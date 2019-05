Alejandro Vélez: «Ofreceremos un botón del pánico a las mujeres que se sientan en riesgo» Se hace la foto delante de la estatua de Menacho «porque Vox es un partido identitario que se siente orgulloso de la historia y los héroes. Luchó por la independencia de España y nuestras libertades». / J.V.A. Alejandro Vélez Ferreira | Candidato de Vox a la Alcaldía de Badajoz Niega ser neonazi, cree que Badajoz necesita concejalías del Decoro y la Familia, e irá a la mezquita si lo invitan ROCÍO ROMERO Badajoz Lunes, 13 mayo 2019, 08:30

Alejandro Vélez se presenta por primera vez como candidato a alcalde por Vox, pero ha aparecido en otras papeletas. Ha concurrido siete veces a distintas elecciones con Democracia Nacional y otra con el Partido por la Libertad.

-¿A la octava va la vencida?

-Espero que sea la definitiva y es la primera vez que voy con Vox.

-Ha representado a Democracia Nacional. ¿Es neonazi?

-Nunca me he considerado extremista. En Europa hay una idea dominante desde la izquierda y que te estigmatiza cuando eres defensor de la unidad de tu país, de la vida, de un control de la inmigración o la identidad europea y española basada en el cristianismo. Es la dictadura de lo políticamente correcto.

-¿Qué le atrajo de Vox?

-La defensa de la igualdad de España, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra soberanía como nación, la defensa de la vida. Y, sobre todo, que empieza a hacerse útil porque empezamos a entrar en las instituciones. Me afilié tras el mitin multitudinario de Vistalegre.

-¿Cuál es su plan para Badajoz?

- Necesita un revulsivo. Hay deficiencias en limpieza, calzadas, acerados, parques y jardines... Debe haber más transparencia en el Ayuntamiento. Badajoz tiene que aprovechar su patrimonio cultural, su situación geográfica y su desarrollo industrial con la plataforma logística. Está desaprovechada culturalmente, y hay que explotar tanto el río como su entorno natural.

-Pero, ¿cómo hacerlo?

-Cuando lleguemos al Ayuntamiento lo primero será hacer una auditoría. Una vez que sepamos las cuentas, empezaremos a realizar políticas de rebaja fiscal. Es necesaria una reestructuración de concejalías y más participación ciudadana.

-¿Qué es la concejalía del Decoro?

-Englobará limpieza, parques y jardines, y mantenimiento. Y crearemos otra concejalía de la Familia para fomentarlas y beneficiarlas.

-Plantea una reducción del IBI, ¿cómo compensará los ingresos?

-Queremos reducirlo al mínimo posible, y sobre todo, adecuarlo a las sentencias del Supremo para tributar como rústico los terrenos que lo son. Queremos hacer una bonificación de casi el 90% para familias numerosas, dependientes y pensionistas. Haremos una reforma fiscal en otros tributos municipales.

-El IBI supone el 40% de los ingresos. ¿Cómo lo compensarán?

-Hay que adelgazar la administración. Hay entes como FMD, Ifeba o IMSS de los que queremos estudiar su viabilidad y financiación. Hay otros como la Inmobiliaria Municipal de Badajoz que creemos necesario eliminar porque los ayuntamientos no tienen que realizar actividades si existen alternativas privadas en esas áreas. Y la Inmobiliaria Municipal solapa a las empresas privadas. Cuando hagamos la auditoría, veremos los gastos de personal y las partidas para concejales y el alcalde. Si bajamos tributos, hay menos ingresos y hay que seguir gastando.

-La Inmobiliaria Municipal edifica vivienda protegida en poblados y en la ciudad. ¿Quién lo haría?

-La Junta de Extremadura tiene competencias en ello.

-La Inmobiliaria Municipal gestiona el proyecto de El Campillo, ¿quién se encargará si la cierran?

-No cerraríamos el proyecto, sino que lo haríamos viable a través de la empresa privada.

- La FMD desarrolla un programa con el que hacen deporte 6.000 niños. ¿También lo quieren anular?

