Ricardo Cabezas: «Lo que necesita el Ayuntamiento son ingresos para invertir en la ciudad»
Ricardo Cabezas | Candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz
16 mayo 2019

Cuatro años después de convertirse en concejal y con los mejores resultados del PSOE en unas generales hace dos semanas, Cabezas cree que ha llegado el momento de convertirse en alcalde.

-La encuesta de Sigma Dos para HOY dice que le conocen uno de cada dos encuestados y le aprueban en valoración. ¿La moción de censura ha funcionado?

-No. Eso es fruto del trabajo que hemos desarrollado, me he dejado la piel. He practicado una escucha activa durante estos años y eso hace que la gente me valore. Pero eso hay que hacerlo cuatro años, y no solo estas tres semanas, como otros.

-¿A quién se refiere?

-Al actual alcalde, que ahora dice que escucha.

-¿Qué hará con la ciudad si llega a alcalde?

-El modelo de ciudad que propongo se basa en el sentido común, teniendo bien atendida la ciudad. Además, la mitad de mi agenda pública estará dedicada a ser el mejor comercial de la ciudad.

-¿Y eso qué significa?

-Se necesita empleo estable. No se puede tirar de los empleos sociales de seis meses. Hay que dar oportunidades de calidad y eso pasa por atraer grandes proyectos. Eso necesita tener una ciudad organizada y dar respuesta a los emprendedores. Ahora hay muchos empresarios que se van por el desastre organizativo y administrativo del Ayuntamiento.

-¿En qué falla?

-En la concesión de licencias, en disciplina urbanística, en patrimonio... No entiendo cómo el PP se ha dejado morir la institución. Hay que atender las necesidades empresariales. Vamos a poner en marcha la administración electrónica y me comprometo a hacer el Ayuntamiento accesible para todos. Queremos recuperar también el Casco Antiguo.

«No entiendo cómo el PP se ha dejado caer la institución en estos años»

-¿Cuál es su propuesta?

-Vamos a suscribir un pacto para la regeneración del Casco Antiguo con otro partidos, asociaciones, plataformas y empresarios de la zona para establecer una hoja de ruta y convertirlo en el Barrio de las Artes.

-¿Prevé crear alguna concejalía?

-Dotaremos de fondos la Concejalía de Turismo y crearemos otra de Cultura y Patrimonio.

-¿De qué se encargará?

-De poner en valor el patrimonio y coordinar las acciones. Entre cosas, para que todos los museos y monumentos abran de martes a domingo. Y eso atraerá turismo. Eso repercutirá, por ejemplo, en los comercios de la calle Menacho porque los visitantes se quedarán a comprar. Y si eso lo acompañas de otra estrategia creando los consejos locales de comercio y turismo con los empresarios, mejor. Ellos saben lo que se necesita para aumentar las visitas.

-¿Qué hará con los impuestos?

-Quiero bajar el IBI a los locales comerciales para ayudar al pequeño comercio. Hay que fomentar el uso del vehículo eléctrico y veremos si se baja el impuesto de rodaje. Pero lo que necesita el Ayuntamiento son ingresos para invertir en la ciudad. Nadie se queja en Badajoz por los impuestos, salvo algunos sectores donde pagan IBI desorbitados y no ven respuesta en los servicios. Eso hay que mejorarlo.

-¿Se refiere a las urbanizaciones?

-Los núcleos urbanos secundarios.

-Hay 20 en un limbo legal. ¿Tiene solución?

-Vamos a esperar a que entre en vigor la nueva ley regional de urbanismo. Este alcalde no se esconderá ni arrugará para enfrentarse a los vecinos y establecer cauces de diálogo.

-¿Con quién prefiere pactar?

-Cuando se termine de contar el último voto, veremos cómo queda la representación y a lo mejor no hay necesidad de pactos.

-¿Se ve con mayoría absoluta?

-Me voy a dejar la piel estas dos semanas para obtener unos magníficos resultados electorales. Y si al final hay que sentarse, estaré encantando de sentarme con todos, ver las cuestiones que nos unen y negociar.

