Obligados a dar un mitin en autobús en Robledillo de la Vera Asistentes al mitin del PP escuchan en el autobús a Verónica Correas. La candidata del PP a la alcaldía no pudo celebrar el acto de campaña en la Casa de la Cultura porque el alcalde «no nos quiso dar la llave» E. G. R. Sábado, 25 mayo 2019, 09:08

Medio centenar de personas asistieron a un mitin del Partido Popular en la tarde del jueves en la pequeña población de Robledillo de la Vera. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque el acto electoral se celebrase en el interior de un autobús ante la imposibilidad de acceder a la Casa de la Cultura, local electoral designado por la Junta Electoral de Zona de Navalmoral.

La candidata a la alcaldía de la lista del PP en Robledillo (aunque ella misma se defina como una lista compuesta por personas de distintas ideologías), Verónica Correas, acusa al Ayuntamiento de boicotear su campaña. Concretamente al actual alcalde, Lucas Martín, quién argumentó que al tratarse de un Ayuntamiento pequeño con escasos recursos y personal deberían haber sido los propios promotores los que hubiesen ido a recoger la llave del local por la mañana.

Sin embargo, Correas insiste en que el objetivo de Martín era que no se celebrase. «Al encontrarnos la Casa de la Cultura cerrada, fuimos a buscarle al bar que regenta. No nos quiso dar la llave y dio orden a los trabajadores municipales de que no lo hicieran», afirma. «Además, en la Casa de la Cultura hay objetos de valor, como ordenadores y demás, y no creo que se deba andar dando la llave por ahí, pues la gente podría hacerse copias. ¿Quién se responsabilizaría luego de eso?», se pregunta, insistiendo en que además nadie les informó de la obligatoriedad de pasar a por la llave en horario de mañana.

El primer edil, Lucas Martín, asegura que tenían que haber ido por la mañana a recoger la llave

Por contra -prosigue la candidata- al mitin del PSOE (partido de Martín, que vuelve a optar a la alcaldía, siendo las dos únicas candidaturas de Robledillo) programado para la tarde de ayer «sí que irán trabajadores del Ayuntamiento a abrir. Es más, ya lo tienen todo colocado, con sillas, atril, etcétera», denunciando que se trata de un caso de «caciquismo puro y duro».

Al autobús

Ante la imposibilidad de acceder al local y los posibles problemas legales que acarrearía celebrar el mitin en la vía pública al no haber señalado esa ubicación en la autorización de la Junta Electoral, uno de los presentes brindó al PP un autobús de la empresa de transportes que regenta para celebrarlo en su interior. «Y allí tuvimos que hacerlo. Aunque claro, no pudo entrar toda la gente que vino, así que muchos se tuvieron que marchar», concluye.