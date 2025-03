Más de la mitad de los concejales de Cáceres repiten en puestos de salida en las municipales

Teófilo Amores: «No me volvería a presentar. Priman los intereses de partido»

«Mi paso por la política ha sido decepcionante. Lo que yo he visto es que prima sobre todo el interés de los partidos. Se anteponen los intereses de partido a los de ciudad. Es algo que me han confirmado otros concejales en conversaciones de pasillo». Teófilo Amores se despide como concejal en Cáceres y admite que si volviera atrás sería diferente: «No me volvería a presentar», asume. «Si estuviéramos en 2019 no me presentaría, pero sí tomaría las mismas decisiones políticas que he tomado en estos años», concluye. Subraya que no se ha dejado «influir por nadie» y ha votado «en conciencia». Recuerda que pensó en entregar el acta. No lo hizo porque «alguien relevante de Vox me habló en términos amenazantes y decidí seguir». «Lo que más me ha decepcionado han sido los políticos. La entrega a los intereses del partido más que a los de la ciudad», analiza. Sobre Salaya opina que «es un buen alcalde, un hombre honesto, dialogante». Añade que el actual regidor «siempre ha buscado la cordialidad en el trato. Esa es la sensación que me queda. Se ha preocupado por la ciudad». Sobre si Mateos será un buen alcalde en caso de que el PP gane las alecciones y obtenga los apoyos necesarios, el concejal no adscrito y ex de Vox opina que es algo que «está por demostrar, ya que no ha podido ser aún elegido», aunque matiza que el candidato del PP estará a la altura si deja a un lado los intereses particulares de su formación y pone en primer plano los de la capital cacereña. Por último, Teófilo Amores reflexiona sobre las numerosas candidaturas que concurren el próximo 28-M. Su punto de vista es que no sería bueno que alguno de los minoritarios fuese decisivo: «Lo ideal sería que se dieran unas circunstancias que obligarán a PP y PSOE a entenderse, prescindiendo de las opciones minoritarias. A nivel local deberían ser capaces de gobernar apoyándose mutuamente. Los pequeños partidos van a imponer sus caprichos y obligan al partido de Gobierno a hacer cosas que no quisieran hacer».