-Podemos le pide la remunicipalización del bus y el agua. ¿Lo hará?

-Crearé un órgano de control fuera de la Intervención para controlar las concesionarias municipales. Ese control no ha existido en muchos años y ahí se puede ahorrar.

-¿Duda de la Intervención?

-No. Estos órganos funcionan en otras administraciones. Estaría formado por funcionarios de la casa y se dedicarían a supervisar si las facturas que presentan las concesionarias se corresponden con el servicio que han prestado.

-Entonces con Podemos no hay pacto, ¿se ve con Vox?

-No, no voy a pactar a cualquier precio ni ser rehén de nadie.

-¿Se ve entonces con Cs?

-Mi ánimo es no vetar a nadie, pero con Vox no pactaré.

-¿Y con Fragoso?

-El PSOE se abstuvo para que Rajoy estuviese en la presidencia del Gobierno. Abogo por la responsabilidad institucional y democrática para que no pacte con Vox.

-Usted es diputado provincial, ¿renunciará a ese cargo si es alcalde?

-Me voy a dedicar en cuerpo y alma a la Alcaldía. Hay que dedicarle muchísimo tiempo. Yo se lo he dedicado en la oposición y hay que centrarse. Y la gente que viene conmigo es consciente. Quiero dejarlo claro: a aquellos compañeros que no cumplan les invitaré a irse.

-Tendrá que tener muchos ediles a sueldo y en 2015 obligaron al PP a reducir los concejales liberados.

-Eso fue una de las primeras torpezas de Fragoso y así le ha ido. Badajoz necesita concejales que se dediquen en cuerpo y alma. Nosotros nos opusimos a aquello porque es imposible gestionar una ciudad con solo seis concejales liberados.

-Usted que es diputado, ¿Cambiará las calles como le pide la Diputación?

-En el catálogo de vestigios no viene la eliminación de calles, determinadas calles se dice que tiene que ser un acuerdo de la corporación, no que se elimine. Cuando llegue el momento, nos sentaremos y daremos una vuelta al catálogo.

-Sí viene la eliminación, pero parece que no va a hacer lo que dice el catálogo.

-Haré lo que diga la Ley de Memoria Histórica regional que entra en vigor dentro de poco. Es verdad que la nacional dice que hay que eliminar los vestigios de la dictadura.

-¿Cree que la calle de Adolfo Díaz Ambrona cumple la Ley?

-Se someterá a la consideración del pleno. Yo voy a la política del diálogo y en temas tan peliagudos debe pronunciarse la corporación.

-Usted es diputado de Cultura, del que dependía el comité antes de que usted llegara, y ahora llama la atención que su postura sea: lo que diga la Ley. No es distinta a la de Fragoso.

«Mi obsesión es el Casco Antiguo, lo primero será crear un consorcio para regenerarlo»

-Lo que diga la Ley. Y donde no hay dudas: Grupos José Antonio, fuera. Los yugos y flechas de las placas, fuera...

-El PP repite que cuando el PSOE perdió en 1995 la ciudad debía unos 15.000 millones de pesetas.

-1995 me queda muy lejos, estaba en el instituto. Si ahora somos un ayuntamiento saneado es porque no se invierte en la ciudad.

-¿Endeudará la ciudad?

-No hace falta. En mi programa hay 200 medidas que están calculadas en 54 millones de euros, que se corresponden con el dinero que se contienen en los últimos presupuestos para inversiones y que después no se cumplen.

-¿Qué tal le va en la furgoneta que se ha tuneado?

-Bien, a la gente le hace gracia.

Perfil Personal Ricardo Cabezas nació en Badajoz hace 44 años y tiene un hijo. Profesional Profesor de piano en San Vicente de Alcántara desde hace 22 años. Política Concejal desde 2015, diputado provincial desde 2018 y secretario general de los socialistas pacenses desde el año pasado.

Resultados 21.399 votos , que supuso el 30,27% de papeletas y nueve ediles.