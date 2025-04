Morales renueva el Gobierno provincial de Cáceres con nueve incorporaciones

La Diputación cacereña echará andar con una notable renovación en su equipo de Gobierno. Cambian nueve miembros, incluido el que será su próximo presidente, Miguel ... Ángel Morales. Con respecto al mandato que se inició tras los comicios municipales de 2019 y que ahora concluye solo se mantienen seis integrantes. Se trata del actual diputado de Infraestructuras y alcalde de Ahigal, Fernando García Nicolás; la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Isabel Ruiz; Tomás Sánchez, que ha ejercido como diputado de Personal y es alcalde de Torrecillas; Elisabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar y hasta ahora diputada de Agricultura; Javier Díaz, edil de Navavillar de Ibor y responsable político de Recaudación; y Pablo López, concejal en Jarandilla y último encargado del área de Deportes.

Todos los demás son nuevos, lo que representa una renovación del 60 por ciento. El Gobierno lo integrarán 8 hombres y siete mujeres, entre cuyas caras más reconocibles estará la de la actual consejera en funciones de Educación, Esther Gutiérrez.

La Ejecutiva provincial del PSOE en Cáceres, en una reunión que no llegó a una hora de duración, acordó la propuesta con los 14 nombres que acompañan al de Miguel Ángel Morales para el próximo mandato.

El actual secretario general de los socialistas cacereños resalta la equidad entre hombres y mujeres en un grupo que tratará, avanza, de impulsar la acción política en la administración provincial y que estará muy atento, incide, a la Junta de Extremadura. «Queremos reforzar políticamente la Diputación. Como yo no voy a seguir como responsable del partido, no se señala a nadie. Vamos a trabajar para sacar adelante los proyectos. Estaremos pendientes de lo que pueda hacer la Junta», confirmó Morales en un primer análisis tras el visto bueno de la Ejecutiva a la lista elaborada.

Sobresalen en el futuro Gobierno de Cáceres, alcaldes y concejales que han liderado o formado parte de listas ganadoras en las últimas municipales. Esther Gutiérrez, que es concejala electa por Zarza la Mayor, regresa a la Diputación, de la que ya formó parte hasta dar el salto a la Asamblea de Extremadura y formar parte del Gobierno regional de Fernández Vara. Con anterioridad había sido ya alcaldesa de su localidad.

Ausencias

Gutiérrez tendrá un papel muy destacado en el futuro Ejecutivo, en el que continúan referentes como García Nicolás o Ruiz Correyero, pero del que desaparecen el último presidente y alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos; el diputado de Innovación y exalcalde de Arroyo de la Luz, Santos Jorna; Fernando Grande, que ha sido diputado de Cultura, o Alfonso Beltrán, vicepresidente primero con Rosario Cordero y Carlos Carlos. Beltrán, al igual que el último portavoz de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, se integrará en el grupo socialista en la Asamblea de Extremadura. Iba como número 7, mientras que el alcalde de Salorino lo hizo como número 15 y se ha visto favorecido por las bajas del propio Morales y Esther Gutiérrez, así como la elección de Begoña García Bernal como candidata por Cáceres a las próximas elecciones generales. La exconsejera de Agricultura ya se presentó como número 6 por la provincia de Cáceres al parlamento regional.

Los 15 miembros del futuro Gobierno provincial Concejal en Cedillo Miguel Ángel Morales Partido judicial de Valencia de Alcántara Concejala en Zarza la Mayor Esther Gutiérrez Partido judicial de Cáceres Alcalde de Ahigal Luis Fernando García Nicolás Ha sido diputado de Obras. Partido de Cáceres Alcalde de Piedras Albas Alberto Ortega Villarroel Partido judicial de Cáceres Concejala en Moraleja Angélica García Gómez Partido judicial de Coria

Alcaldesa de Almoharín Antonia Molina Márquez Partido judicial de Cáceres Concejala en Miajadas Isabel Ruiz Correyero Partido judicial de Trujillo Alcaldesa de Garrovillas Elisabeth Martín Declara Partido judicial de Cáceres Alcalde de Alcuéscar Dionisio Vasco Juez Elegido por el partido judicial de Cáceres Alcalde de Navavillar de Ibor Javier Díaz Cieza Por el partido judicial de Navalmoral de la Mata

Concejal en Jarandilla Pablo López Sánchez Por el partido judicial de Navalmoral de la Mata Alcaldesa de Pozuelo Sheila Martín Gil Por el partido judicial de Coria Alcalde de Piornal Javier Prieto Calle Elegido por el partido judicial de Plasencia Alcaldesa de Galisteo María Toscano Martín Por el partido de Plasencia Alcalde de Torrecillas Tomás Sánchez Campo Partido judicial de Trujillo

Miguel Ángel Morales, al concurrir como concejal de Cedillo, bloqueaba involuntariamente la continuidad de Sánchez Cotrina ya que ambos forman parte del partido judicial de Valencia de Alcántara, donde el PSOE cuenta con un diputado.

Salen Carlos Carlos, Alfonso Beltrán o Sánchez Cotrina. Las ciudades de Cáceres y Plasencia no tendrán diputados

Sobre la elaboración del listado definitivo de los representantes del PSOE, el secretario general alude a «criterios que incluyen a personas fundamentalmente de sitios ganadores. Son todos de sitios en los que hemos ganado las elecciones», aclara Morales. No hay, por tanto, ningún diputado de Cáceres capital ni de Plasencia ciudad. «Son municipios mayores de 20.000 habitantes y la Diputación no tiene competencias, aunque vamos a colaborar con ellos. Esto no es nuevo», concluye.

Morales admite que ello puede generar «alguna protesta o incomprensión». «Yo lo explicaré sin ningún problema», zanja. Recuerda que «ni cuando ganamos hace cuatro años, que ganó Salaya había nadie. Ahora hemos perdido Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Montehermoso, Coria... Son pueblos grandes. Pero no hemos cambiado de criterio», resume. Entre las novedades, María Toscano, alcaldesa de Galisteo desde 2015; Alberto Ortega, primer edil de Piedras Albas; o el alcalde Alcuéscar, Dionisio Vasco. Regresa Angélica García, es concejala por Moraleja y fue diputada entre 2015 y 2019. Ha sido directora general de Cooperativas y Economía Social.