-Queremos revisar la fundación, no eliminarla. El servicio se seguirá dando. Pero queremos estudiar su gestión, al igual que Ifeba o el IMSS.

-Usted se presentó a las alcaldías de Almendralejo y Talayuela con discursos antiinmigración. ¿Qué le parece que exista una mezquita en el Gurugú?

-Si el lugar de oración cumple condiciones para la realización del culto, no hay problemas. Somos un país donde se ejerce la libertad ideológica y religiosa, y no entramos en la casa ni en los sentimientos de nadie. Otra cosa es que las brigadas de información de la Policía Nacional hagan seguimiento al terrorismo islamista, pero eso no es competencia municipal. Por otro lado, nosotros hablamos del islam como un peligro para nuestra civilización y nuestra forma de vida. El islam es una concepción del Estado que va pareja a la religión. Tienen un concepto antagónico al nuestro, como ocurre por ejemplo con las mujeres, y que es incompatible con los derechos y libertades de España. De todas formas, en Badajoz no hay problema de inmigración y en nuestro programa local no hay referencias.

-La mezquita invita al alcalde y concejales a terminar la fiesta del ramadán todos los años. ¿Irá?

- Si me invitan iré. Primero está la educación y el respeto. Si me invitan como representante del pueblo a actos evangélicos, iré también.

-Vox polemiza mucho con el feminismo. ¿Cerrará la Oficina de Igualdad y Violencia de Género?

-Estaremos atentos a las subvenciones a las asociaciones, o a la cooperación al desarrollo, que creo que hay que eliminar. Badajoz no tiene que dar subvenciones a países extranjeros, eso es de otro ámbito, pero no el municipal. Respecto a los chiringuitos ideológicos, ya sea de Memoria Histórica o relacionados con el feminismo mal interpretado, estudiaremos su financiación.

-¿Cerrará la Oficina de Igualdad?

-Si cumple una función, no. Queremos ayudar a las mujeres que estén en dificultades. Ofreceremos el botón del pánico a las mujeres, que se conecta vía GPS y el móvil. Y si la mujer siente que está en riesgo su integridad física, lo pulsará y la Policía sabrá donde está. Este botón irá a cualquier mujer, no solo a la que sufre violencia intrafamiliar, sino a la que salga a correr o que termine su trabajo de madrugada. Pero no financiaremos con dinero público la confrontación entre sexos.

-Vox quiere llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo en Madrid. ¿Dónde pondrá Los Palomos?

-Los Palomos se quedan donde están. No vamos a prohibir nada a nadie. Pero sí queremos englobar Almossassa en una fiesta mayor y cambiarla de fecha. En Badajoz estamos escasos de identidad local y reivindicamos el 19 de marzo, que fue la Reconquista por Alfonso IX de León. Ese será el Día de Badajoz. Aprobaremos una bandera porque somos la única capital de provincia sin ella.

-La discusión se quedó en hacerla blanca y negra, o carmesí. ¿Cuál prefiere?

-Creemos que carmesí por rigor histórico y con el escudo actual.

- El Ayuntamiento compra entradas para los toros y las sortea en los centros de mayores. Pero Vox descarta ayudas públicas a iniciativas privadas. ¿Las comprará?

- Somos un partido identitario que defiende nuestras características y el patrocinio cultural. Lo haremos. Podemos hablar también del Club Deportivo Badajoz, que es representativo de la ciudad y hay que darle facilidades y apoyarlo.

-¿Todo este dinero de dónde sale si reducen los impuestos?

-En los impuestos hablamos de la reducción 'hasta' donde podamos llegar. Si se dan facilidades a las empresas, habrá más recaudación.

Perfil Personal Nacido en Guadalajara en 1978, es padre de una hija. Profesional Funcionario en la prisión y delegado de CSIF. Política Concurrió con Democracia Nacional al Ayuntamiento de Badajoz en 2003, al Congreso en 2004, en Talayuela en 2007, al Congreso en 2008, a las europeas en 2009, en Almendralejo en 2011 y de nuevo con el Partido por la Libertad Manos Limpias en 2015.

Resultados. Votos que obtuvo 381 votos lo que supuso el 0,54%. Vox no entró.