren?

-Habrá que negociarlo cuando se forme gobierno, pero tengo claro que parece razonable que quienes lideran la oposición deben tener independencia para esa labor.

-¿Tres concejales liberados en el Gobierno es suficiente?

-Hemos visto que es poco. Aunque el dinero es el que es.

-¿Su Gobierno tendría más?

-No lo sé. Negociaremos todo.

-¿Pactaría con Podemos o Cs?

-No especulamos. Hemos trabajado toda la legislatura muy bien con ambos en el Ayuntamiento.

-¿Dónde se decidirá?

-Trabajamos desde Cáceres y pensando en Cáceres. No vamos a mirar a otro sitio ni a pedir permiso a otro sitio para hacer los acuerdos. Esperamos que en otros partidos sea igual.

-¿Sería un fracaso no gobernar?

-Nos presentamos para ganar y gobernar. Creo que van a pasar ambas cosas. Lo normal es que gobierne la lista más votada.