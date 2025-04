Una moneda al aire determinará el alcalde de Puebla de Alcollarín al empatar a votos PP y PSOE

Empate a votos y sorteo para determinar el concejal que servirá para elegir alcalde. En Puebla de Alcollarín (unos 350 vecinos), entidad local menor dependiente ... de Villar de Reina, en las Vegas Altas del Guadiana, la fortuna ha querido que PP y PSOE hayan empatados a votos y sea la suerte quien dicte quien será su regidor para los próximos cuatro años.

Las elecciones propiciaron que la lista popular, que ostentó la Alcaldía en la legislatura terminada, recibiera 143 votos. Los mismos que la candidatura del PSOE. Además, se contabilizaron 5 votos nulos y 2 en blancos-. En total, el censo electoral constaba de 324 ciudadanos con derecho a voto. Depositaron su papeleta 293.

El PP ha acudido a la junta electora de zona, de Villanueva de la Serena, porque considera que algunos de los votos nulos no lo son y se pueden contabilizar a su favor. En cambio, los socialistas trasladan que el recurso popular ha llegado no tiene base alguna y además fuera de plazo porque al finalizar el recuento en la jornada electoral no esgrimió duda alguna sobre el resultado.

Si el juzgado de Villanueva confirma esa nulidad, habrá sorteo en Puebla de Alcollarín para determinar el quinto edil en juego. De momento, PP y PSOE tienen dos. Quien consiga el tercero gobernará la localidad de las Vegas Altas.