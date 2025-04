Moreno y Pizarro se enzarzan en el debate electoral de Plasencia

La presencia en el encuentro de un representante de Levanta –no era el candidato–, la ausencia de Ciudadanos y el numeroso público asistente al mismo ... han marcado la diferencia entre el acto convocado por Manifiesto por Plasencia (MxP) y cualquier pleno celebrado en el ayuntamiento durante esta legislatura.

Moderado por el periodista Juan Carlos López Duque, la plataforma ciudadana ha organizado este jueves un debate con el objetivo de que los diferentes candidatos a la alcaldía pudieran dar a conocer sus propuestas para la ciudad y, de paso, confrontarlas.

No han acudido los ocho candidatos que hay, sino cuatro. No han estado ni Juntos por Extremadura ni Extremeñistas ni Vox. Ninguno de ellos cuentan con representación municipal. Ni tampoco Ciudadanos, que en esta legislatura ha tenido una concejala.

Sí ha acudido Levanta, la coalición regionalista, que concurre como tal por primera vez a las elecciones municipales, pero no ha estado representado por su candidato, Nacho Serrano. En su lugar ha asistido el arquitecto Luis Ramón Valverde.

Sin embargo, no han querido perderse la convocatoria, y han ajustado para ello sus agendas en la penúltima jornada de la campaña electoral, los partidos que cuentan con mayor representación municipal y los que tienen seguridad de que seguirán en el Consistorio.

Por eso precisamente ha habido debate, porque en el encuentro han estado los candidatos a la alcaldía de PP, PSOE y Unidas Podemos: Fernando Pizarro, Alfredo Moreno y Mavi Mata. Y por eso también, con las diferencias antes señaladas, el encuentro se ha asemejado bastante a cualquiera de las sesiones plenarias celebradas durante los últimos cuatro años en la ciudad.

Esto es que también este jueves Pizarro y Moreno, más bien Moreno y Pizarro, porque el candidato socialista le ha precedido en la palabra, se han enzarzado y Mata ha aprovechado sus intervenciones para exponer, sobre todo, los problemas que detecta la formación en la ciudad y plantear propuestas para atajarlos desde la gestión municipal. En definitiva, ha cumplido con el objetivo del acto convocado por Manifiesto por Plasencia.

No ha sido posible conocer las del PSOE ni las del PP porque Moreno ha dedicado la mayor parte de su tiempo a criticar la gestión de Pizarro. «Puedo exponer pocos proyectos porque tengo que dedicar el tiempo a responder a lo que me echan encima», ha declarado el candidato del PP para justificar que no se centrara en propuestas de futuro.

Moreno ha dicho que el PSOE ha tenido que meter en su programa electoral mejoras varias para atender cuestiones básicas en la ciudad, «porque no funciona la limpieza, ni el autobús urbano, el asfaltado está mal, hay problemas de seguridad, con todas las licitaciones y no hay ni presupuesto». Una responsabilidad a su juicio «teniendo en cuenta cómo están las cuentas del ayuntamiento». Críticas a las que ha sumado otras más en materia de patrimonio, empleo, vivienda, suelo industrial, instalaciones deportivas...

Los aplausos

«Y frente a la visión catastrofista del PSOE, mi visión realista», le ha respondido el candidato del PP en todas sus intervenciones. Para detallar acto seguido las actuaciones que ha llevado a cabo durante los 12 años que ha sido alcalde, «manteniendo los servicios públicos, pagando la deuda y sin poder solicitar ningún crédito», y culpar a la Junta de las carencias en suelo industrial, empleo o infraestructuras deportivas. «Actuaciones para las que hemos pedido a la Junta dinero, a través de alegaciones a los presupuestos y el PSOE, los compañeros del señor Moreno, las han votado en contra».

Mavi Mata ha propuesto un mayor cuidado del patrimonio natural, gestión municipal de la futura residencia de mayores, fomentar un ocio sin consumo para los jóvenes, impulsar la creación de comunidades energéticas y otras muchas medidas «para conseguir mejorar el día a día de las personas». Y ha aprovechado también el debate para recordar que su nombre, aunque se la conoce como Mavi, «es María Victoria, que es el que viene en las papeletas».

Levanta ha dicho que quiere una «ciudad inteligente» y que apoya una nueva comarcalización en la región, «en la que Plasencia sea la capital de una quinta provincia, del Tajo para arriba, con más de 200.000 habitantes».

En un encuentro en el que gran parte del público eran simpatizantes de PP y PSOE, los aplausos que el moderador pidió que no se dieran, y que se produjeron después de cada intervención del candidato del PP, generaron la única nota discordante del único debate electoral celebrado en Plasencia.